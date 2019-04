Transat AT inc. annonce être en discussions préliminaires concernant la vente potentielle de la Société





MONTRÉAL, le 30 avril 2019 /CNW Telbec/ - La Société annonce être en discussions préliminaires avec plus d'une partie concernant une transaction potentielle visant l'acquisition de la Société.

Ces discussions font suite à la réception par la Société de manifestations d'intérêt. La Société a formé un comité spécial d'administrateurs indépendants chargé d'évaluer les propositions avec l'aide de conseillers financiers et juridiques, de considérer, et, si jugé approprié, entreprendre un processus de revue formelle des options stratégiques, d'examiner toute proposition alternative, et de faire des recommandations au conseil d'administration dans l'intérêt de la Société et de toutes ses parties prenantes.

Cette situation n'a aucune incidence sur les clients ou les employés de Transat, ni sur ses opérations, qui se poursuivent comme à l'accoutumée.

Les discussions sont à un stade préliminaire. Aucune décision n'a été prise à l'égard d'une transaction potentielle. Il n'y a aucune garantie qu'une transaction sera conclue. La Société n'entend pas faire de nouvelle annonce ou de commentaire additionnel à ce sujet sauf en conformité avec la réglementation applicable.

À propos de Transat

Transat A.T. inc. est une grande entreprise de tourisme international intégrée spécialisée dans le voyage vacances. Proposant des forfaits vacances, des séjours hôteliers et des liaisons aériennes sous les marques Transat et Air Transat, l'entreprise est présente dans une soixantaine de destinations dans plus de 25 pays en Amérique et en Europe. Elle compte 5 000 employés, et son siège social est situé à Montréal. Très engagée dans le développement durable de l'industrie touristique, Transat multiplie les initiatives en matière de responsabilité d'entreprise depuis 12 ans et a obtenu la certification Travelife en 2018 (TSX : TRZ).

