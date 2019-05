Nouvelles excursions touristiques d'un jour à découvrir au départ de Montréal ou de Québec





QUÉBEC, le 1er mai 2019 /CNW Telbec/ - Explorer Montréal ou Québec n'aura jamais été aussi abordable qu'avec les excursions d'un jour désormais offertes par Vacances Dragon et Croisières AML.

Finis les tracas de la conduite, les coûts de stationnement et la fatigue du déplacement. Lâchez prise, détendez-vous, vivez une expérience découverte grâce à la connexion journalière aller-retour par autocar au départ du centre-ville de Montréal ou du Vieux-Québec.

Les touristes avides de culture et de patrimoine pourront profiter de départs quotidiens garantis avec un accompagnateur certifié pour découvrir la destination de leur choix en expériences terrestre et maritime grâce à la croisière guidée sur le Saint-Laurent. Une formule clés en main abordable pour partir en escapade !

«Par cette association, nos deux organisations proposent une alternative accessible permettant une incursion dans les principaux attraits des deux grandes villes touristiques de la province», explique Chantal Ouyang, directrice générale de Vacances Dragon.

Yan Hamel, président-directeur général de Croisières AML renchérit «Montréal et Québec accueillent des millions de visiteurs chaque année. Ces propositions d'escapade sont, selon nous, un nouveau moyen facile et économique de maximiser le séjour du visiteur dans la destination».

Dès le 1er mai et jusqu'au 31 octobre 2019, les gens auront le choix entre plusieurs forfaits :

Forfait aller-retour Montréal-Québec :

Bus et croisière guidée à bord du AML Louis-Jolliet à 59,99$

Bus, croisière guidée et bus rouge à 79,99$

Forfait aller-retour Québec-Montréal :

Bus et croisière guidée à bord du AML Cavalier Maxim à 59,99$

Jamais les baleines du meilleur site d'observation au monde n'auront été aussi accessibles qu'avec le bus Montréal vers Rivière-du-Loup. Du 1er juillet au 31 août, un départ quotidien est maintenant offert pour partir à la rencontre de treize espèces de baleines différentes dans le Parc marin du Saguenay-Saint-Laurent.

Forfait Bus-baleine aller-retour Montréal-Rivière du loup :

Bus, croisière aux baleines à bord du AML Levant et deux repas à 169,99$

Pour plus de détails sur chacun des forfaits, visitez les liens connexes : www.vacancesdragon.com ou www.croisieresaml.com

À propos de Vacances Dragon

Vacances Dragon est une agence de voyages située à Montréal. Elle se concentre tout d'abord sur les voyages en autocar en Amérique du Nord. Nous offrons à nos clients non seulement plus de 70 itinéraires de voyage réguliers au Canada et aux États-Unis, mais également des voyages à la carte, ainsi que des services de réservation d'hôtels et d'autocar. Notre équipe est toujours aussi enthousiaste à vous satisfaire et à vous apporter le meilleur rapport qualité/prix.

À propos de Croisières AML

Croisières AML est une entreprise familiale établie au Québec depuis 1972 dont les 24 navires sillonnent le Saint-Laurent et le Fjord du Saguenay. La qualité, l'originalité et la diversité des croisières de l'entreprise apportent chaque année bonheur, émotion et émerveillement à plus de 550 000 passagers. Le service impeccable et l'accueil chaleureux de ses 700 employés font la renommée de l'entreprise depuis maintenant 48 ans.

