SAP Concur compte sur Jim Lucier, directeur des revenus pour l'Amérique du Nord et directeur des services, pour mener l'entreprise vers sa prochaine étape de croissance

BELLEVUE, Washington, 29 avril 2019 /PRNewswire/ -- SAP Concur, leader mondial des solutions intégrées de gestion des voyages, des frais et des factures, a annoncé aujourd'hui la nomination de Jim Lucier au poste de président.

Professionnel chevronné de longue date chez SAP Concur, Jim Lucier va occuper le plus haut poste de direction et continuer à mener les expériences de la meilleure qualité pour les voyageurs d'affaires, les gestionnaires de voyages et les dirigeants financiers dans le monde entier. Jim Lucier, ancien directeur des revenus (CRO pour Chief Revenue Officer) de SAP Concur pour l'Amérique du Nord et ancien directeur des services de l'entreprise, entrera dans l'exercice complet de ses fonctions le 1er juillet 2019, ce qui permettra à SAP Concur de poursuivre le développement de ses solutions de voyages, de frais et de facturation destinées à ses clients du monde entier.

Après avoir passé 17 ans dans l'entreprise, Mike Eberhard a décidé, au début de l'année, de prendre sa retraite. M. Eberhard est président de SAP Concur depuis octobre 2016, suite à l'acquisition de l'entreprise par SAP. Pendant l'exercice de ses fonctions, M. Eberhard a joué un rôle charnière en aidant l'entreprise à traverser certaines de ses phases de croissance les plus importantes - à l'échelle mondiale et aux côtés de SAP. Au cours des trois prochains mois, M. Eberhard transférera peu à peu son rôle à Jim Lucier. Après le 1er juillet 2019, M. Eberhard apportera son soutien à SAP Concur à titre de conseiller.

« SAP Concur va continuer à mener sa stratégie dynamique pour aider les entreprises de toutes tailles confondues à mieux gérer leurs frais », déclare Mike Eberhard, président de SAP Concur. « Je ne vois personne de mieux préparé que Jim pour conduire SAP Concur vers sa prochaine phase d'innovation et d'expansion. »

Christal Bemont, une autre professionnelle chevronnée de SAP Concur, ancienne directrice générale et vice-présidente principale des PME mondiales, a été promue à la tête des ventes mondiales de l'entreprise. Elle occupera le poste de directrice des revenus (CRO) et relèvera de Mike Eberhard jusqu'au changement de direction en juillet.

Barry Padgett, ancien président de SAP Ariba et de SAP Fieldglass a été promu à des fonctions plus importantes, à savoir celles de président de SAP Intelligent Spend Group, qui se compose de SAP Ariba, SAP Fieldglass et SAP Concur. Dans ce rôle, Barry dirigera le travail de SAP pour fournir aux clients la capacité de gérer trois catégories principales de dépenses faites auprès des fournisseurs, via la centralisation en un seul endroit de toutes les dépenses générées à partir de toutes ces sources et tous ces fournisseurs. Grâce à ses solutions Ariba (achats), Concur (voyages, frais et facturation) et Fieldglass (gestion des effectifs), SAP est le seul fournisseur capable d'apporter ce niveau de visibilité et de contrôle aux entreprises du monde entier.

« Ayant travaillé en étroite collaboration avec Mike, Jim et Christal chez SAP Concur, je sais que l'étendue de leurs connaissances, leur expérience et la passion qu'ils mettent pour satisfaire nos clients sont des atouts hors pair et le sceau de leurs capacités de dirigeants », a déclaré Barry Padgett, président de SAP Intelligent Spend Group. « Je tiens à remercier personnellement Mike pour tout ce qu'il a fait pour mettre SAP Concur sur les rails du succès mondial. »

Jim Lucier est arrivé chez SAP Concur en 2008 et il a occupé plusieurs postes de direction, notamment celui de directeur général de l'unité opérationnelle du gouvernement fédéral, de directeur des services où il supervisait les équipes des services, de l'assistance et de l'expérience client, et il s'est récemment vu confier de plus grandes responsabilités en étant nommé directeur des revenus pour l'Amérique du Nord.

« Les clients sont soumis à des pressions de plus en plus fortes pour optimiser les dépenses des entreprises, toutes sources et catégories confondues, afin de répondre aux exigences d'une économie numérique et mondiale en rapide évolution », a déclaré M. Lucier. « Je suis ravi d'avoir l'occasion de continuer à travailler aux côtés de Barry, Christal et Mike alors que nous relevons ces défis urgents pour nos clients et que nous poursuivons la croissance de notre entreprise. »

