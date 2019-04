Eucafluff de Suzano participe à l'événement des 40 ans d'Ontex





Les sociétés célèbrent leur partenariat pour l'innovation dans les produits de soins personnels

SAO PAULO, 26 avril 2019 /PRNewswire/ -- Des représentants de Suzano ont participé à la journée des partenaires d'Ontex, qui s'est tenue le 25 avril à l'hôtel Steigenberger Wiltcher's à Bruxelles, en Belgique. L'événement scelle ainsi le partenariat avec la société et a présenté les différentiels d'Eucafluff aux associés présents. L'événement était axé sur la stimulation de l'innovation sur le marché et a suscité des débats sur les développements futurs. La réunion, qui a célébré le 40e anniversaire de la société, a rassemblé les principaux fournisseurs ainsi que les clients d'Ontex. Ontex est l'un des cinq plus grands acteurs mondiaux dans les solutions de soins personnels, opérant dans les segments des soins de bébé, des soins aux adultes et de l'hygiène féminine.

Eucafluff est la première pâte kraft blanchie d'eucalyptus, du type floconneux, et elle est utilisée dans la composition de produits d'hygiène personnelle tels que les couches et les serviettes hygiéniques. Après 11 années de recherche en partenariat avec l'industrie des biens de consommation, Suzano a obtenu un résultat qui garantit plus de flexibilité, de souplesse et de discrétion au produit final ainsi qu'un potentiel plus élevé d'absorption et de rétention des fluides. Le produit a été constamment amélioré pour offrir encore plus de possibilités d'application et il apporte innovation et différenciation aux produits finis.

Selon Dominique Tytgat, vice-président des dépenses directes d'Ontex, les attributs d'Eucafluff apportent des différentiels importants aux produits tels que les couches pour incontinence, ainsi que des avantages environnementaux alignés à la stratégie d'Ontex. « Nous établissons un partenariat stratégique avec Suzano et nous appliquons déjà Eucafluff dans les produits pour bébés et les produits pour l'incontinence fabriqués en France, en Italie, au Brésil et au Mexique. »

À propos de Suzano

Suzano, la société issue de la fusion de Suzano Pulp & Paper and Fibria, s'est engagée à être une référence mondiale en matière d'utilisation durable des ressources naturelles. Premier producteur mondial de pâte d'eucalyptus et l'un des plus grands producteurs de papier d'Amérique latine, Suzano exporte dans plus de 80 pays et, grâce à ses produits, contribue à la vie de plus de deux milliards de personnes. La société adopte les normes de gouvernance d'entreprise les plus strictes sur les marchés où ses actions sont négociées, à savoir le B3 au Brésil et le NYSE aux États-Unis.

