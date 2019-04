Mise à jour des inondations à Laval - Fermeture du pont de l'île Bigras





LAVAL, QC, le 25 avril 2019 /CNW Telbec/ - L'accès au pont temporaire de l'île Bigras a été fermé par les autorités lavalloises à 11 h aujourd'hui, et pour une durée indéterminée, en raison de la montée constante des eaux. Pour assurer un lien entre l'île Jésus et l'île Bigras, la passerelle piétonne en bois a été ouverte et l'accès par train demeure. Les navettes sur les îles ainsi qu'entre les différents stationnements alternatifs sont maintenues. Le train de banlieue EXO sera gratuit pour les citoyens, entre la gare de l'île Bigras et la gare Sainte-Dorothée uniquement, tant qu'aucun accès automobile ne sera possible.

L'ensemble des services d'urgence demeure en place pour venir en aide aux citoyens dans le besoin.

Des conteneurs à déchets ont été installés sur les Îles-Laval pour permettre aux citoyens de se départir de leurs déchets domestiques, en raison de l'impossibilité des camions à ordures de se rendre sur place.

Poursuite de l'installation d'un réseau de digues à Laval-Ouest

Depuis le 24 avril en après-midi, plus d'une centaine d'employés municipaux, accompagnés aujourd'hui d'une trentaine de militaires des Forces armées canadiennes et d'employés de firmes privées, s'affairent à monter 775 mètres linéaires de digue à Laval-Ouest.

Les équipes municipales ont réalisé un véritable tour de force en faisant l'étude de faisabilité, commandant le matériel requis et commençant l'installation en seulement 2 jours. Environ 40% du montage a déjà été réalisé. Si toutes les conditions restent favorables, l'installation de la digue, qui tentera de protéger plus d'une centaine de bâtiments des inondations, sera terminée le 26 avril.

Rappelons que l'étude réalisée sur le terrain par le Service de l'ingénierie de la Ville de Laval a permis d'identifier une zone reconnue problématique, mais dont la configuration du terrain permet l'implantation rapide de cette mesure supplémentaire de protection en périphérie de la rue Riviera et de la 20e Rue.

Quelques chiffres en bref

Approximativement 260 bâtiments touchés à différents degrés (terrain, bout de rue, bout d'entrée, isolée, etc.)

66 rues partiellement inondées

55 bâtiments partiellement inondés par nappe phréatique ou par surface (connus et rapportés)

20 résidences évacuées, dont 9 familles hébergées par la Croix-Rouge

2 165 visites résidentielles effectuées par les équipes mixtes (pompiers et policiers) depuis le 18 avril.

Les ressources sont déployées dans les centres d'information et de services aux citoyens ouverts tous les jours:

Centre Accès de Laval-Ouest , ouvert 24 heures, avec présence de la Croix-Rouge.

, ouvert 24 heures, avec présence de la Croix-Rouge. Centre Bigras, ouvert de 7 h à 21 h, pour les résidents des Îles-Laval

Les équipes continuent d'unir leurs efforts pour aider les sinistrés des différents quartiers inondés et protéger les zones à risque, en plus d'aider les citoyens à protéger leurs biens. La Ville de Laval demande à tous les citoyens touchés par les inondations de téléphoner au 311 pour tenir les autorités informées.

Disponibilités média

Point de presse à Laval-Ouest le 25 avril, à 14 h, au coin de la 20 e Rue et de la 23 e Avenue, à l'est de la 20 e Rue. Prévoir des bottes de pluie.

le 25 avril, à 14 h, au coin de la 20 Rue et de la 23 Avenue, à l'est de la 20 Rue. Prévoir des bottes de pluie. Les demandes médias peuvent être envoyées par courriel à medias@laval.ca

Information en temps réel en ligne

Page Web dédiée aux inondations mise à jour chaque heure : www.inondations.laval.ca

Carte interactive des zones à risque d'inondation : https://www.ville.laval.qc.ca/geo/geoweb/?config=citoyen

Publications régulières sur les réseaux sociaux Facebook Ville de Laval page officielle et Twitter @laval311

Les experts surveillent de près la situation 24 heures sur 24 afin de détecter toute situation problématique. Les services d'urgence et le 311 sont prêts à répondre aux citoyens qui auraient des questions.

