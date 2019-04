Le gouvernement du Canada annonce un investissement dans des organismes de femmes en Ontario





PETERBOROUGH, ON, le 26 avril 2019 /CNW/ - Les organismes de femmes fournissent des services indispensables dans nos collectivités, et elles aident les femmes et les filles à profiter d'une sécurité financière, à vivre à l'abri de la violence et à être en mesure de participer à toutes les sphères de notre économie et de notre société. Or, depuis trop longtemps déjà, ces organismes sont sous-financés, sous-estimés et affaiblis. Le gouvernement du Canada reconnaît que les organismes de femmes sont la pierre angulaire du mouvement des femmes; maintenir et accroître leur capacité de faire ce travail important est la façon la plus efficace de promouvoir l'égalité entre les genres.

C'est pourquoi aujourd'hui, l'honorable Maryam Monsef, ministre du Développement international, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres, et députée de Peterborough-Kawartha, a annoncé que le gouvernement du Canada investira plus de 1,6 million de dollars dans six organismes de femmes en Ontario.

La ministre Monsef a mis en lumière les organismes qui recevront un financement (consulter le document d'information pour obtenir de plus amples renseignements et des témoignages).

YWCA communautaire de Muskoka

Couchiching Jubilee House

Société Elizabeth Fry de Peterborough

Maisons de transition Huronia

Luke's Place, Centre de soutien et de ressources pour les femmes et les enfants

Women's Resources of Kawartha Lakes.

Ce sont six des plus de 250 organismes de femmes et organismes autochtones au service des femmes partout au Canada qui sont financés dans le cadre du Fonds de renforcement des capacités du gouvernement du Canada. Cet investissement résulte de l'annonce, dans le budget de 2018, d'un financement de 100 millions de dollars sur cinq ans pour soutenir un mouvement de femmes viable et durable partout au Canada.

Citations

« Grâce à notre investissement historique, nous rendons hommage aux femmes et aux organismes de femmes qui parviennent à surmonter les obstacles et nous exprimons notre gratitude à celles et à ceux qui déploient des efforts à cet égard depuis des décennies, et ce, à l'aide d'un budget restreint. Le mouvement des femmes partout au Canada sollicite une source de financement fiable, prévisible et accessible pour assurer la viabilité de leurs travaux. Notre gouvernement a écouté. Grâce à ce financement stable et flexible, nous aidons des organismes en Ontario, notamment à Peterborough-Kawartha, à croître et à perdurer, parce que nous savons que les investissements dans les organismes de femmes sont la façon la plus efficace de promouvoir l'égalité des genres. En appuyant un mouvement qui a produit des résultats fantastiques, nous favorisons la croissance de la classe moyenne, nous renforçons les familles et les collectivités, et nous créons des changements durables qui profitent à tous. » [Traduction]

L'honorable Maryam Monsef, c.p., députée

Ministre du Développement international et ministre des Femmes et de l'égalité des genres

Députée de Peterborough-Kawartha

Faits en bref

Dans le budget de 2018, un financement de 100 millions de dollars sur cinq ans a été annoncé pour soutenir un mouvement de femmes viable et durable partout au Canada. Outre cet investissement historique, dans le budget de 2019, on propose d'investir 160 millions de dollars supplémentaires sur cinq ans à compter de 2019-2020, dans le Programme de promotion de la femme du ministère des Femmes et de l'Égalité des genres. D'ici 2023-2024, le Programme de promotion de la femme, qui aide les organisations admissibles à réaliser des projets visant à promouvoir l'égalité des genres en éliminant les obstacles systémiques, recevra donc un financement total de 100 millions de dollars par année.

Ce financement permettra à des organismes de femmes et à des organismes autochtones au service des femmes d'éliminer les obstacles systémiques qui entravent les progrès des femmes, tout en reconnaissant la diversité des expériences en matière de genre et d'inégalité dans le pays.

Les femmes continuent d'être touchées de façon disproportionnée par l'insécurité économique. En 2018, lorsque l'on se base sur la médiane des revenus des travailleurs à temps plein, les femmes au Canada gagnaient seulement 88 cents pour chaque dollar gagné par les hommes. L'écart de rémunération entre les sexes est encore plus grand dans le cas des femmes autochtones. Ces dernières gagnent 82 cents pour chaque dollar gagné par les hommes autochtones et non autochtones. Par ailleurs, les femmes sont beaucoup plus susceptibles de travailler à temps partiel. En effet, elles représentent 75 % de tous les travailleurs à temps partiel âgés de 25 à 54 ans, et 27 % d'entre elles mentionnent qu'elles travaillent à temps partiel en raison de responsabilités liées à la garde d'enfants.

Le Canada sera l'hôte de la conférence mondiale Women Deliver 2019, qui aura lieu du 3 au 6 juin, à Vancouver , en Colombie?Britannique. Tenue tous les trois ans, cette conférence est le rassemblement le plus important du monde portant sur l'égalité des genres, ainsi que la santé, les droits et le bien?être des femmes et des filles.

Produit connexe

Document d'information

Ministère des Femmes et de l'Égalité des genres - Programme de promotion de la femme

L'une des méthodes qu'emploie le ministère des Femmes et de l'Égalité des genres pour promouvoir l'égalité des genres au Canada est d'accorder des fonds à des organismes admissibles dans le cadre du Programme de promotion de la femme. Les projets sont choisis par l'entremise d'appels de propositions sur des thèmes précis, ainsi que dans le cadre d'un processus de demande continu qui permet au Programme de promotion de la femme de régler des enjeux nouveaux à mesure qu'ils surviennent.

Le Programme de promotion de la femme finance des projets qui visent à éliminer les obstacles systémiques à l'égalité des femmes dans trois domaines prioritaires, soit l'élimination de la violence faite aux femmes et aux filles, l'amélioration de la sécurité et la prospérité économiques des femmes et des filles et leur accès aux postes de responsabilité.

Appels de propositions visant le renforcement des capacités

En octobre 2018, la ministre Monsef a annoncé le lancement d'un appel de propositions dans le cadre du Fonds de renforcement des capacités du Programme de promotion de la femme. Les projets locaux, provinciaux et nationaux étaient admissibles à différents montants de financement, en fonction de leurs besoins internes précis et de leur envergure.

Le 8 mars 2019, à l'occasion de la Journée internationale de la femme, la ministre Monsef a annoncé que plus de 250 organisations de femmes de partout au pays recevraient du financement provenant du Fonds de renforcement des capacités.

L'objectif consiste à financer les propositions qui renforceront les capacités d'organismes de femmes et d'organismes autochtones au service des femmes qui sont admissibles et dont les initiatives contribuent à un mouvement de femmes viable au Canada qui promeut l'égalité des genres. Les organisations se serviront du financement pour renforcer leur capacité de prendre de l'expansion, de répondre aux demandes de services de plus en plus importantes et de continuer de travailler en collaboration pour aborder les enjeux d'égalité des genres. Le financement découle de l'annonce, dans le Budget de 2018, d'un financement de 100 millions de dollars sur cinq ans pour soutenir un mouvement de femmes viable et durable partout au Canada.

Projets de l'Ontario

L'annonce faite aujourd'hui a mis en lumière six des projets choisis en Ontario pour recevoir du financement fédéral.

YWCA communautaire de Muskoka

Titre du projet : Projet d'énergie verte du YWCA de Muskoka

Montant du financement : 199?021 $

Le YWCA communautaire de Muskoka facilitera un projet d'énergie verte, ce qui nécessitera la création et la dotation en personnel d'une nouvelle équipe de développement pour aider à diriger le projet pilote et peut-être à élaborer des projets énergétiques supplémentaires. Le YWCA veillera à ce que le personnel soit soutenu par le perfectionnement professionnel, le mieux-être, un plan de relève et un plan opérationnel à long terme. Cet investissement permettra d'accroître la collaboration entre le Y, la collectivité et ses membres, tout en développant des ressources communautaires durables. Le financement sera partagé entre les initiatives de projet visant à renforcer les capacités et l'expertise en matière de leadership, de conservation et de financement durable afin que le Y de Muskoka puisse continuer à servir les femmes et les filles de la région, et pour les années à venir.

En 1994, un groupe de femmes de Muskoka a décidé de créer un organisme pour offrir de meilleures possibilités et options aux femmes et aux filles de la région. Ces premières rencontres ont mené à l'établissement du YWCA communautaire de Muskoka à l'automne 1997, maintenant l'une des 32 associations membres du YWCA au Canada.

« Notre avenir est dans la durabilité - des organisations comme la nôtre travaillent et grandissent chaque jour avec la communauté pour améliorer la vie des femmes et faire progresser l'égalité des sexes. Ce nouvel investissement du gouvernement fédéral répond au besoin d'un financement stable pour atteindre nos objectifs. Il est très important d'avoir un partenaire financier qui comprend et répond à notre besoin de planification à long terme : cela garantira que les services que nous offrons seront toujours là pour les femmes que nous aidons et pour que la communauté puisse en profiter. »

Hannah Lin, directrice générale du YWCA communautaire de Muskoka

Couchiching Jubilee House

Titre du projet : Diversification des sources de financement - Plan de durabilité

Montant du financement : 228?190 $

La Couchiching Jubilee House (CJH) est en train de créer un nouveau plan de financement pour s'assurer que ses services aux femmes d'Orillia ne sont pas interrompus en raison de lacunes financières. Grâce à cet investissement, au moins trois sources de financement supplémentaires et durables seront en place, avec une augmentation prévue des dons de 20 pour cent. Les fonds seront partagés entre plusieurs activités clés, notamment le renforcement de l'infrastructure existante, le réseautage professionnel, l'élaboration d'un programme de dons planifiés et l'établissement d'un modèle d'entreprise sociale. Ils permettront également d'entreprendre des recherches continues et un examen des pratiques afin d'harmoniser cette nouvelle capacité organisationnelle avec les besoins croissants de la collectivité.

En 2001, la CJH a été constituée en société en Ontario et a ouvert les portes d'une maison de transition comprenant quatre appartements entièrement meublés et autonomes. Aujourd'hui, la CJH fait partie d'un mouvement grandissant et dynamique qui donne aux femmes les moyens d'atteindre leur plein potentiel et de réaliser leurs rêves.

« Notre défi n'a jamais été le manque de passion pour aider les femmes et les enfants, mais le financement du travail que nous faisons. Un flux stable de fonds de fonctionnement est essentiel pour continuer à offrir les programmes et les services dont notre collectivité a désespérément besoin. Nous sommes heureux de constater que le gouvernement du Canada comprend et appuie ce défi et qu'il a répondu à nos besoins en investissant à long terme dans notre organisation. Au cours des prochaines années, nous élaborerons des modèles de financement interne durables pour nous assurer que nos services sont toujours disponibles pour les femmes et les enfants qui ont besoin de notre aide. »

Courtney Willis, coordonnatrice du développement

Couchiching Jubilee House

Société Elizabeth Fry de Peterborough

Titre du projet : Renforcement des capacités par le développement d'un centre communautaire pour les femmes vivant avec un traumatisme complexe

Montant du financement : 246?000 $

La Société Elizabeth Fry de Peterborough, qui comprend le Centre d'aide aux victimes d'agression sexuelle Kawartha et le Peterborough Community Legal Centre, renforcera la capacité de répondre aux problèmes communautaires et aux incidents de violence fondée sur le sexe. Cet investissement générera des partenariats spécifiques et des collaborations ciblées pour créer un modèle de centre communautaire pour les femmes vivant avec un traumatisme complexe associé à la violence fondée sur le sexe. Les ressources humaines nécessaires à l'élaboration et à la mise en oeuvre du centre comprennent l'élaboration d'un plan stratégique et d'une stratégie de promotion et de collecte de fonds pour accroître et maintenir la capacité de ces organismes dans la collectivité.

La Société Elizabeth Fry offre aux femmes des services de counseling et des programmes conçus pour les aider à éviter l'incarcération et à acquérir les compétences nécessaires pour prévenir une nouvelle incarcération. En 1986, l'organisateur communautaire Pat Love a mis sur pied un comité directeur qui a mené à la fondation de la Société Elizabeth Fry de Peterborough en 1987, puis à sa constitution en société en 1989.

« Les femmes qui ont besoin de notre soutien ont rarement les moyens financiers de surmonter les multiples obstacles à leur rétablissement après leur incarcération. Pour certaines, même la tentative d'éviter l'incarcération peut créer des obstacles sociaux et administratifs qui forment un tout autre type de prison. Grâce à la nouvelle façon dont le gouvernement du Canada finance les organismes de femmes sur une période pluriannuelle, notre plan visant à créer un centre communautaire pour les femmes ayant subi un traumatisme complexe peut aller de l'avant et compter sur le financement pour la durée du projet. Nous sommes reconnaissants de cette occasion de renforcer les capacités et d'apporter de l'espoir aux femmes de Peterborough qui ont besoin de notre expertise et de notre aide. »

Debbie Carriere, directrice générale

Société Elizabeth Fry de Peterborough

Maisons de transition Huronia

Titre du projet : Opération Accroître le renforcement des capacités

Montant du financement : 166?032 $

Les Maisons de transition Huronia cherchent à aborder un plus grand nombre de questions soulevées par les femmes. Cet investissement appuiera celles qui ont été victimes de violence en permettant la mise en oeuvre d'une foule de programmes et d'activités visant à réduire l'isolement social et la pénurie alimentaire et à accroître les possibilités d'emploi. L'organisme cherchera également à élargir ses fonctions commerciales courantes, ce qui l'aidera à générer et à diversifier ses sources de financement tout en améliorant sa capacité organisationnelle d'offrir de nouvelles possibilités aux femmes ayant été victimes de violence.

Les Maisons de transition Huronia sont un organisme sans but lucratif constitué en société en 1984. Aujourd'hui, ils exploitent quatre programmes principaux, notamment : La Maison Rosewood Shelter, Athena's Sexual Assault Counselling & Advocacy Centre, Choices for Children et Operation Grow.

« Les femmes qui ont été victimes de violence sont souvent confrontées à une société qui marginalise leurs problèmes comme secondaires dans le contexte plus large de la communauté. Ces obstacles peuvent rendre presque impossible le retour de ces femmes dans la société et leur épanouissement, mais l'élimination de ces obstacles prend du temps et de l'argent - c'est aussi simple que cela. Le projet Operation Grow est une véritable entreprise sociale qui donne aux femmes le temps de guérir ainsi que les compétences et l'éducation nécessaires pour augmenter les possibilités d'emploi. Le nouveau financement que nous recevons du gouvernement fédéral appuiera nos plans d'affaires pour élargir, diversifier et améliorer la portée et les services de la Maison de transition Huronia. »

Kathy Willis, directrice générale

Maisons de transition Huronia

Luke's Place, Centre de soutien et de ressources pour les femmes et les enfants

Titre du projet : Officialisation du Centre d'excellence Luke's Place sur le droit de la famille et la violence faite aux femmes

Montant du financement : 565?477 $

Le Luke's Place, Centre de soutien et de ressources pour les femmes et les enfants, cherche à renforcer ses capacités en formant son personnel et son conseil d'administration et en prenant un certain nombre de mesures importantes, notamment le renforcement des réseaux et des outils pour soutenir la défense des droits, la diversification de ses sources de revenus et l'introduction de la planification de la relève.

Lors d'une conférence communautaire tenue dans la région de Durham en 1999, plus de 225 professionnels et survivantes ont recommandé la création d'un centre de ressources pour les femmes qui s'occuperait en particulier des questions de garde et de droit de visite afin de résoudre les difficultés auxquelles font face les survivantes de violence faite aux femmes et leurs enfants. Le Luke's Place, Centre de soutien et de ressources pour les femmes et les enfants, a été constitué en société en décembre 2000 et a ouvert ses portes en septembre 2003.

« Sans représentation juridique, les femmes qui tentent de fuir une relation violente ou la violence fondée sur le sexe au sein du système de justice familiale peuvent se sentir dépassées par le processus et par le manque d'information et de services. Nous sommes heureux de cet investissement à long terme du gouvernement du Canada. L'officialisation de nos services au fil du temps permettra à un plus grand nombre de femmes de recevoir notre aide, ainsi que d'améliorer notre capacité de former et de soutenir les fournisseurs de services vers lesquels les femmes se tournent partout en Ontario. »

Carol Barkwell, directrice générale

Luke's Place, Centre de soutien et de ressources pour les femmes et les enfants

Women's Resources of Kawartha Lakes

Titre du projet : Renforcement des capacités pour l'avenir

Montant du financement : 246?984 $

Le renforcement des capacités pour assurer la croissance et la durabilité futures est une priorité pour Women's Resources. Cet investissement permettra de mettre en oeuvre une analyse et une planification continues par des experts pour faire correspondre l'expertise en matière de gouvernance à la croissance et à la capacité administrative afin de s'assurer que les services ne sont pas interrompus par des changements nécessaires dans la gouvernance ou la structure administrative. Dans le cadre d'une nouvelle politique à long terme, le personnel sera formé pour intégrer l'analyse comparative entre les sexes Plus (ACS+) dans tous les aspects de l'organisation afin de contribuer à l'amélioration de la qualité de l'égalité entre les sexes en atteignant ses objectifs en matière de ressources humaines pour devenir plus compétitif et diversifié - sur le plan de la direction et du personnel des programmes.

Women's Resources of Kawartha Lakes est un organisme de bienfaisance créé et géré par des femmes de la région. Depuis 1992, ils offrent des programmes gratuits et confidentiels dans toute la ville de Kawartha Lakes pour s'assurer que les femmes victimes de violence et leurs enfants peuvent obtenir l'aide dont ils ont besoin pour mener une vie sans mauvais traitements ni violence.

« Women's Resources of Kawartha Lakes est très heureuse de recevoir ce nouveau financement du gouvernement fédéral pour assurer la stabilité organisationnelle et soutenir le développement de notre infrastructure au cours des cinq prochaines années. Les besoins des femmes et des enfants victimes de violence sont devenus beaucoup plus complexes et exigent des compétences spécialisées en counseling pour répondre à leurs besoins. Nous travaillons très fort pour maintenir notre position d'employeur compétitif en attirant des travailleuses et travailleurs de refuge, ainsi que des conseillères et des conseillers bien qualifiés. Ce financement nous aidera à offrir la formation et le perfectionnement continus dont notre personnel a besoin pour répondre efficacement aux besoins en évolution des femmes de notre collectivité et pour renforcer notre organisation et les services que nous offrons pour les années à venir. Grâce à cela, nous serons mieux en mesure de répondre aux besoins des femmes et des enfants de notre communauté. »

Lori Watson, directrice générale

Women's Resources of Kawartha Lakes

Liens connexes

