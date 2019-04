Le gouvernement du Canada annonce un projet de géothermie unique en son genre en Alberta





CALGARY, le 25 avril 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada prend des mesures pour protéger l'environnement et stimuler l'économie tout en créant de bons emplois dans la classe moyenne et plus de débouchés pour les Canadiens.

L'honorable Amarjeet Sohi, ministre des Ressources naturelles, a annoncé aujourd'hui une aide financière fédérale de 6,7 millions de dollars pour soutenir Eavor Technologies dans son approche novatrice de la prochaine génération de technologies géothermiques.

L'entreprise Eavor Technologies Inc., qui est établie à Calgary et vouée à la création d'un avenir axé sur des énergies plus propres, développe actuellement le prototype novateur d'un système géothermique en circuit fermé qui produira de l'énergie renouvelable en utilisant la chaleur naturelle du sol.

Versés par Ressources naturelles Canada (Programme de croissance propre) et par Technologies du développement durable Canada, les fonds fédéraux permettront à l'entreprise de construire, pour cette technologie, l'installation de démonstration Eavor?Lite près de Rocky Mountain House, en Alberta, en collaboration avec Precision Drilling, Shell New Energies et d'autres grands partenaires. La mise en place d'Eavor-Lite ouvrira certaines possibilités commerciales repérées et permettra à l'installation de servir de centre permanent de recherche-développement pour cette technologie unique en son genre.

Pendant le dialogue national sur l'énergie Génération Énergie, les Canadiens ont affirmé que la création de solutions fiables et abordables fondées sur l'énergie propre n'était pas un luxe, mais une nécessité pour la construction d'un avenir sobre en carbone au Canada. Nous continuerons de soutenir des projets d'énergie propre qui créent des emplois, qui favorisent les investissements et la compétitivité de l'industrie et qui, en plus de promouvoir un avenir vert pour notre pays, l'aident à réaliser ses objectifs mondiaux de lutte contre les changements climatiques.

Citations

« Ce projet novateur montre que nous pouvons non seulement nous appuyer sur l'expertise du secteur pétrolier et gazier, mais aussi la transférer pour produire des formes d'énergie plus propres et ainsi ouvrir possiblement de nouveaux marchés d'exportation pour le Canada. Le gouvernement du Canada continuera de faire de judicieux investissements dans la recherche et l'innovation pour mettre au point de nouvelles technologies fondées sur l'énergie propre, réaliser nos objectifs climatiques et favoriser une croissance économique qui profitera à tous. »

Amarjeet Sohi

Ministre des Ressources naturelles du Canada

« Des projets novateurs comme celui d'Eavor Technologies Inc. montrent bien que vitalité de l'économie et santé de l'environnement vont de pair. L'investissement d'aujourd'hui aidera non seulement à développer la nouvelle génération de technologies géothermiques, mais aussi à créer et à maintenir des emplois dans le secteur de l'énergie. »

Navdeep Bains

Ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique du Canada

« Nous attendons avec impatience la construction de l'installation de démonstration qui se fera ici même en Alberta cet été. La démonstration de notre technologie et solution apportera à Eavor la validation dont elle a besoin pour ouvrir les débouchés qu'elle a déjà repérés pour elle au pays et à l'étranger. »

John Redfern, président-directeur général

Eavor Technologies Inc.

« Eavor est à mettre au point une solution géothermique concurrentielle qui permettra de produire de l'électricité verte et de la chaleur sur demande pour des milliers d'habitations. En investissant dans des entreprises comme Eavor, Technologies du développement durable Canada favorise, au Canada, la création de nouvelles technologies environnementales qui seront adoptées partout dans le monde. »

Leah Lawrence, présidente-directrice générale

Technologies du développement durable Canada

« Alberta Innovates travaille et investit dans la recherche, la technologie et l'innovation pour aider les concepteurs de technologies et les clients industriels à accélérer le développement et le déploiement de technologies, faire croître leurs entreprises et renforcer la compétitivité du secteur des ressources. Nous collaborons avec des partenaires de l'industrie pour trouver des solutions innovatrices à différents défis et ainsi exploiter de nouvelles possibilités. Le partenariat pour la démonstration de la nouvelle stratégie d'exploitation de l'énergie géothermique d'Eavor Technologies ouvre la porte à une source d'énergie propre et donne à l'Alberta l'occasion de mettre à profit son savoir-faire considérable en forage dans le cadre de projets d'énergie propre de pointe. »

John Zhou,Vice-président de Clean Energy

Alberta Innovates

« La clientèle de base de Precision se compose essentiellement d'entreprises pétrolières et gazières, mais nous n'en sommes pas moins des partisans enthousiastes de toutes les sources d'énergie requises pour répondre à la demande mondiale d'énergie en pleine croissance. Le projet de démonstration d'Eavor nous offre une excellente occasion de travailler avec des entreprises de premier plan comme Eavor et Shell au développement de nouvelles formes d'énergie géothermique de pointe, extensibles en puissance. »

Kevin Neveu, président-directeur général

Precision Drilling Corporation

« Alors que nous étions à la recherche de la prochaine révolution dans le domaine de l'énergie géothermique, nous avons dressé une liste des dix principaux obstacles à l'évolution de cette forme d'énergie. Nous avons conclu qu'Eavor-Looptm et sa technologie à simple conduction en circuit fermé abattraient possiblement bon nombre de ces obstacles. Voilà pourquoi nous soutenons Eavor et son projet de démonstration Eavor-Litetm. »

Malcolm Ross

Chef de la section géothermique - Shell New Energies

Quelques faits

Eavor-Loop, la nouvelle solution révolutionnaire d'Eavor, sera la première forme d'énergie de base verte au monde véritablement extensible en puissance. Eavor est arrivée à ce résultat en atténuant voire éliminant bon nombre des problèmes qui ont nui jusqu'ici au développement des solutions géothermiques classiques.

Les principaux partenaires du projet sont Precision Drilling (www.precisiondrilling.com), Shell New Energies (www.shell.com), Shear Fluids (www.shearfluids.com), l'Université de l' Alberta , Codeco-Vanoco Engineering (www.vanococonsulting.com), l'Université de Toronto , Rangeland Engineering Canada (www.rangelandeng.com), Certus Oil and Gas (www.certusoil.com), Enlighten Geoscience Ltd. (www.enlightengeoscience.com), Petrel Robertson Consulting (www.petrelrob.com) et GLJ (www.gljpc.com).

, Codeco-Vanoco Engineering (www.vanococonsulting.com), l'Université de , Rangeland Engineering Canada (www.rangelandeng.com), Certus Oil and Gas (www.certusoil.com), Enlighten Geoscience Ltd. (www.enlightengeoscience.com), Petrel Robertson Consulting (www.petrelrob.com) et GLJ (www.gljpc.com). Fondation indépendante créée par le gouvernement du Canada, Technologies du développement durable Canada (TDDC) vise à promouvoir le développement durable et à soutenir des projets qui permettent le développement et la démonstration de nouvelles technologies destinées à résoudre des problèmes liés aux changements climatiques ou à la qualité de l'air, de l'eau ou des sols. TDDC investit dans des entreprises canadiennes qui, grâce à leurs technologies innovantes, contribuent de façon positive au Canada en assurant la création de bons emplois, la croissance économique et la protection de l'environnement.

Fonds d'investissement de 155 millions de dollars, le Programme de croissance propre de Ressources naturelles Canada contribue au développement commercial des nouvelles technologies propres, de façon à réduire davantage les répercussions de l'exploitation des ressources naturelles sur l'air, la terre et l'eau, tout en améliorant la compétitivité et en créant des emplois.

Le Canada est un chef de file mondial de la production et de l'utilisation d'énergie issue de ressources renouvelables. En effet, 66 % de l'électricité produite au pays provient de sources renouvelables.

