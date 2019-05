Takeda et l'École d'hygiène et de médecine tropicale de Londres créent la « Chaire Takeda de Santé infantile mondiale »





Takeda Pharmaceutical Company Limited (TOKYO : 4502/NYSE : TAK) (« Takeda ») et l'École d'hygiène et de médecine tropicale de Londres (LSHTM) annonceront aujourd'hui lors de la réception en soirée donnée par l'ambassade du Japon au Royaume-Uni, la création de la Chaire Takeda de Santé infantile mondiale, soutenue par un don de 3 millions de livres sterling de la part de Takeda à LSHTM. Première chaire d'entreprise entièrement dotée de l'école, elle soutiendra la recherche vitale pour réduire les 5,3 millions de décès d'enfants dans les pays aux revenus faibles et moyens.

Le don de Takeda permettra à LSHTM de recruter un chercheur et enseignant de classe mondiale pour rejoindre son équipe universitaire novatrice au titre de premier titulaire de la Chaire Takeda de Santé infantile mondiale. Ce poste jouera un rôle essentiel dans la consolidation de la recherche de LSHTM sur la santé infantile dans plus de 100 pays, accélérant ainsi le changement pour l'un des plus gros défis sanitaires mondiaux, et renforçant encore davantage la position de LSHTM en tant que le leader dans la santé maternelle, des enfants et des adolescents.

Christophe Weber, président et directeur général de Takeda, a déclaré : « L'objectif de Takeda est de se développer à l'avant-garde d'une innovation qui permet de résoudre les besoins médicaux non satisfaits, aussi bien à travers notre propre recherche-développement qu'en collaboration avec des partenaires exceptionnels dans le monde entier. Nous pensons que la recherche en santé mondiale et la formation de nouveaux professionnels de santé internationaux sont essentielles pour la traduction continue des sciences en thérapies révolutionnaires pour les patients. Cette Chaire remplit ces deux fonctions. Nous sommes ravis de nous associer avec LSHTM, qui est reconnue pour sa recherche avant-gardiste et placée de façon unique pour réaliser tout l'impact potentiel de la Chaire, et ce faisant, pour profiter directement à des millions d'enfants et à leurs familles. »

À travers ses activités de Responsabilité sociale d'entreprise (Corporate Social Responsibility, CSR), Takeda soutient depuis plus d'une décennie la formation et le développement des capacités des travailleurs de santé, des campagnes de vaccination, la consolidation du système de santé et la santé maternelle, des enfants et des nouveau-nés dans le monde en développement. Par ailleurs, Takeda a un long bilan de soutien de la santé infantile au-delà de la CSR. Depuis plus de 70 ans, la société fournit des vaccins essentiels aux enfants japonais, et depuis plus récemment elle travaille à élargir son impact sur la santé mondiale au-delà du Japon grâce à un pipeline ayant le potentiel de transformer la situation mondiale pour plusieurs maladies négligées.

Plus de 5 millions d'enfants âgés de moins de cinq ans meurent chaque année, dont la moitié pendant la période néonatale (de la naissance à un mois), la seconde plus importante cause de mortalité étant liée aux infections enfantines telles que la pneumonie et la diarrhée. Alors que la grande majorité de ces décès peuvent être évités, il demeure des lacunes en matière de recherche clé. La Chaire Takeda de Santé infantile mondiale permettra d'être une « étoile montante » servant de passerelle entre la recherche, les politiques publiques, et l'offre de soins de santé en développant un leadership intellectuel en matière de survie et de santé infantiles grâce à une recherche innovante, y compris des vaccins, des soins néonatals, et des diagnostics et des traitements de sous nutrition et d'infection.

Le professeur Baron Peter Piot, directeur de LSHTM, a déclaré : « Nous sommes honorés de nous associer à Takeda pour créer cette Chaire professorale, la première de l'histoire de notre école à faire l'objet d'un soutien d'entreprise intégral. Ce don des plus précieux représente un financement et un soutien continus pour une Chaire professorale dans la Santé infantile mondiale - un élément central de notre mission constante d'amélioration de la santé dans le monde. Nous sommes très reconnaissants à Takeda de leur générosité tandis que nous travaillerons ensemble à transformer la santé des générations futures. »

Le professeur Joy Lawn, directrice du Centre de santé maternelle, de l'adolescent, reproductive et infantile (Maternal Adolescent, Reproductive & Child Health Centre, MARCH) de LSHTM, a commenté : « La Chaire Takeda fera progresser la base de preuves pour la survie et la santé infantiles dans le monde entier ; elle permettra des innovations et stimulera de façon importante l'attention portée à la science et aux réalités de la mise en oeuvre de la santé. Cette Chaire sera déterminante dans la mise en relation des preuves et des actes, en particulier dans l'Afrique subsaharienne et en Asie du Sud, où ont lieu la majorité des décès infantiles. Nous remercions Takeda pour leur généreux soutien qui fera progresser la santé des enfants dans le monde, et qui s'aligne sur la mission de la LSHTM et du Centre MARCH de notre école. »

Le recrutement international pour la Chaire Takeda de Santé infantile mondiale commencera en mai. Du fait du caractère perpétuel de ce soutien, ce rôle sera attribué à plusieurs générations de chercheurs, permettant ainsi aux esprits universitaires les meilleurs et les plus brillants d'avoir la liberté d'explorer des méthodes innovantes pour améliorer la santé mondiale.

À propos de Takeda Pharmaceutical Company Limited

Takeda Pharmaceutical Company Limited (TOKYO : 4502/NYSE : TAK) est un leader biopharmaceutique mondial, axé sur la R&D et orienté valeurs, basé au Japon, et dont la mission est d'offrir une Meilleure santé et un Meilleur avenir aux patients, en traduisant la science en médicaments ultra innovants. Takeda focalise ses initiatives R&D sur quatre domaines thérapeutiques : Oncologie, gastroentérologie (GI), maladies rares et neurosciences. Nous engageons également des investissements R&D ciblés dans des vaccins et des thérapies dérivées du plasma. Nous sommes spécialisés dans le développement de médicaments ultra innovants qui contribuent à faire une différence dans la vie des gens ; pour y parvenir, nous mettons au défi les frontières des nouvelles options de traitement, en exploitant nos capacités et notre moteur de R&D collaboratifs optimisés pour créer un pipeline robuste, de modalités diverses. Nos employés s'engagent à améliorer la qualité de vie des patients et à collaborer avec des partenaires de soins de santé dans environ 80 pays et régions.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web https://www.takeda.com

À propos de l'École d'hygiène et de médecine tropicale de Londres

L'École d'hygiène et de médecine tropicale de Londres est un centre de recherche et d'enseignement de 3e cycle de premier plan mondial en matière de santé publique et internationale, comptant 4500 étudiants et plus de 3000 employés travaillant dans plus de 100 pays. LSHTM est l'une des institutions de recherche les mieux cotées du Royaume-Uni, et parmi les écoles de premier plan au monde dans la santé publique et internationale. Notre mission consiste à améliorer la santé et l'équité en santé au Royaume-Uni et dans le monde, en travaillant dans le cadre de partenariats pour atteindre l'excellence en matière de recherche en santé publique et internationale, d'enseignement et de traduction des connaissances en politiques et en pratiques. Pour plus de renseignements, veuillez consulter les sites www.lshtm.ac.uk et https://march.lshtm.ac.uk

