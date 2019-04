Morneau Shepell met sa ligne d'écoute téléphonique à la disposition des personnes affectées par les inondations au Nouveau-Brunswick





Quiconque est touché par les inondations au Nouveau-Brunswick peut composer sans frais le 1 844 751-2133

TORONTO, le 25 avril 2019 /CNW/ - Morneau Shepell met sa ligne d'écoute téléphonique bilingue à la disposition de toutes les personnes ayant besoin de soutien émotionnel en raison des inondations au Nouveau-Brunswick, qui ont forcé des centaines de personnes à évacuer leur résidence. La ligne d'écoute téléphonique, accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, a également été ouverte hier pour appuyer les gens touchés par les inondations au Québec et par l'accident qui a coûté la vie à quatre adolescents à Miramichi, au Nouveau-Brunswick.

Vivre un événement traumatisant ou une situation de crise peut déclencher des réactions émotionnelles éprouvantes. Les membres des collectivités touchées par ces événements peuvent joindre Morneau Shepell au 1 844 751-2133 pour obtenir des services d'intervention post-traumatique ou de gestion de crise. Les personnes en crise qui appellent recevront du counseling ou seront orientées vers des ressources communautaires.

Le programme d'aide aux employés de la société est également à la disposition de tous les clients inscrits, par l'entremise de leur propre numéro sans frais, ou en visitant le site travailsantevie.com.

À propos de Morneau Shepell

Morneau Shepell est le principal fournisseur de services de gestion des ressources humaines axés sur la technologie, qui adopte une approche intégrée du mieux-être grâce à sa plateforme infonuagique. Nous cherchons à offrir à nos clients tout ce dont ils ont besoin pour favoriser le mieux-être mental, physique, social et financier de leurs employés. En veillant au mieux-être des gens, nous contribuons au succès des entreprises. Nos services portent sur l'aide aux employés et à la famille, la santé et le mieux-être, la reconnaissance, l'administration des régimes de retraite et d'assurance collective, les services-conseils en régimes de retraite et d'assurance collective et les services en actuariat et en placements. Morneau Shepell compte presque 5 000 employés qui travaillent avec près de 24 000 organisations clientes, lesquelles utilisent nos services dans 162 pays. Morneau Shepell inc. est une société cotée à la Bourse de Toronto (TSX : MSI). Pour de plus amples renseignements, visitez le site morneaushepell.com.

