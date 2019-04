Appui aux jeunes leaders noirs de la région du Grand Toronto





Le gouvernement du Canada appuie l'initiative de leadership du Centre de santé communautaire TAIBU

SCARBOROUGH, ON, le 26 avril 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, M. Gary Anandasangaree, secrétaire parlementaire du ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme (Multiculturalisme) et député de Scarborough-Rouge Park, a annoncé que le gouvernement du Canada versera 178 800 dollars au Centre de santé communautaire TAIBU pour appuyer son projet Leaders in Training Campaign.

M. Anandasangaree a fait cette annonce au nom de l'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme.

Le financement, fourni dans le cadre du Programme de soutien aux communautés, au multiculturalisme et à la lutte contre le racisme , servira à organiser une activité de formation au leadership dans les régions de Durham et de Peel pour les jeunes Noirs d'ascendance africaine et antillaise. Les ateliers porteront sur la santé mentale, l'intelligence émotionnelle, la formation professionnelle, le développement du leadership et l'équité salariale. Le projet se terminera par une activité de réseautage sur les possibilités d'emplois organisée par les leaders en formation.

Citations

« Notre gouvernement croit fermement que notre diversité est l'une de nos plus grandes forces. C'est pourquoi nous sommes fiers de soutenir des projets comme celui de TAIBU, qui contribue à lutter contre le racisme et la discrimination tout en mettant en valeur la contribution des nombreuses communautés culturelles de la région du Grand Toronto. »

--L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme

« Trop de Canadiens font encore face à des obstacles liés à leur identité, et notre gouvernement prend des mesures concrètes pour répondre aux besoins de ces personnes. Je suis fier de notre appui à la campagne de TAIBU pour aider les jeunes Noirs à se réaliser pleinement dans leur rôle de leaders. »

--M. Gary Anandasangaree, secrétaire parlementaire du ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme (Multiculturalisme) et député de Scarborough-Rouge Park

« Nous avons hâte de continuer à collaborer avec Patrimoine canadien pour desservir les communautés les plus marginalisées, grâce à ce généreux appui financier. Plusieurs partenaires dans les régions de Peel et de Durham se sont réunis pour mettre en oeuvre un programme de leadership pour les jeunes Noirs et continuer à investir dans le développement des compétences de la génération montante. Le Leadership in Training est un programme qui préparera les jeunes Noirs au leadership et au succès. »

--M. Liben Gebremikael, directeur général, Centre de santé communautaire TAIBU

Les faits en bref

Le budget de 2018 comprend une enveloppe de 19 millions de dollars pour s'attaquer aux défis importants et uniques auxquels font face les Canadiens noirs. De ce montant, 9 millions de dollars visent à accroître le soutien communautaire destiné aux jeunes à risque, et 10 millions de dollars sont attribués à l'Agence de la santé publique du Canada pour faire avancer la recherche à l'appui de programmes en santé mentale mieux adaptés à la culture des Canadiens noirs.

Au Canada, la population noire est le troisième plus important groupe de minorités visibles. En 2016, elle comptait près de 1,2 million de personnes. Les jeunes Canadiens noirs de 15 à 24 ans présentent un taux de décrochage scolaire disproportionné et un taux d'activité sur le marché du travail inférieur à la moyenne, à 52,3 pour cent. De plus, 25,6 pour cent d'entre eux sont en situation de faible revenu.

Le Programme de soutien aux communautés, au multiculturalisme et à la lutte contre le racisme a pour but de bâtir une société intégrée et cohésive au plan social : en établissant des liens afin de promouvoir la compréhension interculturelle; en faisant la promotion de l'égalité des chances pour les personnes de toutes les origines; et en faisant la promotion de la citoyenneté, de l'engagement civique et d'une démocratie saine.

Le Centre de santé communautaire TAIBU est un organisme régional sans but lucratif dont la mission est de contribuer au maintien et à l'amélioration de la santé et du bien-être de la communauté noire de la région du Grand Toronto et des communautés francophones et autochtones de Scarborough, en particulier des aînés et des jeunes marginalisés.

Liens connexes

Programme de soutien aux communautés, au multiculturalisme et à la lutte contre le racisme

Centre de santé communautaire TAIBU

SOURCE Patrimoine canadien

Communiqué envoyé le 26 avril 2019 à 11:00 et diffusé par :