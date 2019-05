Congrès annuel du Conseil de l'industrie forestière du Québec - Le ministre Dufour annonce l'attribution d'une somme de 150?000 $ pour bonifier les activités du Consortium de recherche FORAC





QUÉBEC, le 16 mai 2019 /CNW Telbec/ - Québec accorde un soutien financier supplémentaire de 150?000 $ à l'Université Laval pour soutenir les activités du Consortium de recherche sur les affaires électroniques dans l'industrie des produits forestiers (FORAC). Cette somme porte ainsi l'aide financière totale accordée à FORAC à 400 000 $ pour la réalisation de son quatrième mandat, dont l'objectif est de favoriser la modernisation et l'amélioration de la compétitivité de cette industrie.

Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec, M. Pierre Dufour, a annoncé l'attribution de cette aide financière lors de sa participation au congrès annuel du Conseil de l'industrie forestière du Québec (CIFQ). Les activités réalisées par le consortium favoriseront notamment la recherche de solutions optimisées pour répondre aux différents enjeux de gestion forestière, ce qui devrait améliorer la planification forestière et la prévisibilité des approvisionnements ainsi que la compétitivité du secteur de la transformation.

Le ministre Dufour a également profité de l'occasion pour rappeler l'importance de la collaboration entre tous les intervenants de l'industrie forestière, en particulier les membres du CIFQ qui travaillent sur plusieurs fronts pour faire rayonner l'industrie et favoriser l'aménagement durable des forêts.

Citation :

« Les membres du CIFQ, tout comme nos partenaires de recherche, veillent au précieux capital que représentent nos forêts. Parmi nos ressources naturelles les plus importantes, les forêts contribuent autant à la création de richesse qu'à la lutte contre les changements climatiques. Il est clair qu'une concertation bien établie avec nos partenaires est essentielle pour atteindre nos objectifs d'aménagement durable. Nous allons donc poursuivre le travail ensemble pour y arriver, et ce, tout en stimulant la vitalité économique de toutes les régions du Québec. »

Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

Faits saillants :

FORAC est un partenariat entre différents intervenants de l'industrie des produits forestiers qui vise à améliorer la compétitivité de l'industrie québécoise des produits forestiers. Parmi les membres actuels de ce consortium, on compte notamment :

le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs;



l'Université Laval ;

;

le Centre de recherche industrielle du Québec;



FPInnovations;



Kruger;



Produits forestiers Résolu;



les entreprises Domtar et Maibec;



la Fédération québécoise des coopératives forestières.

Liens connexes :

Pour obtenir des renseignements sur le Ministère et en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez le mffp.gouv.qc.ca et les réseaux sociaux :



https://www.facebook.com/ForetsFauneParcs

https://twitter.com/MFFP_Quebec

Source : Véronique Boulanger

Attachée de presse

Cabinet du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs

et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue

et de la région du Nord-du-Québec

Courriel : veronique.boulanger@mffp.gouv.qc.ca

Tél. : 581 989-1429

SOURCE Cabinet du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs

Communiqué envoyé le 16 mai 2019 à 07:00 et diffusé par :