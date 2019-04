Un nouvel appel de propositions pour 2019-2020 est lancé dans le cadre du Fonds d'action pour le climat





OTTAWA, le 29 avril 2019 /CNW/ - Les changements climatiques sont l'un des défis déterminants de notre époque. Le fait d'accroître l'éducation et les mesures de lutte contre les changements climatiques en collaborant avec les innovateurs canadiens contribuera non seulement à protéger l'environnement dans les collectivités d'un bout à l'autre du pays, mais également à faire croître notre économie.

Aujourd'hui, la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Catherine McKenna, a annoncé une nouvelle période d'admissibilité au Fonds d'action pour le climat pour 2019?2020. Le Fonds permet d'appuyer des projets qui sensibilisent la population aux changements climatiques et à la croissance propre, et qui encouragent les Canadiens à agir.

La nouvelle ronde de financement dans le cadre du Fonds d'action pour le climat permettra de fournir jusqu'à 3 millions de dollars en 2019-2020 pour appuyer des projets exécutés par des organismes sans but lucratif et non gouvernementaux, des petites et moyennes entreprises, des étudiants, des jeunes, des peuples et des organisations autochtones ainsi que des établissements de recherche et d'enseignement.

Les demandes pour la nouvelle période de financement 2019-2020 dans le cadre du Fonds d'action pour le climat doivent être reçues d'ici le 13 mai 2019. Des détails sur les types d'initiatives qui pourraient être admissibles et sur la façon de présenter une demande se trouvent dans le guide du demandeur du Fonds d'action pour le climat de 2019.

« J'ai le plaisir d'annoncer que l'appel de propositions de cette année dans le cadre du Fonds d'action pour le climat est maintenant lancé. Le Fonds aide déjà des jeunes et des étudiants, des peuples autochtones, des organisations et des petites entreprises à mettre en place des mesures de lutte contre les changements climatiques d'un bout à l'autre du pays, et il me tarde de recevoir d'autres propositions remarquables cette année. »

- Catherine McKenna, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Le Fonds d'action pour le climat permet d'appuyer des projets qui renforcent la capacité et encouragent les mesures en faveur du climat en sensibilisant la population au sujet des changements climatiques et de ses répercussions.

Les bénéficiaires peuvent recevoir jusqu'à 250 000 dollars dans le cadre du Fonds d'action pour le climat, à l'exception des sociétés à but lucratif qui ont droit à un financement maximal de 200 000 dollars .

