La Banque Nationale fait un don de 50 000 $ afin de venir en aide aux sinistrés des inondations





MONTRÉAL, le 30 avril 2019 /CNW/ - La Banque Nationale annonce un don de 50 000 $ à la Croix-Rouge canadienne afin de venir en aide aux communautés touchées par la crue des eaux ayant frappé l'Est du Canada, notamment au Québec, au Nouveau-Brunswick et en Ontario.

La Banque Nationale recueillera aussi les dons de la population dans le cadre d'une collecte organisée en ligne ainsi que dans toutes ses succursales au Canada, du 30 avril au 14 mai. Le don versé par la Banque ainsi que les fonds amassés seront remis à la Croix-Rouge afin de fournir des secours immédiats aux sinistrés.

De plus, la Banque continue de déployer des mesures d'aide pour ses clients touchés, notamment :

le report de versements sur les prêts personnels;

le report de versements de capital et intérêt sur les prêts hypothécaires personnels;

des ententes personnalisées au cas par cas pour les clients commerciaux touchés.

Les clients sont invités à joindre le service à la clientèle Telnat au 1 888 835-6281 ou encore à contacter leur succursale.

« Plusieurs clients touchés par les inondations nous contactent et nous disent à quel point tout se déroule très rapidement. En même temps, ils veulent retrouver une vie normale le plus vite possible et comptent sur notre aide pour y arriver, explique Karina Beaudin, directrice de section, Telnat à la Banque Nationale. Notre équipe est là pour répondre le mieux possible aux besoins et adapter les mesures de soutien à chaque situation. Que ce soit de près ou de loin, nous sommes tous touchés par ces inondations qui affectent nos clients, employés et communautés. »

Les équipes de la Banque sont mobilisées dans les zones affectées et surveillent de près l'état de la situation pour les clients et succursales touchés.

À propos de la Banque Nationale du Canada

Forte d'un actif de 263 milliards de dollars au 31 janvier 2019, la Banque Nationale du Canada, avec ses filiales, est l'un des plus importants groupes financiers intégrés canadiens. Elle compte plus de 23 000 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir, et a été maintes fois primée pour ses qualités d'employeur et son engagement à l'égard de la diversité. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l'entremise de réseaux sociaux comme Facebook, LinkedIn et Twitter.

