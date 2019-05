Molson Coors présente ses résultats pour le premier trimestre de 2019





Molson Coors Brewing Company (NYSE : TAP; TSX : TPX) a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le premier trimestre de 2019. M. Mark Hunter, président et chef de la direction de Molson Coors, a déclaré :

« Nous avons affiché de solides résultats au premier trimestre et avons respecté notre engagement visant à améliorer notre performance au chapitre du chiffre d'affaires tout en protégeant notre résultat net. Malgré les pressions sur les volumes enregistrées dans l'industrie en Amérique du Nord et le fait que le congé de Pâques se situe au deuxième trimestre, plutôt qu'au premier trimestre, les produits en devises constantes ont augmenté, résultat qui tient à la forte croissance ciblée du chiffre d'affaires net par hectolitre dans tous nos secteurs d'exploitation, à la transformation continue du portefeuille en faveur des marques de qualité supérieure, ainsi qu'à l'amélioration des tendances au chapitre de nos parts de marché dans notre marché principal. »

M. Hunter a ajouté : « Bien que nous n'en soyons qu'au premier trimestre, qui est également notre plus court trimestre, la croissance significative du chiffre d'affaires net dans le secteur États-Unis, laquelle tient à la plus solide performance de la Miller Lite ayant soutenu la part de marché totale dans l'industrie et à la performance améliorée de la Coors Light dans notre marché le plus important et le plus rentable, et les solides placements des détaillants dans le secteur États-Unis lié à notre programme visant à accroître l'innovation sont encourageantes. Nous avons également affiché une forte croissance continue du chiffre d'affaires net dans le secteur Europe, notre deuxième unité opérationnelle en importance. Je suis satisfait de l'accélération continue de nos efforts liés à la transformation du portefeuille en faveur des marques de qualité supérieure déployés dans l'ensemble de la Société, de l'intensification de notre programme visant à accroître l'innovation, ainsi que de la croissance de notre BAIIA sous-jacent en devises constantes, lequel a augmenté, malgré la hausse des coûts. »

Consolidated Performance - First Quarter 2019

Three Months Ended ($ in millions, except per share data) (Unaudited) March 31, 2019 March 31, 2018 Reported %

Increase

(Decrease) Foreign

Exchange

Impact

($) Constant

Currency

% Increase

(Decrease)(2) Net Sales $ 2,303.3 $ 2,331.5 (1.2 )% $ (42.1 ) 0.6 % U.S. GAAP Net income (loss)(1) $ 151.4 $ 278.1 (45.6 )% Per diluted share $ 0.70 $ 1.28 (45.3 )% Underlying (Non-GAAP) Net income (loss)(2) $ 112.7 $ 104.3 8.1 % Per diluted share $ 0.52 $ 0.48 8.3 % Underlying EBITDA (Non-GAAP)(2) $ 422.3 $ 426.0 (0.9 )% $ (4.7 ) 0.2 %

(1) Net income (loss) attributable to MCBC. (2) See Appendix for definitions and reconciliations of non-GAAP financial measures

Principaux résultats trimestriels (par rapport aux résultats du premier trimestre de 2018)

Chiffre d'affaires net : 2,3 milliards de dollars, en baisse de 1,2 pour cent, en raison de la baisse des volumes et des fluctuations défavorables des taux de change, facteurs neutralisés en partie par l'établissement de prix nets plus élevés dans tous les secteurs d'exploitation et par la composition favorable des ventes dans le secteur Europe. Le chiffre d'affaires net a augmenté de 0,6 pour cent en devises constantes, résultat qui tient à l'établissement de prix nets plus élevés dans tous les secteurs d'exploitation, facteur neutralisé en partie par la baisse des volumes.

2,3 milliards de dollars, en baisse de 1,2 pour cent, en raison de la baisse des volumes et des fluctuations défavorables des taux de change, facteurs neutralisés en partie par l'établissement de prix nets plus élevés dans tous les secteurs d'exploitation et par la composition favorable des ventes dans le secteur Europe. Le chiffre d'affaires net a augmenté de 0,6 pour cent en devises constantes, résultat qui tient à l'établissement de prix nets plus élevés dans tous les secteurs d'exploitation, facteur neutralisé en partie par la baisse des volumes. Volume : Volume lié aux marques à l'échelle mondiale de 18,2 millions d'hectolitres, en baisse de 4,7 pour cent, et volume financier de 20,1 millions d'hectolitres, en baisse de 3,4 pour cent, en raison de la réduction des volumes dans tous les secteurs d'exploitation, laquelle découle en partie des baisses enregistrées dans l'industrie et au chapitre des parts de marché, particulièrement dans les secteurs États-Unis et Canada, par rapport à l'exercice précédent.

Volume lié aux marques à l'échelle mondiale de 18,2 millions d'hectolitres, en baisse de 4,7 pour cent, et volume financier de 20,1 millions d'hectolitres, en baisse de 3,4 pour cent, en raison de la réduction des volumes dans tous les secteurs d'exploitation, laquelle découle en partie des baisses enregistrées dans l'industrie et au chapitre des parts de marché, particulièrement dans les secteurs États-Unis et Canada, par rapport à l'exercice précédent. Chiffre d'affaires net par hectolitre : 114,59 $ sur la base du volume financier déclaré, en hausse de 2,3 pour cent. Le chiffre d'affaires net par hectolitre sur la base du volume lié aux marques en devises constantes a augmenté de 3,7 pour cent, en raison principalement de l'établissement de prix nets favorables dans tous les secteurs d'exploitation et de la composition favorable des ventes dans le secteur Europe.

114,59 $ sur la base du volume financier déclaré, en hausse de 2,3 pour cent. en devises constantes a augmenté de 3,7 pour cent, en raison principalement de l'établissement de prix nets favorables dans tous les secteurs d'exploitation et de la composition favorable des ventes dans le secteur Europe. Coût des produits vendus par hectolitre : En hausse de 4,7 pour cent sur la base du bénéfice déclaré, en raison essentiellement de la hausse des coûts et des frais de transport, de l'accroissement des coûts d'emballage liés à la reconstruction de notre four à bouteilles dans le secteur États-Unis et de l'effet de levier négatif lié aux volumes, facteurs neutralisés en partie par des profits latents évalués à la valeur de marché liés à nos positions sur les marchés des marchandises, par rapport à des pertes à l'exercice précédent, ainsi que par des réductions de coûts et par les fluctuations des taux de change. Le coût des produits vendus par hectolitre sous-jacent a augmenté de 5,3 pour cent en devises constantes, résultat qui tient principalement aux mêmes facteurs que ceux ayant influé sur les résultats selon les PCGR des États-Unis, à l'exception des variations des profits ou pertes latents liés à nos positions sur les marchés.

par hectolitre : En hausse de 4,7 pour cent sur la base du bénéfice déclaré, en raison essentiellement de la hausse des coûts et des frais de transport, de l'accroissement des coûts d'emballage liés à la reconstruction de notre four à bouteilles dans le secteur États-Unis et de l'effet de levier négatif lié aux volumes, facteurs neutralisés en partie par des profits latents évalués à la valeur de marché liés à nos positions sur les marchés des marchandises, par rapport à des pertes à l'exercice précédent, ainsi que par des réductions de coûts et par les fluctuations des taux de change. Le coût des produits vendus par hectolitre sous-jacent a augmenté de 5,3 pour cent en devises constantes, résultat qui tient principalement aux mêmes facteurs que ceux ayant influé sur les résultats selon les PCGR des États-Unis, à l'exception des variations des profits ou pertes latents liés à nos positions sur les marchés. Bénéfice net attribuable à MCBC, selon les PCGR des États-Unis : En baisse de 45,6 pour cent, en raison principalement d'un paiement en trésorerie de 328 millions de dollars reçu en janvier 2018 relativement à un ajustement du prix d'achat lié à notre acquisition des activités de Miller International, de la diminution du volume financier et de la hausse des coûts, facteurs neutralisés en partie par des profits latents évalués à la valeur de marché liés à nos positions sur les marchés des marchandises, par rapport à des pertes à l'exercice précédent, ainsi que par l'établissement de prix nets positifs dans tous les secteurs d'exploitation, par la diminution des frais généraux et d'administration, et par les réductions de coûts, ainsi que par la baisse de la charge d'intérêts nette.

En baisse de 45,6 pour cent, en raison principalement d'un paiement en trésorerie de 328 millions de dollars reçu en janvier 2018 relativement à un ajustement du prix d'achat lié à notre acquisition des activités de Miller International, de la diminution du volume financier et de la hausse des coûts, facteurs neutralisés en partie par des profits latents évalués à la valeur de marché liés à nos positions sur les marchés des marchandises, par rapport à des pertes à l'exercice précédent, ainsi que par l'établissement de prix nets positifs dans tous les secteurs d'exploitation, par la diminution des frais généraux et d'administration, et par les réductions de coûts, ainsi que par la baisse de la charge d'intérêts nette. Bénéfice net sous-jacent : En hausse de 8,1 pour cent, en raison de l'établissement de prix nets positifs dans tous les secteurs d'exploitation, de la diminution des frais généraux et d'administration ainsi que des réductions de coûts et de la baisse de la charge d'intérêts nette, facteurs neutralisés en partie par la baisse des volumes et la hausse des coûts dans tous les secteurs d'exploitation.

En hausse de 8,1 pour cent, en raison de l'établissement de prix nets positifs dans tous les secteurs d'exploitation, de la diminution des frais généraux et d'administration ainsi que des réductions de coûts et de la baisse de la charge d'intérêts nette, facteurs neutralisés en partie par la baisse des volumes et la hausse des coûts dans tous les secteurs d'exploitation. BAIIA sous-jacent : En baisse de 0,9 pour cent sur la base du bénéfice déclaré, et en hausse de 0,2 pour cent en devises constantes, en raison des mêmes facteurs que ceux ayant influé sur le bénéfice net sous-jacent, à l'exception de la charge d'intérêts nette.

En baisse de 0,9 pour cent sur la base du bénéfice déclaré, et en hausse de 0,2 pour cent en devises constantes, en raison des mêmes facteurs que ceux ayant influé sur le bénéfice net sous-jacent, à l'exception de la charge d'intérêts nette. Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation, selon les PCGR des États-Unis : Les flux de trésorerie nets affectés aux activités d'exploitation se sont établis à 98,5 millions de dollars au premier trimestre de 2019, comparativement à des flux de trésorerie nets provenant des activités d'exploitation de 315,2 millions de dollars à l'exercice précédent. Cette diminution tient principalement au paiement en trésorerie de 328 millions de dollars reçu en janvier 2018 relativement à un ajustement du prix d'achat lié à notre acquisition des activités de Miller International, ainsi qu'aux variations défavorables du calendrier du fonds de roulement, facteurs neutralisés en partie par la réduction des paiements d'intérêts au premier trimestre de 2019.

Les flux de trésorerie nets affectés aux activités d'exploitation se sont établis à 98,5 millions de dollars au premier trimestre de 2019, comparativement à des flux de trésorerie nets provenant des activités d'exploitation de 315,2 millions de dollars à l'exercice précédent. Cette diminution tient principalement au paiement en trésorerie de 328 millions de dollars reçu en janvier 2018 relativement à un ajustement du prix d'achat lié à notre acquisition des activités de Miller International, ainsi qu'aux variations défavorables du calendrier du fonds de roulement, facteurs neutralisés en partie par la réduction des paiements d'intérêts au premier trimestre de 2019. Flux de trésorerie disponibles sous-jacents : Sorties de trésorerie de 270,1 millions de dollars au premier trimestre de 2019, résultat qui représente une augmentation de 75,0 millions de dollars des sorties de trésorerie par rapport à l'exercice précédent et qui est imputable principalement aux variations défavorables du calendrier du fonds de roulement, facteur neutralisé en partie par la réduction des paiements d'intérêts en trésorerie et des dépenses d'investissement.

Sorties de trésorerie de 270,1 millions de dollars au premier trimestre de 2019, résultat qui représente une augmentation de 75,0 millions de dollars des sorties de trésorerie par rapport à l'exercice précédent et qui est imputable principalement aux variations défavorables du calendrier du fonds de roulement, facteur neutralisé en partie par la réduction des paiements d'intérêts en trésorerie et des dépenses d'investissement. Dette : Le total de la dette à la fin du premier trimestre de 2019 s'élevait à 10,126 milliards de dollars, et la trésorerie et les équivalents de trésorerie totalisaient 234,4 millions de dollars, ce qui se traduit par une dette nette de 9,892 milliards de dollars.

Business Review - First Quarter 2019

Net Sales

($ in millions) (Unaudited) Three Months Ended March 31, 2019 March 31, 2018 Reported

%

Increase

(Decrease) Foreign

Exchange

Impact

($) Constant

Currency %

Increase

(Decrease)(1) United States $ 1,659.2 $ 1,647.8 0.7 % $ ? 0.7 % Canada 261.0 283.8 (8.0 )% (13.1 ) (3.4 )% Europe 362.9 374.3 (3.0 )% (27.9 ) 4.4 % International 47.9 57.5 (16.7 )% (1.3 ) (14.4 )% Corporate 0.2 0.2 ? % ? ? % Eliminations(2) (27.9 ) (32.1 ) 13.1 % 0.2 12.5 % Consolidated $ 2,303.3 $ 2,331.5 (1.2 )% $ (42.1 ) 0.6 %

(1) See Appendix for definitions and reconciliations of non-GAAP financial measures. (2) Reflects intercompany sales that are eliminated in consolidated totals.

Pretax Income (U.S. GAAP)

($ in millions) (Unaudited) Three Months Ended March 31, 2019 March 31, 2018 Reported

%

Increase

(Decrease) Foreign

Exchange

Impact

($) Constant

Currency %

Increase

(Decrease)(1) United States $ 269.4 $ 261.7 2.9 % $ (0.2 ) 3.0 % Canada 21.8 9.1 139.6 % 0.2 137.4 % Europe (27.5 ) (29.9 ) 8.0 % 0.8 5.4 % International (0.3 ) 3.7 N/M (0.7 ) N/M Corporate (82.1 ) 112.8 N/M 0.4 N/M Consolidated $ 181.3 $ 357.4 (49.3 )% $ 0.5 (49.4 )%

N/M = Not meaningful (1) See Appendix for definitions and reconciliations of non-GAAP financial measures.

Underlying EBITDA (Non-GAAP)(1)

($ in millions) (Unaudited) Three Months Ended March 31, 2019 March 31, 2018 Reported

%

Increase

(Decrease) Foreign

Exchange

Impact

($) Constant

Currency %

Increase

(Decrease)(1) United States $ 402.0 $ 388.9 3.4 % $ (0.2 ) 3.4 % Canada 33.8 44.7 (24.4 )% (0.9 ) (22.4 )% Europe 21.9 24.5 (10.6 )% (3.1 ) 2.0 % International 2.7 7.1 (62.0 )% (0.8 ) (50.7 )% Corporate (38.1 ) (39.2 ) 2.8 % 0.3 2.0 % Consolidated $ 422.3 $ 426.0 (0.9 )% $ (4.7 ) 0.2 %

(1) See Appendix for definitions and reconciliations of non-GAAP financial measures.

Principaux résultats trimestriels des secteurs d'exploitation (par rapport aux résultats du premier trimestre de 2018)

Secteur États-Unis

Volume : Le volume lié aux marques du secteur États-Unis, ajusté pour tenir compte du nombre de jours de négociation, a subi une baisse de 3,8 pour cent pour le trimestre, en raison de la réduction des volumes reflétant en partie les baisses enregistrées dans l'industrie. Le volume des ventes aux grossistes, compte non tenu des volumes liés aux ententes de brassage, a diminué de 2,7 pour cent, en raison de la baisse du volume lié aux marques, facteur neutralisé en partie par le moment auquel les grossistes ont renouvelé leurs stocks au cours du trimestre. Nous nous attendons à ce que les tendances au chapitre du volume lié aux marques et des ventes aux grossistes convergent en grande partie pour l'ensemble de l'exercice.

Le volume lié aux marques du secteur États-Unis, ajusté pour tenir compte du nombre de jours de négociation, a subi une baisse de 3,8 pour cent pour le trimestre, en raison de la réduction des volumes reflétant en partie les baisses enregistrées dans l'industrie. Le volume des ventes aux grossistes, compte non tenu des volumes liés aux ententes de brassage, a diminué de 2,7 pour cent, en raison de la baisse du volume lié aux marques, facteur neutralisé en partie par le moment auquel les grossistes ont renouvelé leurs stocks au cours du trimestre. Nous nous attendons à ce que les tendances au chapitre du volume lié aux marques et des ventes aux grossistes convergent en grande partie pour l'ensemble de l'exercice. Produits : Le chiffre d'affaires net par hectolitre (sur la base du volume lié aux marques) s'est accru de 3,7 pour cent, en raison de l'établissement de prix nets plus élevés.

Le chiffre d'affaires net par hectolitre (sur la base du volume lié aux marques) s'est accru de 3,7 pour cent, en raison de l'établissement de prix nets plus élevés. Le coût des produits vendus par hectolitre a augmenté de 5,9 pour cent, résultat qui tient à l'accroissement du coût des marchandises et des frais de transport, à l'augmentation des coûts d'emballage liés à la reconstruction de notre four à bouteilles, ainsi qu'à l'effet de levier négatif lié aux volumes, facteurs neutralisés en partie par les réductions de coûts.

par hectolitre a augmenté de 5,9 pour cent, résultat qui tient à l'accroissement du coût des marchandises et des frais de transport, à l'augmentation des coûts d'emballage liés à la reconstruction de notre four à bouteilles, ainsi qu'à l'effet de levier négatif lié aux volumes, facteurs neutralisés en partie par les réductions de coûts. Les frais de commercialisation, généraux et d'administration ont reculé de 4,5 pour cent, résultat attribuable à la diminution des charges liées à l'effectif, y compris les réductions de coûts supplémentaires liées aux activités de restructuration amorcées au troisième trimestre de 2018, ainsi qu'au moment auquel les dépenses au titre de l'innovation ont été engagées au cours du trimestre, facteurs neutralisés en partie par la hausse des investissements au chapitre de la commercialisation liés à nos bières légères de marques de qualité supérieure.

ont reculé de 4,5 pour cent, résultat attribuable à la diminution des charges liées à l'effectif, y compris les réductions de coûts supplémentaires liées aux activités de restructuration amorcées au troisième trimestre de 2018, ainsi qu'au moment auquel les dépenses au titre de l'innovation ont été engagées au cours du trimestre, facteurs neutralisés en partie par la hausse des investissements au chapitre de la commercialisation liés à nos bières légères de marques de qualité supérieure. Le bénéfice avant impôt du secteur États-Unis, selon les PCGR des États-Unis, s'est établi à 269,4 millions de dollars, en hausse de 2,9 pour cent, résultat attribuable à l'établissement de prix nets plus élevés et à la baisse des frais de commercialisation, généraux et d'administration, facteurs neutralisés en partie par la hausse des coûts et par la baisse des volumes.

selon les PCGR des États-Unis, s'est établi à 269,4 millions de dollars, en hausse de 2,9 pour cent, résultat attribuable à l'établissement de prix nets plus élevés et à la baisse des frais de commercialisation, généraux et d'administration, facteurs neutralisés en partie par la hausse des coûts et par la baisse des volumes. Le BAIIA sous-jacent du secteur États-Unis a augmenté de 3,4 pour cent, en raison des mêmes facteurs que ceux ayant influé sur les résultats selon les PCGR des États-Unis.

Secteur Canada

Volume : Le volume lié aux marques du secteur Canada a diminué de 6,0 pour cent, et le volume financier a reculé de 4,9 pour cent au premier trimestre, en raison essentiellement des baisses enregistrées dans l'industrie.

Le volume lié aux marques du secteur Canada a diminué de 6,0 pour cent, et le volume financier a reculé de 4,9 pour cent au premier trimestre, en raison essentiellement des baisses enregistrées dans l'industrie. Produits : Le chiffre d'affaires net par hectolitre (sur la base du volume lié aux marques) a augmenté de 1,9 pour cent en devises constantes, en raison de l'établissement de prix nets positifs, facteur neutralisé en partie par la composition défavorable des ventes.

Le chiffre d'affaires net par hectolitre (sur la base du volume lié aux marques) a augmenté de 1,9 pour cent en devises constantes, en raison de l'établissement de prix nets positifs, facteur neutralisé en partie par la composition défavorable des ventes. Le coût des produits vendus par hectolitre a augmenté de 6,3 pour cent en devises constantes, résultat essentiellement attribuable à l'effet de levier négatif lié aux volumes, à l'accroissement des coûts de distribution et à la hausse des coûts, facteurs neutralisés en partie par les réductions de coûts.

par hectolitre a augmenté de 6,3 pour cent en devises constantes, résultat essentiellement attribuable à l'effet de levier négatif lié aux volumes, à l'accroissement des coûts de distribution et à la hausse des coûts, facteurs neutralisés en partie par les réductions de coûts. Les frais de commercialisation, généraux et d'administration ont diminué de 1,1 pour cent en devises constantes, en raison principalement du moment auquel les charges liées à l'effectif ont été comptabilisées, facteur neutralisé en partie par la hausse des investissements au titre des activités visant à donner une nouvelle image à nos marques Molson et par les coûts de démarrage liés à la coentreprise Truss.

ont diminué de 1,1 pour cent en devises constantes, en raison principalement du moment auquel les charges liées à l'effectif ont été comptabilisées, facteur neutralisé en partie par la hausse des investissements au titre des activités visant à donner une nouvelle image à nos marques et par les coûts de démarrage liés à la coentreprise Truss. Le secteur Canada a comptabilisé un bénéfice avant impôt , selon les PCGR des États-Unis, de 21,8 millions de dollars, en hausse de 139,6 pour cent par rapport à l'exercice précédent, résultat qui tient principalement à un profit latent évalué à la valeur de marché d'environ 23 millions de dollars comptabilisé relativement aux bons de souscription de HEXO émis dans le cadre de la création de la coentreprise Truss, ainsi qu'au moment auquel les frais généraux et d'administration ont été comptabilisés, facteurs neutralisés en partie par l'incidence de la baisse des volumes et de la hausse des coûts sur la marge brute.

a comptabilisé , selon les PCGR des États-Unis, de 21,8 millions de dollars, en hausse de 139,6 pour cent par rapport à l'exercice précédent, résultat qui tient principalement à un profit latent évalué à la valeur de marché d'environ 23 millions de dollars comptabilisé relativement aux bons de souscription de HEXO émis dans le cadre de la création de la coentreprise Truss, ainsi qu'au moment auquel les frais généraux et d'administration ont été comptabilisés, facteurs neutralisés en partie par l'incidence de la baisse des volumes et de la hausse des coûts sur la marge brute. Le BAIIA sous-jacent du secteur Canada s'est établi en baisse de 22,4 pour cent en devises constantes ce trimestre, résultat qui tient principalement à l'incidence de la baisse des volumes et de la hausse des coûts sur la marge brute, facteur neutralisé en partie par le moment auquel les frais généraux et d'administration ont été comptabilisés.

Secteur Europe

Volume : Le volume lié aux marques du secteur Europe et le volume financier ont chacun diminué de 2,3 pour cent au premier trimestre, en raison des réductions prévues de nos marques générant de faibles marges tenant au fait que nous avons davantage mis l'accent sur nos portefeuilles de marques populaires régionales et de marques de qualité supérieure.

Le volume lié aux marques du secteur Europe et le volume financier ont chacun diminué de 2,3 pour cent au premier trimestre, en raison des réductions prévues de nos marques générant de faibles marges tenant au fait que nous avons davantage mis l'accent sur nos portefeuilles de marques populaires régionales et de marques de qualité supérieure. Produits : Les ventes nettes par hectolitre du secteur Europe (sur la base du volume lié aux marques) ont augmenté de 8,2 pour cent en devises constantes, résultat qui s'explique par l'établissement de prix nets positifs et par la composition favorable des ventes.

: Les ventes nettes par hectolitre du secteur Europe (sur la base du volume lié aux marques) ont augmenté de 8,2 pour cent en devises constantes, résultat qui s'explique par l'établissement de prix nets positifs et par la composition favorable des ventes. Le coût des produits vendus par hectolitre a augmenté de 3,7 pour cent en devises constantes, en raison principalement de l'accroissement du coût des marchandises.

par hectolitre a augmenté de 3,7 pour cent en devises constantes, en raison principalement de l'accroissement du coût des marchandises. Les frais de commercialisation, généraux et d'administration ont augmenté de 9,5 pour cent en devises constantes, en raison principalement de l'accroissement des investissements dans les marques, qui visent à soutenir nos initiatives liées aux marques populaires régionales et à la transformation du portefeuille en faveur des marques de qualité supérieure.

ont augmenté de 9,5 pour cent en devises constantes, en raison principalement de l'accroissement des investissements dans les marques, qui visent à soutenir nos initiatives liées aux marques populaires régionales et à la transformation du portefeuille en faveur des marques de qualité supérieure. Le secteur Europe a comptabilisé une perte avant impôt , selon les PCGR des États-Unis, de 27,5 millions de dollars, soit une amélioration de 8,0 pour cent par rapport à l'exercice précédent qui tient aux incidences favorables sur la marge, facteur neutralisé en partie par l'accroissement des investissements au chapitre de la commercialisation.

a comptabilisé , selon les PCGR des États-Unis, de 27,5 millions de dollars, soit une amélioration de 8,0 pour cent par rapport à l'exercice précédent qui tient aux incidences favorables sur la marge, facteur neutralisé en partie par l'accroissement des investissements au chapitre de la commercialisation. Le BAIIA sous-jacent du secteur Europe s'est établi à 21,9 millions de dollars, en hausse de 2,0 pour cent en devises constantes, en raison des mêmes facteurs que ceux ayant influé sur les résultats selon les PCGR des États-Unis.

Secteur International

Volume : Le volume lié aux marques du secteur International a diminué de 6,7 pour cent, résultat attribuable au maintien d'un équilibre entre l'établissement de prix plus élevés et la baisse des volumes au Mexique, ainsi qu'à la prise en compte des solides résultats enregistrés à Porto Rico au premier trimestre de 2018, à la suite de l'ouragan, facteurs neutralisés en partie par la croissance enregistrée dans plusieurs de nos marchés cibles.

Le volume lié aux marques du secteur International a diminué de 6,7 pour cent, résultat attribuable au maintien d'un équilibre entre l'établissement de prix plus élevés et la baisse des volumes au Mexique, ainsi qu'à la prise en compte des solides résultats enregistrés à Porto Rico au premier trimestre de 2018, à la suite de l'ouragan, facteurs neutralisés en partie par la croissance enregistrée dans plusieurs de nos marchés cibles. Produits : Le chiffre d'affaires net par hectolitre (sur la base du volume lié aux marques) a diminué de 8,1 pour cent en devises constantes, en raison de la mise en oeuvre de la production locale au Mexique et d'une composition géographique défavorable, facteurs neutralisés en partie par l'établissement de prix nets positifs.

Le chiffre d'affaires net par hectolitre (sur la base du volume lié aux marques) a diminué de 8,1 pour cent en devises constantes, en raison de la mise en oeuvre de la production locale au Mexique et d'une composition géographique défavorable, facteurs neutralisés en partie par l'établissement de prix nets positifs. Le coût des produits vendus par hectolitre a augmenté de 2,0 pour cent en devises constantes, résultat qui s'explique par une composition géographique défavorable et par la hausse des coûts.

par hectolitre a augmenté de 2,0 pour cent en devises constantes, résultat qui s'explique par une composition géographique défavorable et par la hausse des coûts. Les frais de commercialisation, généraux et d'administration ont augmenté de 11,9 pour cent en devises constantes, en raison de la prise en compte d'un produit de 2,0 millions de dollars au titre d'un règlement lié à nos activités en Colombie au premier trimestre de 2018, facteur neutralisé en partie par la baisse des investissements au chapitre de la commercialisation au cours de l'exercice considéré.

ont augmenté de 11,9 pour cent en devises constantes, en raison de la prise en compte d'un produit de 2,0 millions de dollars au titre d'un règlement lié à nos activités en Colombie au premier trimestre de 2018, facteur neutralisé en partie par la baisse des investissements au chapitre de la commercialisation au cours de l'exercice considéré. Le secteur International a comptabilisé une perte avant impôt , selon les PCGR des États-Unis, de 0,3 million de dollars, par rapport à un bénéfice de 3,7 millions de dollars à l'exercice précédent, en raison de la baisse des volumes à Porto Rico, de la prise en compte d'un produit de 2,0 millions de dollars au titre d'un règlement lié à nos activités en Colombie au premier trimestre de 2018, ainsi que des fluctuations défavorables des taux de change et de la hausse des coûts, facteurs neutralisés en partie par la mise en oeuvre d'un modèle d'affaires plus rentable au Mexique et par la baisse des frais de commercialisation.

a comptabilisé , selon les PCGR des États-Unis, de 0,3 million de dollars, par rapport à un bénéfice de 3,7 millions de dollars à l'exercice précédent, en raison de la baisse des volumes à Porto Rico, de la prise en compte d'un produit de 2,0 millions de dollars au titre d'un règlement lié à nos activités en Colombie au premier trimestre de 2018, ainsi que des fluctuations défavorables des taux de change et de la hausse des coûts, facteurs neutralisés en partie par la mise en oeuvre d'un modèle d'affaires plus rentable au Mexique et par la baisse des frais de commercialisation. Le BAIIA sous-jacent du secteur International s'est établi à 2,7 millions de dollars, résultat qui tient aux mêmes facteurs que ceux ayant influé sur les résultats selon les PCGR des États-Unis.

Secteur corporatif

Le secteur corporatif a comptabilisé une perte avant impôt , selon les PCGR des États-Unis, de 82,1 millions de dollars au premier trimestre, comparativement à un bénéfice de 112,8 millions de dollars à l'exercice précédent, en raison principalement d'un paiement en trésorerie de 328 millions de dollars reçu relativement à un ajustement du prix d'achat lié à notre acquisition des activités de Miller International au premier trimestre de 2018, facteur neutralisé en partie par la comptabilisation de profits latents évalués à la valeur de marché liés à nos positions sur les marchés des marchandises, par rapport à des pertes à l'exercice précédent, ainsi que par la baisse des frais généraux et d'administration et par la diminution des charges d'intérêts.

a comptabilisé une , selon les PCGR des États-Unis, de 82,1 millions de dollars au premier trimestre, comparativement à un bénéfice de 112,8 millions de dollars à l'exercice précédent, en raison principalement d'un paiement en trésorerie de 328 millions de dollars reçu relativement à un ajustement du prix d'achat lié à notre acquisition des activités de Miller International au premier trimestre de 2018, facteur neutralisé en partie par la comptabilisation de profits latents évalués à la valeur de marché liés à nos positions sur les marchés des marchandises, par rapport à des pertes à l'exercice précédent, ainsi que par la baisse des frais généraux et d'administration et par la diminution des charges d'intérêts. Le BAIIA sous-jacent du secteur corporatif s'est traduit par une perte de 38,1 millions de dollars au premier trimestre, soit une amélioration par rapport à l'exercice précédent, qui tient essentiellement à la réduction des frais généraux et d'administration.

Worldwide Brand and Financial Volume(1)

(In millions of hectoliters) (Unaudited) Three Months Ended March 31, 2019 March 31, 2018 % Change Financial Volume(1) 20.101 20.813 (3.4 )% Contract brewing, wholesaler and non-beer volume (1.806 ) (1.902 ) (5.0 )% Royalty volume 0.737 0.716 2.9 % Sales-To-Wholesaler to Sales-To-Retail adjustment (0.837 ) (0.526 ) 59.1 % Total Worldwide Brand Volume(1) 18.195 19.101 (4.7 )%

(1) See Appendix for definitions and additional discussion regarding Financial and Worldwide Brand Volume.

Autres résultats

Taux d'imposition effectifs

Three Months Ended March 31, 2019 March 31, 2018 U.S. GAAP effective tax rate 18 % 21 % Underlying effective tax rate 24 % 21 %

La baisse de notre taux d'imposition effectif est principalement attribuable à la comptabilisation d'avantages fiscaux nets non récurrents au premier trimestre de 2019, comparativement à la comptabilisation d'une charge d'impôt nette non récurrente au premier trimestre de 2018.

est principalement attribuable à la comptabilisation d'avantages fiscaux nets non récurrents au premier trimestre de 2019, comparativement à la comptabilisation d'une charge d'impôt nette non récurrente au premier trimestre de 2018. La hausse de notre taux d'imposition effectif sous-jacent découle en grande partie de l'augmentation de la charge d'impôt nette non récurrente sous-jacente comptabilisée au premier trimestre de 2019.

Éléments inhabituels et autres éléments non liés aux activités de base

Les éléments inhabituels et autres éléments non liés aux activités de base suivants ont été exclus des résultats sous-jacents. Se reporter à l'Annexe présentée dans la version anglaise de ce communiqué pour le rapprochement des mesures financières non conformes aux PCGR.

Au cours du premier trimestre de 2019, MCBC a comptabilisé une charge inhabituelle nette de 13,0 millions de dollars, qui tient essentiellement à l'amortissement accéléré lié à la fermeture de brasseries.

de 13,0 millions de dollars, qui tient essentiellement à l'amortissement accéléré lié à la fermeture de brasseries. De plus, au cours du premier trimestre de 2019, nous avons comptabilisé des avantages nets de 49,4 millions de dollars au titre des autres éléments non liés aux activités de base, qui tiennent principalement aux profits latents évalués à la valeur de marché liés aux couvertures des marchandises et aux bons de souscription de HEXO, ainsi qu'à l'incidence compensatoire des charges liées à l'intégration.

Perspectives pour 2019

À l'heure actuelle, nous prévoyons de concrétiser les indications suivantes pour l'ensemble de l'exercice 2019 :

Flux de trésorerie disponibles sous-jacents : 1,4 milliard de dollars, plus ou moins 10 pour cent.

1,4 milliard de dollars, plus ou moins 10 pour cent. Dépenses d'investissement : environ 700 millions de dollars, plus ou moins 10 pour cent.

environ 700 millions de dollars, plus ou moins 10 pour cent. Réductions de coûts : environ 700 millions de dollars en vertu du programme pour les exercices 2017 à 2019.

environ 700 millions de dollars en vertu du programme pour les exercices 2017 à 2019. Coût des produits vendus sous-jacent consolidé par hectolitre : augmentation à un chiffre moyenne en devises constantes.

augmentation à un chiffre moyenne en devises constantes. Frais de commercialisation, généraux et d'administration sous-jacents du secteur corporatif : environ 180 millions de dollars, plus ou moins 10 pour cent.

environ 180 millions de dollars, plus ou moins 10 pour cent. Dotation aux amortissements sous-jacente : environ 850 millions de dollars, comparativement à 827 millions de dollars en 2018, en raison principalement de l'implémentation prévue de systèmes informatiques aux États-Unis.

environ 850 millions de dollars, comparativement à 827 millions de dollars en 2018, en raison principalement de l'implémentation prévue de systèmes informatiques aux États-Unis. Charge d'intérêts nette consolidée : environ 300 millions de dollars, plus ou moins 5 pour cent.

environ 300 millions de dollars, plus ou moins 5 pour cent. Secteur International : en pourcentage, augmentation à deux chiffres élevée du BAIIA sous-jacent en devises constantes.

en pourcentage, augmentation à deux chiffres élevée du BAIIA sous-jacent en devises constantes. Taux d'imposition effectif sous-jacent dans la fourchette de 18 pour cent à 22 pour cent pour 2019, sous réserve des indications définitives supplémentaires du gouvernement des États-Unis concernant l'adoption de la réforme fiscale en 2017. Nous nous attendons, de façon préliminaire, à ce que notre taux d'imposition effectif à long terme (après 2019) se situe dans la fourchette de 20 pour cent à 24 pour cent.

dans la fourchette de 18 pour cent à 22 pour cent pour 2019, sous réserve des indications définitives supplémentaires du gouvernement des États-Unis concernant l'adoption de la réforme fiscale en 2017. Nous nous attendons, de façon préliminaire, à ce que notre taux d'imposition effectif à long terme (après 2019) se situe dans la fourchette de 20 pour cent à 24 pour cent. Réduction de l'effet de levier et dividende : Nous sommes déterminés à maintenir notre cote de crédit de première qualité et nous prévoyons de continuer à réduire l'effet de levier en 2019, conformément à nos plans. Notre conseil a toujours l'intention de rétablir un ratio de distribution se situant dans une fourchette de 20 pour cent à 25 pour cent du BAIIA sous-jacent sur 12 mois, à compter du second semestre de 2019.

Notes

Sauf indication contraire dans ce communiqué, tous les montants sont libellés en dollars américains, et tous les résultats comparatifs trimestriels sont ceux du premier trimestre terminé le 31 mars 2019, par rapport à ceux du premier trimestre terminé le 31 mars 2018. Certains chiffres pourraient ne pas correspondre aux totaux en raison de leur arrondissement.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » au sens des lois fédérales sur les valeurs mobilières aux États-Unis. En règle générale, des termes comme « croire », « prévoir », « avoir l'intention de », « estimer », « s'attendre à », « projeter », « perspectives » et autres expressions similaires, ainsi que l'utilisation du futur, désignent des déclarations prospectives qui n'ont habituellement pas de portée historique. Les déclarations qui ont trait aux projections visant notre performance financière future, notre croissance prévue et les tendances liées à nos activités, ainsi que les autres descriptions se rapportant à des événements ou circonstances futurs constituent des déclarations prospectives et comprennent, sans s'y limiter, les déclarations présentées à la rubrique « Perspectives pour 2019 », les attentes concernant les dividendes futurs, le montant et l'échelonnement de la dette et les niveaux de levier financier, ainsi que les attentes concernant les flux de trésorerie. Bien que la Société soit d'avis que les hypothèses sur lesquelles ces déclarations prospectives sont fondées sont raisonnables, elle ne peut garantir d'aucune façon leur exactitude. Certains facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de la Société diffèrent de façon significative de l'expérience historique et des prévisions et attentes de la Société sont présentés dans les documents de la Société déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC »). Ces facteurs comprennent notamment l'incidence de l'intensification de la concurrence découlant des regroupements de brasseries; la concurrence au chapitre des prix et les pressions sur les prix; la santé de l'industrie brassicole et de nos marques dans nos marchés; la conjoncture économique dans nos marchés; les pertes de valeur additionnelles; notre capacité à assurer le maintien des ententes conclues avec les fabricants et les distributeurs; les modifications apportées à notre chaîne d'approvisionnement; la disponibilité des matériaux d'emballage ou la hausse du coût de ces matériaux; la réussite de nos coentreprises; les risques liés à nos activités dans les marchés en développement et les marchés émergents; les modifications apportées aux exigences prévues par la loi et par les règlements, y compris la réglementation des systèmes de distribution; les fluctuations des taux de change; la hausse du coût des marchandises que nous utilisons dans le cadre de nos activités; l'incidence des changements climatiques ainsi que la disponibilité et la qualité de l'eau; la perte ou la fermeture d'une brasserie principale ou d'une autre installation clé; notre capacité à mettre en oeuvre nos initiatives stratégiques, y compris la mise en oeuvre et la réalisation des réductions de coûts; notre capacité à intégrer avec succès les entreprises nouvellement acquises; notre capacité de réaliser les économies d'impôt, l'accroissement des résultats ainsi que les réductions et les synergies de coûts prévus liés à notre acquisition de MillerCoors; les coûts liés aux régimes de retraite et aux avantages complémentaires de retraite; le non-respect des clauses restrictives ou la détérioration de nos notations de crédit; notre capacité à maintenir de bonnes relations de travail; notre capacité à maintenir l'image de nos marques, notre réputation et la qualité de nos produits; les autres risques dont il est fait état dans nos documents déposés auprès de la SEC, y compris notre plus récent rapport annuel sur formulaire 10-K et nos rapports trimestriels sur formulaire 10-Q. Toutes les déclarations prospectives que contient le présent communiqué de presse sont présentées expressément sous réserve des présentes mises en garde et par renvoi aux hypothèses sous-jacentes. Le lecteur ne doit pas se fier indûment aux déclarations prospectives, qui ne valent que pour la date à laquelle elles sont faites. La Société ne s'engage pas à publier une mise à jour des déclarations prospectives, que ce soit par suite d'informations nouvelles ou d'événements subséquents, ou autrement.

APPENDIX

Consolidated Financial Performance

Molson Coors Brewing Company Three Months Ended March 31, 2019 % Change (In millions, except per share data)(Unaudited) U.S. GAAP Non-GAAP

Adjustments(1) Non-GAAP

Underlying(1) U.S. GAAP Non-GAAP

Underlying Net sales $ 2,303.3 $ ? $ 2,303.3 (1.2 )% (1.2 )% Net Sales per HL change 2.3 % 2.3 % Cost of goods sold $ (1,413.0 ) $ (32.4 ) $ (1,445.4 ) (8.0 )% (0.3 )% Cost of goods sold per HL change (4.7 )% 3.2 % Gross profit $ 890.3 $ (32.4 ) $ 857.9 11.9 % (2.7 )% Marketing, general and administrative expenses $ (655.2 ) $ 7.4 $ (647.8 ) (3.8 )% (3.6 )% Special items, net $ (13.0 ) $ 13.0 $ ? N/M ? % Operating income (loss) $ 222.1 $ (12.0 ) $ 210.1 (48.3 )% 0.2 % Interest income (expense), net $ (73.3 ) $ ? $ (73.3 ) (11.9 )% (11.9 )% Other pension and postretirement benefits (costs), net $ 8.6 $ ? $ 8.6 (14.0 )% (14.9 )% Other income (expense), net $ 23.9 $ (24.4 ) $ (0.5 ) N/M N/M Income (loss) before income taxes $ 181.3 $ (36.4 ) $ 144.9 (49.3 )% 5.3 % Income tax benefit (expense) $ (32.2 ) $ (2.3 ) $ (34.5 ) (57.0 )% 19.4 % Net income (loss)(2) $ 151.4 $ (38.7 ) $ 112.7 (45.6 )% 8.1 % Per diluted share $ 0.70 $ (0.18 ) $ 0.52 (45.3 )% 8.3 % Underlying EBITDA(3) $ 422.3 (0.9 )%

N/M = Not meaningful (1) Refer to the table "Reconciliation to Nearest U.S. GAAP Measures" for detailed descriptions and reconciliation of non-GAAP adjustments and results. (2) Net income (loss) attributable to MCBC. (3) Underlying EBITDA is earnings before interest, taxes, depreciation and amortization, a non-GAAP financial measure.

Worldwide Brand and Financial Volumes

Worldwide brand volume (or "brand volume" when discussed by segment) reflects only owned brands sold to unrelated external customers within our geographic markets (net of returns and allowances), royalty volume and our proportionate share of equity investment worldwide brand volume calculated consistently with MCBC owned volume. Contract brewing and wholesaler volume is included within financial volume, but is removed from worldwide brand volume, as this is non-owned volume for which we do not directly control performance. Our worldwide brand volume definition also includes an adjustment from Sales-to-Wholesaler (STW) volume to Sales-to-Retailer (STR) volume. We believe the brand volume metric is important because, unlike financial volume and STWs, it provides the closest indication of the performance of our brands in relation to market and competitor sales trends.

Utilisation de mesures non conformes aux PCGR

Outre les mesures financières présentées conformément aux principes comptables généralement reconnus des États-Unis (les « PCGR des États-Unis »), nous présentons des résultats en devises constantes, le coût des produits vendus sous-jacent et le coût des produits vendus par hectolitre sous-jacent (coût des produits vendus sous-jacent divisé par le volume financier déclaré), le bénéfice avant impôt sous-jacent et le bénéfice net sous-jacent, le bénéfice sous-jacent par action après dilution, le taux d'imposition effectif sous-jacent et les flux de trésorerie disponibles sous-jacents, qui sont des mesures non conformes aux PCGR et qui devraient être considérés comme des suppléments à nos résultats d'exploitation présentés selon les PCGR des États-Unis (et non comme des mesures de remplacement de ceux-ci). Nous présentons également le bénéfice avant intérêts, impôt et amortissements sous-jacent (le « BAIIA sous-jacent ») comme une mesure non conforme aux PCGR, ainsi que la marge du BAIIA sous-jacente, qui est calculée en divisant le BAIIA sous-jacent par le chiffre d'affaires net selon les PCGR des États-Unis. Notre direction utilise le bénéfice sous-jacent, le bénéfice sous-jacent par action après dilution, le BAIIA sous-jacent (et la marge) et le taux d'imposition effectif sous-jacent comme des mesures permettant d'évaluer la performance d'exploitation, et les flux de trésorerie disponibles sous-jacents comme une mesure permettant d'évaluer les flux de trésorerie générés par nos activités de base, et ainsi de ramener sur une base plus comparable les résultats financiers d'une période à l'autre; comme des mesures pour la planification et les prévisions générales ainsi que pour l'évaluation des résultats réels par rapport aux prévisions; dans les communications avec le conseil d'administration, les actionnaires, les analystes ainsi que les investisseurs au sujet de notre performance financière; comme des mesures de comparaison utiles par rapport à la performance de nos concurrents; comme des mesures aux fins de certains calculs de la rémunération incitative de la direction. Nous croyons que la performance au chapitre du bénéfice sous-jacent, du bénéfice sous-jacent par action après dilution, du BAIIA sous-jacent (et de la marge) et du taux d'imposition effectif sous-jacent est utile pour les investisseurs et qu'elle est utilisée par ceux-ci ainsi que par d'autres utilisateurs de nos états financiers dans l'évaluation de notre performance d'exploitation, et que la performance au chapitre des flux de trésorerie disponibles sous-jacents est utilisée dans l'évaluation des flux de trésorerie générés par nos activités de base, car elles fournissent un outil additionnel pour évaluer notre performance compte non tenu des éléments inhabituels et autres éléments non liés aux activités de base, qui peuvent varier considérablement d'une entreprise à l'autre selon les méthodes comptables utilisées, les valeurs comptables des actifs et la structure des capitaux. Outre les raisons dont il est fait mention précédemment, nous considérons que les flux de trésorerie disponibles sous-jacents constituent une mesure importante de notre capacité à générer des flux de trésorerie, à accroître nos activités et à accroître la valeur pour les actionnaires, laquelle est stimulée par nos activités de base, compte tenu des ajustements relatifs aux éléments non liés aux activités de base. De plus, les résultats en devises constantes excluent l'incidence des fluctuations des taux de change. Pour une analyse de notre situation de trésorerie, se reporter aux tableaux consolidés des flux de trésorerie et à la rubrique sur la situation de trésorerie et les sources de financement figurant dans l'Analyse par la direction de la situation financière et des résultats d'exploitation comprise dans nos plus récents rapports sur formulaire 10-K et sur formulaire 10-Q déposés auprès de la SEC.

Nous avons fourni des rapprochements de toutes les mesures historiques non conformes aux PCGR et des mesures les plus pertinentes des PCGR des États-Unis, et nous avons appliqué systématiquement les ajustements à nos rapprochements afin de déterminer chaque mesure non conforme aux PCGR. Ces ajustements concernent les éléments inhabituels figurant dans nos états financiers préparés selon les PCGR des États-Unis, ainsi que les autres éléments non liés aux activités de base, tels que les coûts liés à l'intégration, les profits et pertes évalués à la valeur de marché latents, ainsi que les profits et pertes découlant de la vente d'actifs hors exploitation, qui sont compris dans nos résultats selon les PCGR des États-Unis et qui doivent faire l'objet d'ajustements aux fins du calcul des résultats non calculés selon les PCGR. Nous considérons que ces ajustements sont nécessaires pour évaluer notre rendement continu, et ces ajustements sont dans bien des cas considérés comme non récurrents. Ces ajustements sont subjectifs, et la direction fait preuve d'un jugement important à leur égard.

Notre indication concernant les frais de commercialisation, généraux et d'administration sous-jacents du secteur corporatif, la dotation aux amortissements sous-jacente, les flux de trésorerie disponibles sous-jacents, le coût des produits vendus par hectolitre sous-jacent et le taux d'imposition effectif sous-jacent constituent également des mesures financières non conformes aux PCGR qui excluent les éléments inhabituels présentés dans nos états financiers préparés selon les PCGR des États-Unis, ou qui ont autrement été ajustées afin de tenir compte de ces éléments, ainsi que d'autres éléments non liés aux activités de base, tels que les coûts liés à l'intégration, les profits et pertes évalués à la valeur de marché latents, ainsi que les profits et pertes découlant de la vente d'actifs hors exploitation, qui sont compris dans nos résultats selon les PCGR des États-Unis et qui doivent faire l'objet d'ajustements aux fins de l'établissement des résultats non calculés selon les PCGR. Nous considérons que ces ajustements sont nécessaires pour évaluer notre rendement continu, et ces ajustements sont dans bien des cas considérés comme non récurrents. Ces ajustements sont subjectifs, et la direction fait preuve d'un jugement important à leur égard. Nous ne sommes pas en mesure d'effectuer un rapprochement des mesures décrites précédemment et des mesures les plus pertinentes des PCGR des États-Unis sans effort exagéré, car nous ne pouvons pas prévoir avec un degré raisonnable de certitude l'incidence réelle des éléments inhabituels et des autres éléments non liés aux activités de base. Il est difficile de prévoir avec précision les éléments inhabituels et les autres éléments non liés aux activités de base en raison de leur nature, car ces éléments sont généralement associés à des événements inattendus et non planifiés qui se répercutent sur la Société et sur ses résultats financiers. Par conséquent, nous ne pouvons pas présenter un rapprochement de ces mesures.

Les devises constantes sont une mesure non conforme aux PCGR qu'utilise la direction de Molson Coors pour évaluer le rendement, compte non tenu de l'incidence des fluctuations des taux de change, et elles visent à être représentatives des résultats en monnaie locale. Étant donné que nous exerçons nos activités dans divers pays étrangers dont la monnaie locale peut s'apprécier ou se déprécier considérablement par rapport au dollar américain ou aux autres devises liées à nos activités d'exploitation, nous utilisons des devises constantes à titre de mesure additionnelle pour évaluer le rendement sous-jacent de chaque secteur d'exploitation, sans tenir compte des fluctuations des taux de change. Cette information n'est pas conforme aux PCGR et elle doit être considérée comme un supplément à nos résultats d'exploitation présentés en vertu des PCGR des États-Unis (et non comme une mesure de remplacement de ceux-ci). Nous calculons l'incidence des taux de change sur le chiffre d'affaires net, sur le bénéfice avant impôt, sur le BAIIA sous-jacent non calculé selon les PCGR et sur le bénéfice sous-jacent avant impôt non calculé selon les PCGR, comme suit :

Nous multiplions les résultats d'exploitation en monnaie locale de la période considérée (qui tiennent également compte de l'incidence des activités de couverture du risque de change de la période antérieure correspondante) par les taux de change moyens pondérés utilisés pour convertir les états financiers de la période correspondante de l'exercice précédent. Le résultat obtenu correspond aux résultats d'exploitation en dollars américains de la période considérée, comme si les taux de change n'avaient pas varié par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent.

Nous soustrayons le résultat obtenu à l'étape 1 des résultats d'exploitation en dollars américains non ajustés présentés de la période considérée (mesure conforme aux PCGR des États-Unis). Cet écart reflète l'incidence des profits/pertes découlant de la conversion des devises pris en compte dans les résultats de la période considérée.

Nous déterminons le montant des profits/pertes de change hors exploitation réels découlant des activités de couverture et des transactions effectuées dans une devise autre que la monnaie fonctionnelle de chaque entité juridique.

Nous additionnons les résultats des calculs effectués aux étapes 2 et 3 ci-dessus. La somme obtenue correspond à l'incidence totale des profits/pertes découlant de la conversion des devises et des profits/pertes réalisés sur les transactions en devises. Le résultat obtenu correspond à la valeur illustrée dans la colonne « Foreign Exchange $ Impact » du tableau de la version anglaise de ce communiqué.

Reconciliations to Nearest U.S. GAAP Measures

Underlying EBITDA

($ in millions) (Unaudited) Three Months Ended March 31, 2019 March 31, 2018 % change U.S. GAAP: Net income (loss) attributable to MCBC $ 151.4 $ 278.1 (45.6 )% Add: Net income (loss) attributable to noncontrolling interests (2.3 ) 4.4 N/M U.S. GAAP: Net income (loss) 149.1 282.5 (47.2 )% Add: Interest expense (income), net 73.3 83.2 (11.9 )% Add: Income tax expense (benefit) 32.2 74.9 (57.0 )% Add: Depreciation and amortization 212.9 213.7 (0.4 )% Adjustments included in underlying income(1) (36.4 ) (219.8 ) (83.4 )% Adjustments to arrive at underlying EBITDA(2) (8.8 ) (8.5 ) 3.5 % Non-GAAP: Underlying EBITDA $ 422.3 $ 426.0 (0.9 )%

N/M = Not meaningful (1) Includes adjustments to non-GAAP underlying income within the table above related to special and non-core items. (2) Represents adjustments to remove amounts related to interest, depreciation and amortization included in the adjustments to non-GAAP underlying income above, as these items are added back as adjustments to net income attributable to MCBC.

Underlying Free Cash Flow

(In millions) (Unaudited) Three Months Ended March 31, 2019 March 31, 2018 U.S. GAAP: Net Cash Provided by (Used In) Operating Activities $ (98.5 ) $ 315.2 Less: Additions to properties(1) (198.0 ) (208.3 ) Add/Less: Cash impact of special items(2) 13.8 (324.8 ) Add: Non-core costs related to acquisition of businesses(3) 12.6 22.8 Non-GAAP: Underlying Free Cash Flow $ (270.1 ) $ (195.1 )

(1) Included in net cash used in investing activities. (2) Included in net cash provided by (used in) operating activities. For the three months ended March 31, 2019, primarily reflects costs paid for restructuring activities and for the three months ended March 31, 2018, primarily reflects the settlement payment received relating to a purchase price adjustment. (3) Included in net cash provided by (used in) operating activities and reflects integration costs paid associated with the acquisition of 58% of MillerCoors, LLC, and the Miller global brand portfolio.

Statements of Operations -- Molson Coors Brewing Company and Subsidiaries

Condensed Consolidated Statements of Operations

(In millions, except per share data) (Unaudited) Three Months Ended March 31, 2019 March 31, 2018 Financial volume in hectoliters 20.101 20.813 Sales $ 2,800.1 $ 2,868.0 Excise taxes (496.8 ) (536.5 ) Net sales 2,303.3 2,331.5 Cost of goods sold (1,413.0 ) (1,535.7 ) Gross profit 890.3 795.8 Marketing, general and administrative expenses (655.2 ) (681.1 ) Special items, net (13.0 ) 314.8 Operating income (loss) 222.1 429.5 Interest income (expense), net (73.3 ) (83.2 ) Other pension and postretirement benefits (costs), net 8.6 10.0 Other income (expense), net 23.9 1.1 Income (loss) before income taxes 181.3 357.4 Income tax benefit (expense) (32.2 ) (74.9 ) Net income (loss) 149.1 282.5 Net (income) loss attributable to noncontrolling interests 2.3 (4.4 ) Net income (loss) attributable to MCBC $ 151.4 $ 278.1 Basic net income (loss) attributable to MCBC per share: $ 0.70 $ 1.29 Diluted net income (loss) attributable to MCBC per share: $ 0.70 $ 1.28 Weighted average shares - basic 216.5 215.8 Weighted average shares - diluted 216.9 216.6 Dividends per share $ 0.41 $ 0.41

Molson Coors Brewing Company and Subsidiaries

U.S. Results of Operations

(In millions) (Unaudited) Three Months Ended March 31, 2019 March 31, 2018 Financial volume in hectoliters(1) 14.187 14.718 Sales(1) $ 1,866.9 $ 1,861.7 Excise taxes (207.7 ) (213.9 ) Net sales(1) 1,659.2 1,647.8 Cost of goods sold(1) (1,010.3 ) (990.1 ) Gross profit 648.9 657.7 Marketing, general and administrative expenses (375.6 ) (393.1 ) Special items, net(2) (1.4 ) (1.5 ) Operating income 271.9 263.1 Interest income (expense), net (2.3 ) (1.2 ) Other income (expense), net (0.2 ) (0.2 ) Income (loss) before income taxes $ 269.4 $ 261.7 Add/(less): Special items, net(2) 1.4 1.5 Integration related costs(3) ? 1.1 Non-GAAP: Underlying pretax income (loss) $ 270.8 $ 264.3 Add: Interest expense (income), net 2.3 1.2 Add: Depreciation and amortization 129.7 124.8 Adjustments to arrive at underlying EBITDA(4) (0.8 ) (1.4 ) Non-GAAP: Underlying EBITDA $ 402.0 $ 388.9

(1) Includes gross inter-segment sales, purchases, and volumes, which are eliminated in the consolidated totals. (2) See Part I?Item 1. Financial Statements, Note 6, "Special Items" of our Form 10-Q for the three months ended March 31, 2019 (the "Form 10-Q") for detailed discussion of special items. Special items for the three months ended March 31, 2019, and March 31, 2018, includes accelerated depreciation in excess of normal depreciation of $0.8 million and $1.4 million, respectively. These accelerated depreciation charges are included in our adjustments to arrive at underlying EBITDA. (3) For the three months ended March 31, 2018, $1.1 million of integration costs were incurred in cost of goods sold. (4) Represents adjustments to remove amounts related to interest, depreciation and amortization included in the adjustments to non-GAAP underlying income above, as these items are added back as adjustments to net income attributable to MCBC.

Molson Coors Brewing Company and Subsidiaries

Canada Results of Operations

(In millions) (Unaudited) Three Months Ended March 31, 2019 March 31, 2018 Financial volume in hectoliters(1) 1.624 1.707 Sales(1) $ 340.7 $ 374.9 Excise taxes (79.7 ) (91.1 ) Net sales(1) 261.0 283.8 Cost of goods sold(1) (180.4 ) (187.4 ) Gross profit 80.6 96.4 Marketing, general and administrative expenses (76.2 ) (81.0 ) Special items, net(2) (7.6 ) (5.6 ) Operating income (loss) (3.2 ) 9.8 Other income (expense), net 25.0 (0.7 ) Income (loss) before income taxes $ 21.8 $ 9.1 Add/(less): Special items, net(2) 7.6 5.6 Integration related costs(3) 1.7 0.1 Other non-core items(4) (24.4 ) ? Non-GAAP: Underlying pretax income (loss) $ 6.7 $ 14.8 Add: Depreciation and amortization 34.7 36.0 Adjustments to arrive at underlying EBITDA(5) (7.6 ) (6.1 ) Non-GAAP: Underlying EBITDA $ 33.8 $ 44.7

(1) Includes gross inter-segment sales, purchases, and volumes, which are eliminated in the consolidated totals. (2) See Part I?Item 1. Financial Statements, Note 6, "Special Items" of the Form 10-Q for detailed discussion of special items. Special items for the three months ended March 31, 2019, and March 31, 2018, includes accelerated depreciation in excess of normal depreciation of $7.6 million and $6.1 million, respectively, related to the planned closure of the Vancouver and Montreal breweries. These accelerated depreciation charges in excess of normal depreciation are included in our adjustments to arrive at underlying EBITDA. (3) For the three months ended March 31, 2019, and March 31, 2018, integration related charges of $1.7 million and $0.1 million, respectively, were incurred in cost of goods sold. (4) For the three months ended March 31, 2019, a gain of $22.9 million was recorded in other income (expense), net related to the unrealized mark-to-market changes of the HEXO warrants. Separately, a gain of $1.5 million was recorded in other income (expense), net resulting from a purchase price adjustment related to the historical sale of Molson Inc.'s ownership interest in the Montreal Canadiens. (5) Represents adjustments to remove amounts related to interest, depreciation and amortization included in the adjustments to non-GAAP underlying income above, as these items are added back as adjustments to net income attributable to MCBC.

Molson Coors Brewing Company and Subsidiaries

Europe Results of Operations

(In millions) (Unaudited) Three Months Ended March 31, 2019 March 31, 2018 Financial volume in hectoliters(1)(2) 4.304 4.404 Sales(2) $ 564.1 $ 598.5 Excise taxes (201.2 ) (224.2 ) Net sales(2) 362.9 374.3 Cost of goods sold (252.1 ) (267.7 ) Gross profit 110.8 106.6 Marketing, general and administrative expenses (132.3 ) (130.4 ) Special items, net(3) (3.3 ) (5.1 ) Operating income (loss) (24.8 ) (28.9 ) Interest income (expense), net (1.3 ) (0.7 ) Other income (expense), net (1.4 ) (0.3 ) Income (loss) before income taxes $ (27.5 ) $ (29.9 ) Add/(less): Special items, net(3) 3.3 5.1 Integration related costs(4) ? 0.2 Non-GAAP: Underlying pretax income (loss) $ (24.2 ) $ (24.6 ) Add: Interest expense (income), net 1.3 0.7 Add: Depreciation and amortization 45.2 49.4 Adjustments to arrive at underlying EBITDA(5) (0.4 ) (1.0 ) Non-GAAP: Underlying EBITDA $ 21.9 $ 24.5

(1) Excludes royalty volume of 0.294 million hectoliters for the three months ended March 31, 2019, and excludes royalty volume of 0.306 million hectoliters for the three months ended March 31, 2018. (2) Includes gross inter-segment sales and volumes, which are eliminated in the consolidated totals. (3) See Part I?Item 1. Financial Statements, Note 6, "Special Items" of the Form 10-Q for detailed discussion of special items. Special items for the three months ended March 31, 2019 and March 31, 2018, includes accelerated depreciation in excess of normal depreciation of $0.4 million and $1.0 million, respectively, related to the closure of our Burton South brewery in the U.K., which closed in the first quarter of 2018. These accelerated depreciation charges in excess of normal depreciation are included in our adjustments to arrive at underlying EBITDA. (4) For the three months ended March 31, 2018, $0.2 million of integration related costs were incurred in cost of goods sold. (5) Represents adjustments to remove amounts related to interest, depreciation and amortization included in the adjustments to non-GAAP underlying income above, as these items are added back as adjustments to net income attributable to MCBC.

Molson Coors Brewing Company and Subsidiaries

International Results of Operations

(In millions) (Unaudited) Three Months Ended March 31, 2019 March 31, 2018 Financial volume in hectoliters(1) 0.425 0.520 Sales $ 56.1 $ 64.8 Excise taxes (8.2 ) (7.3 ) Net sales 47.9 57.5 Cost of goods sold(2) (31.0 ) (37.8 ) Gross profit 16.9 19.7 Marketing, general and administrative expenses (16.6 ) (15.1 ) Special items, net(3) (0.4 ) (1.0 ) Operating income (loss) (0.1 ) 3.6 Other income (expense), net (0.2 ) 0.1 Income (loss) before income taxes $ (0.3 ) $ 3.7 Add/(less): Special items, net(3) 0.4 1.0 Integration related costs(4) 0.1 ? Non-GAAP: Underlying pretax income (loss) $ 0.2 $ 4.7 Add: Depreciation and amortization 2.5 2.4 Non-GAAP: Underlying EBITDA $ 2.7 $ 7.1

(1) Excludes royalty volume of 0.443 million hectoliters for the three months ended March 31, 2019, and excludes royalty volume of 0.410 million hectoliters for the three months ended March 31, 2018. (2) Includes gross inter-segment purchases, which are eliminated in the consolidated totals. (3) See Part I?Item 1. Financial Statements, Note 6, "Special Items" of the Form 10-Q for detailed discussion of special items. (4) For the three months ended March 31, 2019, $0.1 million of integration costs were incurred in marketing, general & administrative expenses.

Molson Coors Brewing Company and Subsidiaries

Corporate Results of Operations

(In millions) (Unaudited) Three Months Ended March 31, 2019 March 31, 2018 Financial volume in hectoliters ? ? Sales $ 0.2 $ 0.2 Excise taxes ? ? ? Net sales 0.2 0.2 Cost of goods sold 32.9 (84.8 ) Gross profit 33.1 (84.6 ) Marketing, general and administrative expenses (54.5 ) (61.5 ) Special items, net(1) (0.3 ) 328.0 Operating income (loss) (21.7 ) 181.9 Interest expense, net (69.7 ) (81.3 ) Other pension and postretirement benefits (costs), net 8.6 10.0 Other income (expense), net 0.7 2.2 Income (loss) before income taxes $ (82.1 ) $ 112.8 Add/(less): Special items, net(1) 0.3 (328.0 ) Integration related costs(2) 7.3 8.8 Unrealized mark-to-market (gains) and losses(3) (34.1 ) 84.7 Non-core other pension and postretirement benefits (costs), net ? 0.1 Non-GAAP: Underlying pretax income (loss) $ (108.6 ) $ (121.6 ) Add: Interest expense (income), net 69.7 81.3 Add: Depreciation and amortization 0.8 1.1 Non-GAAP: Underlying EBITDA $ (38.1 ) $ (39.2 )

(1) See Part I?Item 1. Financial Statements, Note 6, "Special Items" of the Form 10-Q for detailed discussion of special items. (2) In connection with the acquisition, for the three months ended March 31, 2019, and March 31, 2018, we have recorded $7.3 million and $8.8 million, respectively, of integration costs within marketing, general & administrative expenses. (3) The unrealized changes in fair value on our commodity swaps, which are economic hedges, are recorded as cost of goods sold within our Corporate business activities. As the exposure we are managing is realized, we reclassify the gain or loss to the segment in which the underlying exposure resides, allowing our segments to realize the economic effects of the derivative without the resulting unrealized mark-to-market volatility.

Balance Sheet

Condensed Consolidated Balance Sheets

(In millions, except par value) (Unaudited) As of March 31, 2019 December 31, 2018 Assets Current assets: Cash and cash equivalents $ 234.4 $ 1,057.9 Accounts receivable, net 909.5 744.4 Other receivables, net 141.6 126.6 Inventories, net 687.9 591.8 Other current assets, net 364.6 245.6 Total current assets 2,338.0 2,766.3 Properties, net 4,553.3 4,608.3 Goodwill 8,279.4 8,260.8 Other intangibles, net 13,749.6 13,776.4 Other assets 903.3 698.0 Total assets $ 29,823.6 $ 30,109.8 Liabilities and equity Current liabilities: Accounts payable and other current liabilities $ 2,561.3 $ 2,706.4 Current portion of long-term debt and short-term borrowings 1,641.1 1,594.5 Total current liabilities 4,202.4 4,300.9 Long-term debt 8,484.8 8,893.8 Pension and postretirement benefits 726.9 726.6 Deferred tax liabilities 2,151.5 2,128.9 Other liabilities 369.9 323.8 Total liabilities 15,935.5 16,374.0 Molson Coors Brewing Company stockholders' equity Capital stock: Preferred stock, $0.01 par value (authorized: 25.0 shares; none issued) ? ? Class A common stock, $0.01 par value per share (authorized: 500.0 shares; issued and outstanding: 2.6 shares and 2.6 shares, respectively) ? ? Class B common stock, $0.01 par value per share (authorized: 500.0 shares; issued: 205.7 shares and 205.4 shares, respectively) 2.0 2.0 Class A exchangeable shares, no par value (issued and outstanding: 2.8 shares and 2.8 shares, respectively) 103.2 103.2 Class B exchangeable shares, no par value (issued and outstanding: 14.8 shares and 14.8 shares, respectively) 557.6 557.6 Paid-in capital 6,776.2 6,773.1 Retained earnings 7,862.4 7,692.9 Accumulated other comprehensive income (loss) (1,182.7 ) (1,150.0 ) Class B common stock held in treasury at cost (9.5 shares and 9.5 shares, respectively) (471.4 ) (471.4 ) Total Molson Coors Brewing Company stockholders' equity 13,647.3 13,507.4 Noncontrolling interests 240.8 228.4 Total equity 13,888.1 13,735.8 Total liabilities and equity $ 29,823.6 $ 30,109.8

Cash Flow Statement

Condensed Consolidated Statements of Cash Flows

($ in millions) (Unaudited) Three Months Ended March 31, 2019 March 31, 2018 Cash flows from operating activities: Net income (loss) including noncontrolling interests $ 149.1 $ 282.5 Adjustments to reconcile net income (loss) to net cash provided by (used in) operating activities: Depreciation and amortization 212.9 213.7 Amortization of debt issuance costs and discounts 3.7 4.1 Share-based compensation 11.4 14.8 (Gain) loss on sale or impairment of properties and other assets, net 0.5 0.7 Unrealized (gain) loss on foreign currency fluctuations and derivative instruments, net (57.2 ) 83.5 Income tax (benefit) expense 32.2 74.9 Income tax (paid) received (8.5 ) (8.9 ) Interest expense, excluding interest amortization 72.1 79.3 Interest paid (103.1 ) (115.2 ) Change in current assets and liabilities and other (411.6 ) (314.2 ) Net cash provided by (used in) operating activities (98.5 ) 315.2 Cash flows from investing activities: Additions to properties (198.0 ) (208.3 ) Proceeds from sales of properties and other assets 2.4 1.6 Other 1.0 (45.4 ) Net cash provided by (used in) investing activities (194.6 ) (252.1 ) Cash flows from financing activities: Exercise of stock options under equity compensation plans 0.6 6.1 Dividends paid (88.7 ) (88.5 ) Payments on debt and borrowings (1,067.2 ) (0.8 ) Net proceeds from (payments on) revolving credit facilities and commercial paper 604.3 (248.7 ) Change in overdraft balances and other 16.2 42.0 Net cash provided by (used in) financing activities (534.8 ) (289.9 ) Cash and cash equivalents: Net increase (decrease) in cash and cash equivalents (827.9 ) (226.8 ) Effect of foreign exchange rate changes on cash and cash equivalents 4.4 6.1 Balance at beginning of year 1,057.9 418.6 Balance at end of period $ 234.4 $ 197.9

Reconciliations to Nearest U.S. GAAP Measures by Line Item

First Quarter 2019 Three Months Ended March 31, 2019 (In millions) (Unaudited) Net sales Cost of

goods sold((1)) Gross profit Marketing,

general and

administrative

expenses((2)) Special items,

net((3)) Operating

income (loss) Reported (U.S. GAAP) $ 2,303.3 $ (1,413.0 ) $ 890.3 $ (655.2 ) $ (13.0 ) $ 222.1 Adjustments to arrive at underlying: Special items, net Employee-related charges ? ? ? ? 3.7 3.7 Impairments or asset abandonment charges ? ? ? ? 9.0 9.0 Termination fees and other (gains) losses ? ? ? ? 0.3 0.3 Non-Core items Integration related costs ? 1.7 1.7 7.4 ? 9.1 Unrealized mark-to-market (gains) losses ? (34.1 ) (34.1 ) ? ? ? (34.1 ) Underlying (Non-GAAP) $ 2,303.3 $ (1,445.4 ) $ 857.9 $ (647.8 ) $ ? $ 210.1

First Quarter 2019 Three Months Ended March 31, 2019 (In millions, except per share data)

(Unaudited) Interest

income

(expense),

net Other pension

and

postretirement

benefits

(costs), net Other

income

(expense),

net((4)) Income

(loss)

before

income

taxes Income

tax

benefit

(expense) Net income

(loss)

attributable

to MCBC Net income

(loss)

attributable to

MCBC per

diluted share Reported (U.S. GAAP) $ (73.3 ) $ 8.6 $ 23.9 $ 181.3 $ (32.2 ) $ 151.4 $ 0.70 Adjustments to arrive at underlying: Special items, net Employee-related charges ? ? ? 3.7 ? 3.7 0.02 Impairments or asset abandonment charges ? ? ? 9.0 ? 9.0 0.04 Termination fees and other (gains) losses ? ? ? 0.3 ? 0.3 ? Non-Core items Integration related costs ? ? ? 9.1 ? 9.1 0.04 Unrealized mark-to-market (gains) losses ? ? ? (34.1 ) ? (34.1 ) (0.16 ) Other non-core items ? ? (24.4 ) (24.4 ) ? (24.4 ) (0.11 ) Tax effects on special and non-GAAP items ? ? ? ? ? ? (2.3 ) (2.3 ) (0.01 ) Underlying (Non-GAAP) $ (73.3 ) $ 8.6 $ (0.5 ) $ 144.9 $ (34.5 ) $ 112.7 $ 0.52

(1) Adjustments relate to the following segments: Canada segment $1.7 million, Corporate segment $(34.1) million. (2) Adjustments relate to the following segment: International segment $0.1 million, Corporate segment $7.3 million. (3) Adjustments relate to the following segments: U.S. segment $1.4 million, Canada segment $7.6 million, Europe segment $3.3 million, International segment $0.4 million, Corporate segment $0.3 million. (4) Adjustments relate to the following segment: Canada segment $(24.4) million.

