/R E P R I S E -- Avis aux médias - État des soins de santé en Gaspésie - Le SIIIEQ-CSQ lance une grande opération publique/





PERCÉ, QC, le 15 mai 2019 /CNW Telbec/ - Le Syndicat des infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes de l'Est-du-Québec dévoilera demain matin en conférence de presse une grande opération publique qu'il lance pour dénoncer la détérioration des soins de santé dans la région.

L'annonce en sera faite par le président du SIIIEQ-CSQ, Pier-Luc Bujold. Il sera accompagné de la présidente de la Fédération de la Santé du Québec (FSQ-CSQ), Claire Montour, et de la deuxième vice-présidente de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), Anne Dionne. La conférence de presse aura lieu le jeudi 16 mai à compter de 10 h au Manoir de Percé à Percé.

Aide-mémoire



QUOI : Conférence de presse du SIIIEQ-CSQ, de la FSQ-CSQ et de la CSQ



QUI : Pier-Luc Bujold, président du SIIIEQ-CSQ

Claire Montour, présidente de la FSQ-CSQ

Anne Dionne, deuxième vice-présidente de la CSQ



QUAND : 16 mai à 10 h



OÙ : Manoir de Percé (salle à manger)

212, route 132 Ouest

Percé (Québec) G0C 2L0

Profil du SIIIEQ-CSQ

Le SIIIEQ-CSQ représente 1 050 infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes répartis sur le territoire de la Gaspésie. Il est affilié à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ).

Profil de la FSQ-CSQ

La Fédération de la Santé du Québec (FSQ-CSQ) représente plus de 5 000 infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes travaillant dans des établissements de tous les secteurs de la santé : centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS), centre hospitalier de réadaptation, centre de réadaptation en dépendance et Héma-Québec. Elle est membre de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) qui représente plus de 200 000 membres, dont près de 125 000 dans le secteur public.

Profil de la CSQ

La CSQ représente plus de 200 000 membres, dont près de 125 000 dans le secteur public. Elle est l'organisation syndicale la plus importante en éducation et en petite enfance au Québec. La CSQ est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, des services de garde, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

