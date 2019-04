Intact annonce un investissement de 2,3 M$ pour aider les Canadiens à s'adapter aux changements climatiques





Charles Brindamour, chef de la direction, insiste sur la valeur des actifs naturels pour soutenir la résilience climatique

MONTRÉAL, le 25 avril 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, pendant le Sommet des champions de la nature, Intact Corporation financière (« Intact ») (TSX : IFC) s'est engagée à verser 2,3 millions de dollars à 16 organismes de bienfaisance Canadiens, d'un océan à l'autre, qui cherchent essentiellement à protéger les Canadiens des effets des changements climatiques.

« Les changements climatiques ont d'énormes conséquences sur le plan humain et économique, souligne Charles Brindamour, chef de la direction d'Intact. Les Canadiens, et plus particulièrement les décideurs au sein des gouvernements et des entreprises, peuvent donner l'exemple en déterminant et en gérant les risques associés. En faisant du Canada un des pays les plus résilients face aux changements climatiques, nous serons en mesure de protéger la nature, l'économie et les citoyens. »

Les 16 organismes de bienfaisance sélectionnés explorent des solutions concrètes qui permettent de gérer les effets des changements climatiques en s'intéressant notamment à la conservation et à la restauration des actifs naturels comme moyens de protection contre les inondations. Par exemple, ALUS Canada, une initiative de la famille Weston, récipiendaire d'une subvention de 248 000 $, cherche à réaliser des projets d'infrastructure naturelle sur des terres agricoles particulièrement vulnérables aux changements climatiques ou peu productives afin d'augmenter la rétention des eaux, de limiter les inondations, de réduire le risque d'érosion et de filtrer l'eau.

« Comme nous avons pu le constater pendant le Sommet, la nature et les ressources naturelles ont toujours été, et sont encore aujourd'hui, parmi les actifs les plus précieux du Canada, ajoute Charles Brindamour. Nous constatons de plus en plus que ces ressources peuvent servir d'infrastructures essentielles pour la gestion des risques associés aux changements climatiques. Nous avons la responsabilité de travailler en ce sens et de nous assurer de la résilience à long terme de notre pays. »

Quelques faits dignes de mention

De 2009 à 2015, les paiements versés aux provinces par le gouvernement fédéral en vertu des Accords d'aide financière en cas de catastrophe ont été plus importants que la somme versée au cours des 39 années précédentes combinées.

Les inondations qui se sont produites dans les régions du centre et de l'est du Canada ont coûté à notre économie plus de 3 milliards de dollars au cours des deux dernières années - et 40 pour cent des dommages aux biens sont attribuables aux inondations.

ont coûté à notre économie plus de 3 milliards de dollars au cours des deux dernières années - et 40 pour cent des dommages aux biens sont attribuables aux inondations. L'année dernière, le Bureau d'assurance du Canada a révélé que le coût moyen d'une réclamation pour sous-sol inondé s'élevait à 43 000 $.

a révélé que le coût moyen d'une réclamation pour sous-sol inondé s'élevait à 43 000 $. Non seulement les actifs naturels aident-ils à maintenir la biodiversité, ils peuvent également offrir un solide complément aux infrastructures naturelles construites pour atténuer les risques d'inondation ou représenter des solutions de rechange viables.

Selon un rapport publié en 2018 par le Bureau d'assurance du Canada , le Centre Intact d'adaptation au climat et l'Institut international du développement durable, les terres humides peuvent réduire les dommages causés par les inondations de 40 %.

Dans le cadre de son engagement à bâtir des collectivités plus résilientes, Intact est au coeur des efforts d'adaptation aux changements climatiques déployés depuis les 10 dernières années au Canada. En 2015, Intact a créé et financé à hauteur de 4,25 millions de dollars le Centre Intact d'adaptation au climat (« Centre Intact ») de l'Université Waterloo. Il s'agit d'un centre de recherche appliquée qui aide les Canadiens à affronter les effets des conditions climatiques extrêmes et des changements climatiques. Le Centre Intact met l'accent sur les solutions pratiques qui peuvent être proposées aux propriétaires, y compris les solutions mises de l'avant par le programme de protection des habitations contre les inondations et les nouvelles normes de construction et de protection contre les inondations élaborées en collaboration avec les divers paliers de gouvernement au Canada.

La Fondation Intact consacrera un autre million de dollars en 2019 aux projets des organismes de bienfaisance qui visent à trouver des solutions d'adaptation aux changements climatiques. Les demandes de subvention seront acceptées à compter de septembre.

Organismes de bienfaisance actuels :

ALUS Canada - mise en place de projets d'infrastructures naturelles sur des terres agricoles marginales ou peu productives.





- mise en place de projets d'infrastructures naturelles sur des terres agricoles marginales ou peu productives. Bluenose Coastal Action - collaboration avec des partenaires municipaux du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse pour localiser, élaborer et mettre sur pied des projets de développement à faible impact visant à améliorer la gestion des eaux pluviales.





- collaboration avec des partenaires municipaux du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse pour localiser, élaborer et mettre sur pied des projets de développement à faible impact visant à améliorer la gestion des eaux pluviales. Canards Illimités - augmenter le nombre de points d'eau peu profonde pour les repeupler de plantes aquatiques et contribuer à la gestion des eaux de crue.





- augmenter le nombre de points d'eau peu profonde pour les repeupler de plantes aquatiques et contribuer à la gestion des eaux de crue. Community Forests International - pour inverser la tendance vers la coupe à blanc et tirer parti de nouveaux outils financiers qui incitent à améliorer les infrastructures naturelles pour réduire les risques d'inondation.





- pour inverser la tendance vers la coupe à blanc et tirer parti de nouveaux outils financiers qui incitent à améliorer les infrastructures naturelles pour réduire les risques d'inondation. Conseil régional de l'environnement et du développement durable de l'Outaouais - réduction de l'impact des îlots de chaleur urbains à l'aide d'initiatives de verdissement urbain.





réduction de l'impact des îlots de chaleur urbains à l'aide d'initiatives de verdissement urbain. Conservation de la nature Canada - protection et restauration de milieux humides en Ontario et au Québec pour aider à réduire les effets des tempêtes violentes.





- protection et restauration de milieux humides en et au Québec pour aider à réduire les effets des tempêtes violentes. FireSmart - conception d'un système standardisé pour réaliser des évaluations adaptables, détaillées et fiables des risques de feux de forêt et recommander des mesures à prendre pour réduire les risques pour les habitations.





- conception d'un système standardisé pour réaliser des évaluations adaptables, détaillées et fiables des risques de feux de forêt et recommander des mesures à prendre pour réduire les risques pour les habitations. Fonds mondial pour la nature (WWF) - réintégration de l'eau dans le paysage urbain pour améliorer la gestion de l'eau et renforcer la résilience de Montréal en exhumant des rivières canalisées et en créant de nouvelles rivières urbaines.





- réintégration de l'eau dans le paysage urbain pour améliorer la gestion de l'eau et renforcer la résilience de Montréal en exhumant des rivières canalisées et en créant de nouvelles rivières urbaines. Green Calgary - prévention des inondations par la collecte des eaux pluviales.





- prévention des inondations par la collecte des eaux pluviales. Green Learning Canada Foundation - sensibilisation des jeunes aux risques associés aux inondations pour qu'ils prennent des mesures pour protéger leur école et leur maison.





- sensibilisation des jeunes aux risques associés aux inondations pour qu'ils prennent des mesures pour protéger leur école et leur maison. The Miistakis Institute of the Rockies Inc. - création d'un outil de planification des terres présentant le moins de risques de conflits pour guider la mise en place de projets solaires et éoliens à grande échelle .





- création d'un outil de planification des terres présentant le moins de risques de conflits pour guider la mise en place de projets solaires et éoliens à grande échelle Nature-Action Québec - restauration des berges des ruisseaux Hazen Bleury et de la rivière Barbotte en raison de leur vulnérabilité aux inondations.





restauration des berges des ruisseaux Hazen Bleury et de la rivière Barbotte en raison de leur vulnérabilité aux inondations. Nature Québec - aide aux municipalités pour réduire le nombre d'îlots de chaleur et diminuer la pollution de l'air en établissant des cartes des îlots de chaleur, en sensibilisant la population et en favorisant la préservation et la restauration d'espaces verts urbains.





aide aux municipalités pour réduire le nombre d'îlots de chaleur et diminuer la pollution de l'air en établissant des cartes des îlots de chaleur, en sensibilisant la population et en favorisant la préservation et la restauration d'espaces verts urbains. Sentier Urbain - création de jardins urbains pour améliorer la gestion de l'eau et réduire les émissions de CO 2 dans les Circuits Jardins du sud de Montréal.





- création de jardins urbains pour améliorer la gestion de l'eau et réduire les émissions de CO dans les Circuits Jardins du sud de Montréal. Université de l' Alberta - conception d'un programme informatique qui utilise l'intelligence artificielle pour reconnaître les tendances atmosphériques à grande échelle qui sont propices aux grands incendies.





- conception d'un programme informatique qui utilise l'intelligence artificielle pour reconnaître les tendances atmosphériques à grande échelle qui sont propices aux grands incendies. Université de la Colombie-Britannique - conception de stratégies de reprise après un incendie pour prévenir d'autres feux de forêt et augmenter la résilience climatique dans 21 communautés au Canada .

À propos d'Intact Corporation financière

Intact Corporation financière (TSX : IFC) est le plus important fournisseur d'assurance incendie, accidents et risques divers (IARD) au Canada et l'un des principaux fournisseurs d'assurance spécialisée en Amérique du Nord, avec plus de 10 milliards de dollars de primes annuelles. La société compte environ 14 000 employés à temps plein et à temps partiel qui servent au-delà de 5 millions de particuliers, d'entreprises et de clients du secteur public, à partir de bureaux au Canada et aux États-Unis. Au Canada, Intact distribue ses produits d'assurance sous la marque Intact Assurance grâce à un vaste réseau de courtiers, notamment sa filiale en propriété exclusive, BrokerLink, et directement aux consommateurs par belairdirect. Aux États-Unis, OneBeacon Insurance Group, filiale en propriété exclusive, fournit des produits d'assurance spécialisée par l'entremise d'agences indépendantes, de courtiers, de grossistes et d'agences générales de gestion.

SOURCE Intact Corporation financière

Communiqué envoyé le 25 avril 2019 à 13:00 et diffusé par :