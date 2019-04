TSO3 annonce les dates de la tenue de la téléconférence portant sur les résultats financiers du premier trimestre de 2019 et de l'assemblée générale annuelle des actionnaires





QUÉBEC et MYRTLE BEACH, SC, le 30 avril 2019 /CNW Telbec/ - TSO3 inc. (la « Société » ou « TSO 3 ») (TSX : TOS), une société innovatrice du domaine de la technologie de stérilisation des instruments médicaux en milieu hospitalier, tiendra une téléconférence le mardi 7 mai 2019 pour discuter des résultats financiers du premier trimestre terminé le 31 mars 2019 et tiendra ensuite son assemblée annuelle générale des actionnaires. Les résultats financiers seront divulgués par communiqué de presse avant.

Le président et chef de la direction de TSO 3, M. R.M. (Ric) Rumble et le chef de la direction financière, M. Glen Kayll, seront les hôtes de ces deux conférences.

Conférence sur les résultats du T1

Date : Le mardi 7 mai 2019

Heure : 8 h HNE

Numéro sans frais : 1-888-231-8191

Numéraux internationaux : 1-514-807-9895 (Montréal); 1-647-427-7450 (Toronto)

Numéro de la conférence : 5423529

Les analystes et les investisseurs institutionnels sont invités à participer à cet appel. Veuillez composer le numéro de téléphone de la téléconférence 5 à 10 minutes avant l'heure de début. Un opérateur enregistrera votre nom et votre organisation. Si vous avez des difficultés à vous connecter à l'appel, veuillez communiquer avec Danielle Ste-Marie au 1-514-465-6701.

Toutes autres parties intéressées peuvent écouter la conférence téléphonique en direct à

https://event.on24.com/wcc/r/1993850/97C1DC5ABD2F78F31B0550ECA1263AEF, laquelle sera disponible par la suite sous la section des relations aux investisseurs du site Web de la Société à www.tso3.com.

Assemblée annuelle des actionnaires



Date : Le mardi 7 mai 2019 Heure : 9 h HNE Endroit : Lavery, de Billy, S.E.N.C.R.L., bureau 4000, 1 Place Ville Marie, Montréal (Québec) H3B 4M4

La circulaire de sollicitation de procurations de la direction relative à l'assemblée annuelle des actionnaires est disponible sur le site web de SEDAR sous le profil de la Société à www.sedar.com

Après l'assemblée annuelle des actionnaires, M. Rumble donnera une présentation sur les affaires de la Société.

À propos de TSO 3

TSO 3 a été fondée en 1998 et ses activités comprennent la vente, la production, l'entretien, la recherche et le développement, et l'octroi de licences de procédés de stérilisation ainsi que les accessoires et produits consommables connexes pour les instruments médicaux sensibles à la chaleur. La société conçoit des produits pour les centres de stérilisation en milieu hospitalier qui offrent une solution de remplacement avantageuse aux autres méthodes de stérilisation à basse température couramment utilisées dans les hôpitaux. TSO 3 offre aussi des services d'entretien des équipements de stérilisation et des tests de compatibilité des instruments médicaux avec ces mêmes procédés.

Pour plus d'information concernant TSO 3 , visitez le site Web de la société à l'adresse www.tso3.com.

Les énoncés figurant dans le présent communiqué et les déclarations faites verbalement par des représentants de TSO 3 concernant des questions qui ne sont pas des faits historiques sont des énoncés prospectifs qui comportent certains risques ainsi que certaines incertitudes et hypothèses, notamment quant à l'historique de ventes et de distribution limité de la Société, à l'évolution de la demande pour les produit et services de la Société, à la capacité de la Société à obtenir les autorisations réglementaires requises pour commercialiser ses produits, à la conjoncture économique et commerciale en général, à la conjoncture des marchés des capitaux et à la capacité de TSO 3 d'obtenir un financement selon des modalités favorables, ainsi que d'autres risques et incertitudes. Bien que TSO 3 soit d'avis que les attentes dont il est tenu compte dans ces énoncés prospectifs soient raisonnables, elle ne peut pas garantir que ces attentes se concrétiseront. Le texte complet de la mise en garde relative aux énoncés prospectifs ainsi qu'une description des hypothèses pertinentes et des facteurs de risque susceptibles d'influer sur les résultats projetés ou réels de TSO 3 figurent dans le rapport de gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2018, lequel peut être consulté sur le site Web de la Société. Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué sont faits en date des présentes et TSO 3 n'assume aucune obligation de les mettre à jour ou de les réviser, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou pour toute autre raison, à moins qu'elle ne soit expressément tenue de le faire en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables.

