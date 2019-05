Déclaration du premier ministre du Canada concernant les résultats de l'élection générale en Australie





OTTAWA, le 18 mai 2019 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante concernant les résultats de l'élection générale en Australie :

« Au nom du gouvernement du Canada, je félicite le chef du Parti libéral, Scott Morrison, pour sa victoire électorale. Il a maintenant la tâche importante de former le prochain gouvernement de l'Australie.

« Je suis impatient de travailler de près avec M. Morrison sur des enjeux qui sont importants pour les Canadiens et les Australiens. Ensemble, nous pouvons promouvoir le commerce international libre et ouvert, lutter contre les changements climatiques et contrer l'extrémisme violent.

« Le Canada et l'Australie entretiennent une amitié de longue date, fondée sur nos liens historiques et nos valeurs communes. Nous sommes des partenaires dans la région de l'Asie-Pacifique et nous étions parmi les premiers pays à adopter l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste. Cet accord crée des bons emplois pour la classe moyenne et des nouvelles opportunités pour les Canadiens et les Australiens.

« Nos deux pays collaborent étroitement au sein de plusieurs organismes internationaux, notamment l'Organisation des Nations Unies, le Commonwealth, le G20 et la Coopération économique Asie-Pacifique. Ensemble, nous défendons les institutions, les normes et les règles internationales. Nous sommes également des partenaires indéfectibles dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, ainsi que dans la promotion de la paix et de la stabilité à travers le monde.

« Ensemble, nous allons renforcer encore davantage notre relation et créer des nouvelles opportunités pour les Australiens et les Canadiens. »

