L'étude clinique Kamedistm valide l'efficacité de la botanique chinoise traditionnelle dans le traitement de l'eczéma





L'étude aléatoire à double insu a montré une amélioration significative par rapport aux formulations non botaniques

LONDRES, le 30 avril 2019 /PRNewswire/ -- Kamedis a validé avec succès la contribution des plantes chinoises traditionnelles à l'amélioration de l'état de la peau à tendance atopique.

Kamedistm, fournisseur de solutions botaniques avancées pour les troubles cutanés chroniques, vient d'annoncer les résultats d'une étude clinique confirmant que les plantes chinoises traditionnelles contenues dans la crème Kamedis Topic Skin Face & Body Cream jouent un rôle essentiel dans la capacité du produit à réduire les éruptions cutanées de la dermatite atopique.

« Nos produits combinent de manière unique la médecine orientale et occidentale, en associant des combinaisons brevetées de plantes traditionnelles chinoises et d'ingrédients occidentaux », a déclaré Amichai Bar-Nir, CEO de Kamedis. « Plusieurs années de recherche et développement nous ont permis de savoir que nos plantes contribuent à réparer la peau abîmée. Cette étude prouve clairement cette thèse en montrant que la formule sans plantes est nettement moins efficace. »

Le produit

Kamedis Topic Skin Face & Body Cream utilise une formulation brevetée d'extraits de rhubarbe chinoise, de grande pimprenelle, d'Ailante glanduleux, de Scutellaire du Baïkal, de Cnidium monnieri et de réglisse, ainsi que des ingrédients occidentaux. De précédentes études dans la littérature publiée ont montré que les propriétés anti-inflammatoires et anti-bactériennes de ces plantes réduisent les poussées de dermatite atopique en protégeant la peau d'autres irritations, en maintenant un environnement cutané humide et en favorisant le soulagement des fonctions altérées de la barrière cutanée.

Les résultats de l'étude

Il s'agit de la première étude à double insu, aléatoire et contrôlée. Elle vise à déterminer l'efficacité des plantes chinoises traditionnelles dans les traitements dermatologiques commerciaux.

Les performances de Kamedis Topic Face & Body Cream ont été meilleures de 44% par rapport au même produit ne comportant pas la combinaison de plantes chinoises traditionnelles, Les performances de Kamedis Topic Face & Body Cream ont été meilleures de 23 % par rapport à une grande marque de dermocosmétique.

Une nette amélioration était visible après 28 jours d'utilisation de la crème Kamedis. Aucun effet indésirable n'a été signalé.

L'étude doit être publiée en juin dans le Journal of Drugs in Dermatology.

À propos de Kamedis

Kamedis développe des produits pour la peau à base de plantes, qui ont été cliniquement prouvés et testés dermatologiquement pour des maladies chroniques de la peau comme l'eczéma, la dermatite atopique, l'acné, les pellicules, la dermatite séborrhéique, le psoriasis et la peau sèche / irritée et les démangeaisons. En associant des combinaisons brevetées de plantes chinoises traditionnelles avec des ingrédients occidentaux, les formules innovantes des produits s'appuient sur des années de recherche qui comprennent des tests sur des centaines de plantes et de combinaisons, ainsi que sur le développement d'un processus d'extraction de plantes exclusif visant à maximiser les résultats. Tous les produits sont exempts de parabène, de colorants, d'agents de blanchiment, de stéroïdes et de goudron, et possèdent des propriétés prébiotiques comme antibiotiques qui contribuent à restaurer un microbiome cutané sain sans effets secondaires.

