Le gouvernement du Canada annonce la composition du nouveau Comité consultatif scientifique sur les produits de santé destinés aux femmes





D'éminents médecins, des chercheurs primés et des défenseurs des intérêts des patients collaboreront pour assurer les meilleurs résultats possible en matière de santé des femmes

OTTAWA, le 26 avril 2019 /CNW/ - Après avoir reçu les candidatures de plus de 80 personnes désireuses de mettre à profit leur savoir?faire dans le domaine de la santé des femmes, l'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre de la Santé, a le plaisir d'annoncer la composition du nouveau Comité consultatif scientifique sur les produits de santé destinés aux femmes. La présidente et les neuf membres permanents sont issus de différentes régions du pays et possèdent des connaissances et des compétences très variées.

Les femmes et les hommes ne réagissent pas toujours de la même façon aux médicaments et aux instruments médicaux, mais les femmes n'ont pas toujours été représentées adéquatement dans les recherches. L'amélioration des données et des conseils sur les produits de santé pour femmes permettra un meilleur équilibre de la représentation des sexes et de prendre les meilleures décisions de réglementation possible pour tous les Canadiens.

Ce nouveau comité fait partie intégrante du Plan d'action sur les instruments médicaux du gouvernement et il donnera en temps opportun à Santé Canada des conseils sur des enjeux actuels ou nouveaux concernant la santé des femmes et la réglementation des médicaments et des instruments médicaux. Il se penchera sur des questions touchant tout le cycle de vie des produits, de leur mise au point à leur utilisation dans des situations réelles, en prêtant une attention particulière aux points de vue et aux expériences des patientes.

De plus, Santé Canada demandera l'avis d'autres experts et de personnes invitées à participer aux travaux du Comité, au besoin, afin de résoudre d'importantes questions techniques portant sur des sujets particuliers.

La première réunion du Comité se tiendra à Ottawa, en mai 2019. Les points suivants figureront à l'ordre du jour :

exigences relatives aux données cliniques sur les instruments médicaux;

gestion du cycle de vie des instruments médicaux (y compris une étude de cas sur les implants de treillis);

transfert des connaissances aux patientes (y compris une étude de cas sur les implants mammaires).

Le Comité doit se réunir deux fois par année, et les documents de réunion, les notices biographiques des membres et d'autres renseignements pertinents seront publiés sur le site Web de Santé Canada.

«?Je suis très reconnaissante aux membres du nouveau Comité consultatif scientifique sur les produits de santé destinés aux femmes, qui ont offert de mettre à profit leurs connaissances et leur expérience afin d'améliorer la santé et la qualité de vie des Canadiennes. J'examinerai avec beaucoup d'intérêt les conseils qu'ils formuleront pour orienter les futures politiques publiques concernant les femmes.?»

--L'honorable Ginette Petitpas Taylor, Ministre de la Santé

«?La santé optimale s'appuie sur des preuves sensibles aux différences entre les sexes et les genres, particulièrement quand il s'agit de la règlementation de médicaments et d'instruments principalement employés sur les filles et les femmes. Je suis heureuse de cette opportunité pour offrir des conseils sur des mesures qui amélioreront la sureté et la surveillance des produits de santé pour les femmes.?»

--Lorraine Greaves, M.A., Ph.D., Présidente du Comité

Présidente



Lorraine Greaves, M.A., Ph.D. Vancouver (Colombie-Britannique) Lorraine Greaves a été nommée présidente du Comité. Elle est sociologue médicale et chercheure principale au Centre d'excellence pour la santé des femmes de la Colombie-Britannique. Chercheure, auteure et conférencière de renom, elle jouit d'une réputation internationale en tant que spécialiste de la prise en considération du sexe et du genre dans la recherche. Lauréate de nombreux prix prestigieux, Mme Greaves a travaillé dans le milieu universitaire, l'administration publique et le secteur de l'éducation ainsi que pour des organisations non gouvernementales. Membres permanents du Comité



Dre Cara Tannenbaum, M.D., M.Sc. Montréal (Québec) Scientifique spécialisée en analyse comparative fondée sur le sexe et le genre

Responsable d'essais cliniques

Praticienne spécialisée en santé des femmes

Professeure de médecine et de pharmacologie, Université de Montréal

Directrice scientifique, Institut de la santé des femmes et des hommes

Dre Ashley Waddington, M.D., FRCSC, M.A.P. Kingston (Ontario) Obstétricienne-gynécologue, professeure adjointe, codirectrice des conseils sur la contraception

Boursière, programme CARE (programme de recherche et d'éducation en matière d'approches complémentaires et parallèles)

Département d'obstétrique et de gynécologie, École de médecine, Université Queen's

Dr David Urbach, M.D., M.Sc. Toronto (Ontario) Chercheur principal, Women's College Research Institute

Chirurgien en chef et directeur médical, Soins péri-opératoires, Women's College Hospital

Agrégé supérieur de recherches (innovation), Institute for Health System Solutions and Virtual Care, Women's College Hospital

Professeur, Chirurgie et Politiques, gestion et évaluation de la santé, Université de Toronto

Madeline Boscoe, inf. aut., D.U. North Vancouver (Colombie-Britannique) Ancienne présidente fondatrice, Institut de la santé des femmes et des hommes, Instituts de recherche en santé du Canada

Directrice générale, Marineview Housing Society et Chesterfield House

Sherif Eltonsy, B.Pharm., Ph.D. Winnipeg (Manitoba) Professeur adjoint, Faculté de pharmacie, Université du Manitoba

Membre, Canadian Network for Observational Drug Effect Studies (CNODES) et chercheur scientifique, Children's Hospital Research Institute of Manitoba (CHRIM)

Gloria Letendre, M.Sc. Infirmière praticienne, premiers soins, Alberta Health Services

Sharon Batt, Ph.D. Halifax (Nouvelle-Écosse) Professeure auxiliaire, Bioéthique et professeure auxiliaire, Département des sciences politiques, Université Dalhousie

Auteure, chercheure et rédactrice indépendante qui traite des enjeux sur la santé

Constance L. Sugiyama, C.M., J.D., LL.D. (avec distinction) Toronto (Ontario) Directrice de sociétés, conseillère de la stratégie et la gouvernance d'entreprise

Ancienne présidente, Hospital for Sick Children

Membre du conseil, Fondation canadienne pour l'amélioration des services de santé, fondation Gairdner

Avocate de société à la retraite

Dre Louise Pilote, M.D., M.A.P., Ph.D., FTCPC Montréal (Québec) Chercheure principale, Institut de recherche, Centre universitaire de santé McGill

Programme Cardiovascular Health Across Lifespan

Professeure, Division de la médecine interne générale, Faculté de médecine, Université McGill

Considérations relatives à l'inclusion des femmes dans les essais cliniques et à l'analyse des données selon le sexe

Plan d'action de Santé Canada sur les instruments médicaux

Appel de candidatures pour le Comité consultatif scientifique sur les produits de santé destinés aux femmes

