Les Petites Entreprises Accueillent à Bras Ouverts les Recommandations et Conseils Alimentés par IA Intégrés aux Services Bancaires en Ligne et Mobiles





La note moyenne donnée aux recommandations financières fournies aux clients professionnels est de 4,6 sur 5

NEW YORK, 17 mai 2019 /PRNewswire/ -- Après le succès des solutions bancaires alimentées par IA pour particuliers, Personetics apporte maintenant le pouvoir de l'IA aux services financiers destinés aux petites entreprises.

La solution Personetics est conçue pour aider les petites entreprises à gérer de façon proactive leurs besoins bancaires quotidiens, optimiser leur trésorerie et s'assurer d'avoir suffisamment de liquidités pour soutenir une croissance future. Intégrée à l'expérience en ligne et mobile offerte par la banque, la solution permet aux entrepreneurs et aux managers de garder le contrôle de leurs finances à tous moments et en tous lieux.

Les banques ayant implémenté cette solution obtiennent des retours très positifs. Les recommandations alimentées par IA offertes par la solution Personetics ont reçu une note moyenne de 4,6 sur 5 de la part des entrepreneurs, soit une note légèrement plus élevée que celle donnée par le consommateur moyen.

Les petites entreprises en souhaitent plus de leur banque

Un sondage mené par Personetics montre un écart significatif entre les attentes des petites entreprises vis à vis de leurs fournisseurs de services financiers, et leur expérience bancaire actuelle. Certains des constats principaux incluent:

Près de 90% des petites entreprises aimeraient gérer leurs activités bancaires de façon digitale, mais seules 41% le font aujourd'hui.

Deux tiers des répondants souhaiteraient que leur banque leur propose des outils en ligne de gestion de trésorerie, de prévision et de budget.

Seules 14% des petites entreprises reçoivent actuellement des conseils financiers de la part de leur banque.

« L'IA permet de plus en plus aux banques de combler l'écart entre les besoins des petites entreprises et leur capacité à répondre à ces besoins. », a déclaré Alenka Grealish, Analyste Senior à Celent Banking Practice. « Historiquement, proposer des services à valeur ajoutée aux petites entreprises a toujours impliqué des coûts prohibitifs pour les banques. L'IA permets aujourd'hui aux banques de personnaliser leurs services et de proposer des conseils de façon digitale, réduisant ainsi les coûts et démocratisant des services qui, par le passé, étaient réservés aux grandes entreprises. »

Répondre aux Besoins des Petites Entreprises via des Recommandations et de l'Accompagnement Alimentés par IA

Lorsqu'on leur parle de leurs défis financiers, les petites entreprises classent les problèmes de trésorerie en tête de liste, suivis par la possibilité d'effectuer et de collecter leurs paiements à temps. Grâce à la puissance de l'IA et de l'analyse prédictive, les banques peuvent aider les entreprises à répondre à ces défis, à améliorer leur contrôle de leur trésorerie et à simplifier leur gestion financière :

Mettre en lumière de façon proactive les problèmes de paiement et de collecte d'argent afin de fournir une plus grande visibilité

Prédire les liquidités futures et suggérer des actions correctives afin de prévenir des déficits

Recommander des options de financement pertinentes afin d'adresser les besoins en liquidités et en croissance

Apporter une vue holistique des activités financières actuelles et planifiées à l'aide des données bancaires mais aussi comptables.

Réduire le Délai de Commercialisation tout en Conservant l'Agilité des Services Financiers

Les services bancaires dédiés aux petites entreprises ont longtemps accusé un retard par rapport aux services financiers pour particuliers, créant ainsi une opportunité pour les acteurs de la fintech de pénétrer des centres de profit critiques que sont les prêts et les paiements. D'après les analystes de l'industrie, les banques doivent agir rapidement afin de faire face à la compétition dans les services financiers pour petites entreprises. La solution Personetics inclut une riche bibliothèque de 50 recommandations prédéfinies conçues pour les besoins des clients professionnels, permettant aux banques de réduire drastiquement le délai de commercialisation.

En même temps, il est capital pour les banques d'avoir la possibilité d'adapter la solution à leurs stratégies uniques d'engagement client. De la même façon, les banques doivent avoir les outils leur permettant d'ajuster continuellement leur solution aux besoins changeants des clients et des entreprises. L'Engagement Builder de Personetics permet aux banques de modifier les recommandations prédéfinies, de créer leurs propres recommandations personnalisées, et de maintenir un contrôle complet de l'expérience utilisateur.

"Notre solution pour petites entreprises est le résultat d'un travail avec des banques du monde entier afin de répondre aux nouvelles attentes des clients professionnels à mesure que ceux-ci gagnent en savoir-faire digital." a déclaré David Sosna, co-fondateur et PDG de Personetics. "Les banques qui prennent les devants face à ces besoins émergeants ont une vraie opportunité de faire des services bancaires en ligne et mobiles la solution de gestion financière quotidienne de choix pour les entreprises, tout en gardant une longueur d'avance sur les besoins rapidement changeants de leurs clients PME."

À propos de Personetics

Personetics est le fournisseur leader de solutions d'IA dans le domaine des services financiers orientés clients, et la compagnie derrière la première plateforme de Self-Driving Financetm de l'industrie.

Mettant à profit la puissance de l'IA, les solutions de Self-Driving Financetm de Personetics sont utilisées par les plus grandes institutions financières à travers le monde pour placer les services bancaires digitaux au centre de la vie financière des clients - fournissant en temps réel un accompagnement personnalisé, automatisant les décisions financières, et simplifiant la gestion financière au quotidien.

Avec plus de 60 millions de banques clientes à travers le monde, Personetics a l'impact direct le plus important sur les clients de tous les fournisseurs de solutions financières d'IA aujourd'hui. Personetics compte maintenant parmi ses clients 6 des 12 banques principales en Amérique du Nord et en Europe, ainsi que d'autres banques leader à travers le monde.

Menée par une équipe d'entrepreneurs FinTech aguerris ayant fait leurs preuves, Personetics est une compagnie en développement rapide avec des bureaux à New York, Londres, Singapour et Tel Aviv. La compagnie a été nommée un "Cool Vendor" par Gartner, s'est placée dans le Top Dix KPMG des Entreprises FinTech, et dans le Top Dix des Entreprises Prometteuses d'American Banker.

Self-Driving Financetm est une marque déposée de Personetics Technologies Ltd.

