Portag3 Ventures nomme six conseillers principaux

- Le nouveau groupe travaillera avec des entreprises financées par capital-risque pour offrir des conseils stratégiques -

TORONTO, le 16 mai 2019 /CNW Telbec/ - Portag3 Ventures (« Portag3 ») a annoncé aujourd'hui la création d'un groupe de conseillers principaux chargés de travailler avec la plateforme afin de fournir une expertise sectorielle et fonctionnelle aux entreprises financées par capital-risque et de soutenir les activités de recherche d'ententes de l'équipe d'investissement.

« La qualité des personnes que nous avons réussi à attirer en tant que conseillers principaux parle d'elle-même, a déclaré Adam Felesky, PDG de Portag3. C'est avec émotion et fierté que nous les accueillons au sein de notre plateforme dans le cadre du déploiement du deuxième fonds de Portag3. Leurs connaissances et leur soutien nous seront d'une valeur inestimable alors que nous travaillons à bâtir d'importantes entreprises mondiales de technologie financière. »

Les six nouveaux conseillers de Portag3 sont :

Gregory J. Fleming , président et chef de la direction de Rockefeller Capital Management. Avant de diriger Rockefeller, M. Fleming était président des groupes Gestion du patrimoine et Gestion des investissements de Morgan Stanley. Avant de se joindre à Morgan Stanley en 2010, il a été président et directeur général de l'exploitation chez Merrill Lynch;

Imran Gulamhuseinwala, administrateur de la mise en oeuvre pour l'Open Banking Implementation Entity au Royaume-Uni. M. Gulamhuseinwala était associé au sein du groupe Services financiers et directeur mondial de la technologie financière chez EY jusqu'au début de cette année. En 2016, il a reçu l'Ordre de l'Empire britannique pour sa contribution au secteur des services financiers;

Peter Hancock , ancien président et chef de la direction d'AIG. Avant de diriger AIG, M. Hancock a passé 20 ans chez J.P. Morgan, où il a fondé le groupe mondial de dérivés, restructuré et dirigé les activités de titres à revenu fixe et de crédit, et occupé le poste de directeur financier et chef de la gestion des risques du groupe. Avant de se joindre à J.P. Morgan, M. Hancock a cofondé Integrated Finance Limited, dont il a été président pendant sept ans;

Greg Mills , ancien directeur général, Actions mondiales, chez RBC Marchés des Capitaux. Il s'est joint à RBC en 1998 à titre de chef de la négociation d'actions. M. Mills est conseiller au Creative Destruction Lab de l'Université de Toronto et a été président du conseil d'Aequitas Innovations Inc. où il siège actuellement en tant que président du comité consultatif stratégique;

Richard Reiner est un entrepreneur en série et bâtisseur d'entreprises, actif auprès de nombreuses entreprises dans les domaines de la cybersécurité, de la chaîne de blocage et de l'IdO en tant que cadre, investisseur, conseiller et membre du conseil d'administration. Il est actuellement président exécutif de dfuse, président exécutif de Fluent.ai et président de Cybeats. Il était auparavant directeur de la technologie - Sécurité de l'identité, au sein du groupe Sécurité d'Intel et président de PasswordBox, avant l'acquisition de l'entreprise par Intel; et

est un entrepreneur en série et bâtisseur d'entreprises, actif auprès de nombreuses entreprises dans les domaines de la cybersécurité, de la chaîne de blocage et de l'IdO en tant que cadre, investisseur, conseiller et membre du conseil d'administration. Il est actuellement président exécutif de dfuse, président exécutif de Fluent.ai et président de Cybeats. Il était auparavant directeur de la technologie - Sécurité de l'identité, au sein du groupe Sécurité d'Intel et président de PasswordBox, avant l'acquisition de l'entreprise par Intel; et SzeJack Tan, responsable du marketing de croissance de l'assistant Google chez Google. M. Tan est chef du marketing numérique spécialisé dans le marketing de performance et de croissance et il a mis sur pied et dirigé plusieurs équipes de marketing spécialisées. Avant de se joindre à Google, il a acquis de l'expérience auprès de jeunes entreprises, entre autres en cofondant un réseau de publicité, par la suite acquis par une importante société de médias d'information, et en dirigeant une équipe mondiale de marketing numérique spécialisée dans le marché des devises.

« Je suis impatient de mettre mon expérience diversifiée dans les secteurs de l'assurance et des services financiers au service de Portag3 et des sociétés de son portefeuille, a déclaré M. Hancock. Les entreprises que le groupe bâtit ont le potentiel de devenir des géants mondiaux, et je suis très heureux à l'idée de faire ce que je peux pour les aider à y parvenir. »

« Paul Desmarais III et Adam Felesky ont une vision convaincante axée sur les nouveaux perturbateurs du marché de la technologie financière et une passion commune pour les partenariats avec des entrepreneurs ambitieux et créatifs, a affirmé M. Fleming. Portag3 a le vent dans les voiles et je suis honoré de faire partie de l'aventure. »

À propos de Portag3 Ventures

Portag3 Ventures, branche de capital de risque de la plateforme de placement non traditionnel à multiples catégories d'actifs de Sagard Holdings, est un fonds d'aide au démarrage consacré à la prochaine génération d'entreprises mondiales offrant des services financiers novateurs qui profitent à tous les consommateurs. Grâce à ses engagements à long terme, à son intelligence industrielle et à son expertise opérationnelle, Portag3 est le partenaire idéal des entrepreneurs audacieux et ambitieux. Créé en 2016 dans l'écosystème de la Corporation financière Power, en collaboration avec Great-West Lifeco et la Société financière IGM Inc., Portag3 a depuis accueilli des investisseurs externes pour établir un écosystème de technologies financières interconnecté de premier plan qui permet aux sociétés de son portefeuille de prospérer, d'échanger des renseignements clés sur le marché et d'exploiter sa puissance de distribution collective pour stimuler l'innovation dans les services financiers à l'échelle mondiale. En plus de réaliser des investissements en capital de risque, Portag3 s'efforce aussi de trouver des champions mondiaux des services financiers en partenariat avec l'incubateur de technologies financières Diagram Ventures. Portag3 est aujourd'hui présent à Toronto, Montréal et New York, ainsi qu'en Europe et en Asie du Sud-Est. Pour en savoir plus sur Portag3 Ventures, visiter le http://p3vc.com.

