DNA Script lève 35 M€ lors d'une levée de fonds de Série B





DNA Script a annoncé ce jour la clôture d'un tour de table de Série B, sursouscrit, de 35 millions d'euros, mené par LSP, l'un des investisseurs européens les plus expérimentés en sciences de la vie. Bpifrance, via son fonds Large Venture, ainsi que l'ensemble des actionnaires historiques, ont participé à l'opération - plus particulièrement Illumina Ventures, M. Ventures, Sofinnova Partners, Kurma Partners et Idinvest Partners. Le montant ainsi levé permettra à DNA Script d'accélérer le développement de ses premiers produits commerciaux, basés sur sa technologie propriétaire de synthèse d'acides nucléiques par voie enzymatique. La priorité sera donnée au recrutement des meilleurs talents, à la fois pour développer les équipes américaines de la société en charge du développement produit et de la commercialisation, et pour renforcer son équipe de recherche parisienne.

La technologie innovante développée par DNA Script permet la production d'acides nucléiques de haute pureté grâce à un procédé très rapide et abordable. Cette technologie permet ainsi de lever bon nombre de freins liés à la production d'ADN synthétique par les approches chimiques classiques. Elle repose sur un nouveau procédé biochimique, basé sur l'utilisation d'enzymes hautement efficaces pour la synthèse des acides nucléiques, permettant ainsi une performance accrue tout en minimisant l'utilisation des produits chimiques corrosifs habituellement utilisés. Le portefeuille de produits de DNA Script, mettant en oeuvre cette technologie de synthèse enzymatique, permettra aux équipes de R&D utilisant la biologie moléculaire d'accélérer leurs expériences afin d'aboutir à des résultats en seulement quelques heures (contre quelques jours ou semaines à l'heure actuelle).

« Depuis notre dernière levée de fonds il y a presque deux ans, nos équipes ont développé à un rythme très soutenu notre technologie de synthèse enzymatique, nous permettant de consolider notre avance technologique sur ce secteur d'intérêt en pleine expansion », a déclaré Thomas Ybert, Président et cofondateur de DNA Script. « Comme indiqué il y a quelques mois au AGBT General Meeting, nous avons démontré la faisabilité de la synthèse de fragments longs allant jusqu'à 200 nucléotides, rivalisant avec les meilleures performances de l'industrie chimique conventionnelle. Nous avons désormais atteint la maturité technologique suffisante pour envisager la commercialisation des premiers produits. Ceux-ci auront comme principal objectif de permettre aux clients de mener à bien des tests de biologie moléculaire en moins d'une journée, grâce à un accès en quelques heures à l'ADN synthétique qui est un réactif critique devant être fabriqué à façon », termine Thomas Ybert.

« Nous sommes très heureux d'avoir mené ce tour de financement aux côtés d'un groupe de fondateurs et d'investisseurs aussi respectés. Nous considérons DNA Script comme le véritable leader de ce domaine », a estimé Joachim (JR) Rothe, Managing Partner chez LSP et nouveau membre du Conseil d'Administration de DNA Script. « Les progrès réalisés par la société en à peine deux ans sont spectaculaires. Nous pensons que la société sera à l'origine d'un changement de paradigme, non seulement pour le marché de la recherche et du diagnostic, mais aussi pour le secteur pharmaceutique, et en particulier dans le domaine de la médecine personnalisée ».

À propos de DNA Script

DNA Script est le leader mondial dans la fabrication d'acides nucléiques synthétisés de novo à l'aide d'une technologie enzymatique. Fondée en 2014, à Paris, la société a pour ambition d'accélérer l'innovation dans les sciences de la vie et la technologie, au moyen d'un procédé de synthèse de l'ADN rapide, moins coûteux et de haute qualité. L'approche développée par DNA Script s'appuie sur des milliards d'années d'évolution naturelle dans la synthèse de l'ADN pour permettre à terme des synthèses à l'échelle du génome. La technologie de la Société a le potentiel d'accélérer considérablement le développement de nouveaux produits thérapeutiques, la production écologique de produits chimiques, l'amélioration des cultures et le stockage de données.

Communiqué envoyé le 16 mai 2019