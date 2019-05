Swisscom mise totalement sur la gestion de service Wi-Fi Aptilo





STOCKHOLM, 17 mai 2019 /PRNewswire/ -- Aptilo Networks et Swisscom collaborent étroitement depuis 2013 dans la mise en place de composants clés du coeur de réseau Wi-Fi de l'opétareur suisse. Une étape importante dans cette collaboration est désormais franchie. Swisscom remplacera trois composants existants de son coeur de réseau Wi-Fi en utilisant à la place les fonctionnalités avancées du produit Aptilo Service Management Platform (SMP)

En s'appuyant sur le produit Aptilo SMP , Swisscom poursuit le développement de son infrastructure dédiée visant à l'accès du public aux réseaux Wi-Fi, en ciblant plus particulièrement les clients professionnels en Suisse.

La sécurité sera renforcée au moyen de l'implémentation du nouveau cryptage IMSI d'Apple. L'IMSI (International Mobile Subscriber Identity) est un numéro qui identifie de manière unique chaque utilisateur d'un réseau cellulaire. Il est utilisé pour l'authentification automatique à l'aide d'un réseau Wi-Fi sécurisé (802.1x) utilisant les références de la carte SIM. L'IMSI peut également être utilisé pour suivre le déplacement des terminaux clients . Le cryptage IMSI est par conséquent essentiel pour protéger la confidentialité des utilisateurs.

Avec le déploiement de ce projet, l'infrastructure dédiée Aptilo SMP sera migrée vers l'environnement virtualisé de Swisscom contribuant à une réduction de 33 % des noeuds systèmes . Swisscom bénéficiera par la même de 50 % de capacité supplémentaire de son coeur de réseau Wi-Fi et d'un système flexible facilement adaptable aux évolutions futures de son service PWLAN..

« Une vraie relation de confiance s'est établie avec Aptilo après six années de fonctionnement opérationnel impeccable du logiciel Aptilo SMP c central les plus importantes », a déclaré Nadim Ganam, responsable produit de l'offre de réseau Wi-Fi PWLAN. . « Fusionner les fonctions de coeur de réseau Wi-Fi l réduira nos risques, augmentera notre efficacité opérationnelle et réduira nos coûts. Nous obtiendrons une meilleure croissance de notre offre dûe à l'introduction facilitée de nouvelles fonctionnalités et innovations. Un intérêt supplémentaire des produits Aptilo est qu'ils sont utilisés par une grande variété d'opérateurs télécom, ce qui contribue à l'enrichissement des fonctionnalités de ce produit. »

« En 2013, nous avons remplacé ces fonctions clés du coeur de réseau l de Swisscom avec une précision chirurgicale et un minimum de perturbation du service existant », a déclaré Aleksandar Mitov, directeur des ventes, Europe, Aptilo Networks. « Je suis incroyablement fier qu'un opérateur européen de cette envergure proposant ses services Wi-Fi à des millions de clients tous les mois ait fait confiance à Aptilo pour être l'un des fournisseurs clés de son réseau Wi-Fi opérateur. . »

À propos d'Aptilo Networks

Aptilo Networks est un fournisseur leader dans la fourniture de solutions de gestions de réseau Wi-Fi de classe opérateur avec des fonctions avancées d'authentification, de contrôle de « policy » et « charging » . Aptilo Service Management Platformtm (SMP) est un produit de référence pour la gestion de service Wi-Fi publics et privés, pour la founiture de solutions de Wi-Fi Offloading dans le cadre de déploiements de réseau à grande échelle. Aptilo Service Management Platformtm (SMP) a été choisi par c plus de 100 opérateurs dans 75 pays. www.aptilo.com

