HEXO et la Banque d'alimentation d'Ottawa aident les personnes dans le besoin





GATINEAU, Québec, 16 mai 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- HEXO Corp (« HEXO » ou la « Société ») (TSX: HEXO; NYSE-A: HEXO) et la Banque d'alimentation d'Ottawa ont le plaisir d'annoncer la mise en oeuvre d'une collaboration en vue de faciliter l'accès à des aliments sains et durables dans la région de l'Outaouais.



HEXO Corp a versé un don à l'organisme afin de lui permettre d'installer des panneaux solaires qui fourniront du courant à l'entrepôt frigorifique de sa ferme de Stittsville. L'énergie solaire utilisée par ses systèmes de réfrigération renforcera sa capacité à distribuer des aliments frais à Ottawa et à réduire les pertes, le gaspillage et les allers-retours vers son entrepôt.

Les aliments périssables représentent 43 % des 5,5 millions de livres d'aliments que l'organisme distribue chaque année un peu partout à Ottawa. L'été, la majeure partie de ses fruits et légumes provient de sa ferme. L'année dernière, celle-ci a produit plus de 136 000 livres de fruits et légumes.

« En se dotant d'un entrepôt frigorifique, notre ferme pourra conserver ses produits au frais dès leur cueillette, a déclaré Michael Maidment, directeur général de la Banque d'alimentation d'Ottawa. Le don formidable qui nous a été fait par HEXO représente une contribution de grande valeur, car il nous aidera à fournir des aliments sains, accessibles et durables aux personnes qui ont besoin d'une aide alimentaire urgente dans notre communauté. »

En plus de sa contribution financière, HEXO fournira à la Banque d'alimentation d'Ottawa des conseils spécialisés sur l'énergie solaire qui seront dispensés par Valérie Roux, directrice des installations et de la sécurité d'HEXO et professionnelle LEED agréée.

« Notre entreprise s'est engagée à soutenir les personnes vulnérables et à protéger la planète, a dit Terry Lake, vice-président de la responsabilité sociale et d'entreprise chez HEXO. Notre partenariat avec la Banque d'alimentation d'Ottawa est en harmonie avec nos valeurs, car il facilitera l'accès aux aliments frais grâce à une source d'énergie renouvelable. »

M. Maidment souligne également avec plaisir que l'entrepôt réfrigéré de la ferme sera « optimisé par HEXO ».

À propos d'HEXO Corp

HEXO Corp est une entreprise primée de biens de consommation qui conçoit et distribue des produits de cannabis destinés au marché mondial, produits qui ont été récompensés par plusieurs prix. Grâce à sa stratégie commerciale en étoile, HEXO Corp s'associe à des entreprises du Fortune 500 leur apportant la valeur de sa marque, sa technologie d'isolement des cannabinoïdes, son infrastructure sous licence et son expertise en réglementation, tirant parti à son tour de leurs réseaux et capacités de distribution. HEXO Corp, l'une des plus importantes entreprises autorisées de production de cannabis au Canada, possède 1,8 million de pieds carrés d'installations en Ontario et au Québec et une présence en Grèce pour établir un centre de transformation, de production et de distribution dans la zone euro. La Société dessert les marchés canadiens du cannabis à usage adulte et du cannabis médicinal pour les patients. Pour plus d'informations, visitez le site hexocorp.com .?

À propos de la Banque d'alimentation d'Ottawa

La Banque d'alimentation d'Ottawa est le principal fournisseur de produits alimentaires d'urgence dans la région de la capitale nationale. Par l'entremise d'un réseau de 114 programmes alimentaires communautaires, la Banque d'alimentation d'Ottawa fournit des aliments à au moins 37 520 personnes par mois, dont 36 % d'enfants. Grâce au soutien de la communauté, 12 à 14 tonnes de nourriture sont distribuées à partir de l'entrepôt de la rue Michael du lundi au vendredi. Pour en savoir davantage sur la Banque d'alimentation d'Ottawa et sur ce que vous pouvez faire pour aider à fournir des aliments sains, accessibles et durables aux personnes qui en ont besoin, visitez le site de l'organisme à l'adresse www.ottawafoodbank.ca .

