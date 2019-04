Merrill Lynch International & Co. C.V. remet son bilan financier annuel





Merrill Lynch International & Co. C.V. informe aujourd'hui ses porteurs de titres que son bilan financier annuel pour l'exercice clos au 31 décembre 2018, ainsi que le rapport d'audit et la déclaration faite par les personnes responsables, ont été déposés auprès de la Bourse de Luxembourg, le Mécanisme Officiellement Désigné pour le Luxembourg, l'État membre dans lequel se trouve le siège de Merrill Lynch International & Co. C.V..

Merrill Lynch International & Co. C.V. met gratuitement à disposition, sur le site Internet mentionné ci-dessous, ses bilans financiers annuels et semestriels déposés auprès de la Bourse de Luxembourg, dans les meilleurs délais possibles, une fois ces documents déposés électroniquement par Merrill Lynch International & Co. C.V. auprès de la Banque de Luxembourg. Ces documents sont publiés sur le site Internet de Bank of America Corporation à l'adresse http://investor.bankofamerica.com/phoenix.zhtml?c=71595&p=merrill_lynch dans la section "Financial Information / Subsidiary Information".

La Bourse de Luxembourg dispose d'un site Internet contenant des rapports et d'autres informations que les émetteurs ont l'obligation de lui remettre. Ces documents peuvent être obtenus électroniquement via la page d'accueil du site de la Bourse de Luxembourg à l'adresse http://www.bourse.lu/Accueil.jsp

Des copies des informations mentionnées ci-dessous seront également mises à disposition, gratuitement, en appelant le +852 3508 4166 ou en faisant une demande par écrit à:

Merrill Lynch International & Co. C.V.

Kaya W.F.G. (Jombi)

Mensing 36

Curaçao

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

