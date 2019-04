Dommages causés par les vents violents aux résidences canadiennes : création recommandée d'une nouvelle norme





TORONTO, le 25 avril 2019 /CNW/ - Un rapport de l'Institut de prévention des sinistres catastrophiques (IPSC) et du Conseil canadien des normes (CCN) recommande l'élaboration d'une nouvelle Norme nationale du Canada sur la résilience face au vent afin de prévenir les dommages causés aux bâtiments résidentiels et aux petits bâtiments par les catastrophes naturelles qui surviennent au pays.

Les vents violents ont contribué à la plupart des catastrophes naturelles enregistrées par le Bureau d'assurance du Canada de 1983 à 2016. Par exemple, selon Catastrophe Indices and Quantification Inc., la tempête de vent qui a soufflé sur le Sud de l'Ontario et le Québec en mai 2018 et les tornades qui ont balayé la région de la capitale nationale en septembre la même année ont causé des pertes assurées se chiffrant à près d'un milliard de dollars.

Les mesures proposées dans le rapport se divisent en quatre grandes catégories : toits; murs et raccordement des étages supérieur et inférieur; ancrage de l'ossature aux fondations; et autres détails de construction, comme les portes de garage. Elles pourraient servir de point de départ à l'élaboration d'une nouvelle Norme nationale du Canada que les gouvernements pourraient intégrer à leur réglementation, qu'on pourrait ajouter au Code national du bâtiment ou à laquelle les constructeurs pourraient adhérer volontairement, ce qui contribuerait à hausser les normes de construction au Canada.

« La protection des structures résidentielles passe notamment par l'adoption des mesures qui ont la plus forte incidence sur la sécurité structurale, a affirmé M. Paul Kovacs, directeur général de l'Institut de prévention des sinistres catastrophiques. Les toits, par exemple, sont particulièrement vulnérables aux vents violents. Il faut les renforcer et les relier fermement aux murs pour atténuer les risques de défaillance structurale et de dommages matériels, notamment lorsqu'il y a infiltration d'eau. »

« La normalisation est un précieux outil pour protéger les foyers canadiens des conditions météorologiques extrêmes, a indiqué Chantal Guay, directrice générale du Conseil canadien des normes. Une nouvelle orientation dans ce domaine est un ajout bien nécessaire pour la sécurité des infrastructures et des bâtiments, a-t-elle ajouté. La collaboration avec l'IPSC et les organismes d'élaboration de normes accrédités par le CCN jette les bases d'une nouvelle norme nationale qui aidera à protéger les Canadiens et leur demeure en cas de phénomènes météorologiques extrêmes. »

Les propriétaires, les constructeurs, les assureurs et les décideurs ont bien raison de chercher à atténuer les risques pour les biens associés aux phénomènes météorologiques extrêmes. Le rapport peut être téléchargé sur le site Web de l'IPSC (www.iclr.org) et sur celui du CCN (www.ccn.ca).

À propos de l'Institut de prévention des sinistres catastrophiques

Créé en 1997 par des assureurs en dommages du Canada, l'Institut de prévention des sinistres catastrophiques (IPSC) est un organisme de recherche indépendant et sans but lucratif basé à Toronto et à London (Université Western). Le Conseil international pour la science a nommé l'IPSC centre international d'excellence en matière de recherche sur les risques de catastrophe. Par ailleurs, l'IPSC fait partie des membres fondateurs de la Global Alliance of Disaster Research Institutes. Les chercheurs de l'IPSC sont reconnus mondialement pour leurs travaux d'avant-garde dans les domaines du génie éolien et du génie sismique, des sciences de l'atmosphère, du génie hydroéconomique et de l'économie. La recherche multidisciplinaire est au coeur de la mission de l'IPSC : bâtir des communautés plus résilientes par rapport aux catastrophes.

À propos du Conseil canadien des normes

Société d'État chapeautant le réseau de normalisation du Canada, le Conseil canadien des normes (CCN) facilite l'élaboration et l'utilisation des normes nationales et internationales et des services d'accréditation en vue d'améliorer la compétitivité du Canada et le bien-être collectif de sa population. Il relève d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Pour en savoir plus sur le CCN, consultez le www.ccn.ca.

