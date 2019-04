France Desharnais se joint au conseil d'administration d'Avison Young





TORONTO, le 25 avril 2019 /CNW/ - Mark E. Rose, Chef de la direction et Président du conseil d'Avison Young, la société immobilière dont la croissance est la plus rapide au monde, annonçait aujourd'hui que France Desharnais avait été nommée au conseil d'administration de l'entreprise.

À compter d'aujourd'hui, madame Desharnais devient la deuxième administratrice indépendante du conseil d'administration, qui compte maintenant neuf membres. Elle sera également membre du comité d'audit du conseil.

Récemment responsable développement des affaires chez EY, madame Desharnais a contribué à la croissance, à l'efficacité opérationnelle et à la rentabilité de plusieurs grandes entreprises au cours de sa carrière. Riche de plus de trois décennies d'expérience, madame Desharnais a notamment travaillé dans les domaines de la gestion, des finances, de la restructuration, de la comptabilité et du développement des affaires. Elle a oeuvré pour le compte de plusieurs entreprises reconnues pour leur envergure et leur complexité, et a mené avec succès d'importants programmes et plans de transformation au Canada et à l'étranger. Au cours de ses 10 années à titre de cadre supérieure d'institutions financières intégrées (banque, assurance et gestion du patrimoine), elle s'est distinguée de par ses fortes aptitudes en matière de résolution de problèmes et de gestion du changement grâce à des solutions créatives.

En tant que membre de plusieurs conseils d'administration et cadre d'entreprises, elle a appliqué son approche novatrice à divers secteurs, incluant l'immobilier, l'aérospatiale, le commerce de détail, les produits de consommation, le divertissement, le transport et la fabrication, et ce, au Canada et en France.

« Nous sommes ravis d'accueillir France au conseil d'administration d'Avison Young », témoigne Mark E. Rose. « France est reconnue pour avoir dépassé les attentes partout où elle a oeuvré. Pragmatique et créative, elle excelle dans la simplification de situations complexes afin de faciliter la prise de décision, l'élaboration de stratégies et l'atteinte d'objectifs d'affaires à long terme. France faisait preuve d'innovation avant même que le mot ne soit devenu courant dans les pratiques d'affaires. »

Monsieur Rose ajoute : « France est non seulement une leader expérimentée, passionnée par son désir d'aider les entreprises à atteindre leurs objectifs de croissance et de rentabilité, mais elle est reconnue pour privilégier la collaboration, les partenariats et la responsabilisation de tous les membres de l'organisation envers sa clientèle grâce à la mobilisation appropriée de ressources. Elle sait poser les bonnes questions pour obtenir des résultats et gérer les risques. Nous sommes privilégiés de tirer profit de son expérience diversifiée et de son leadership stratégique.»

Chez EY, madame Desharnais était responsable d'un portefeuille de comptes majeurs d'une valeur supérieure à 25 millions de dollars. Au cours de son mandat chez EY de 2002 à 2018, elle a été pendant deux ans leader du développement d'affaires pour les régions de la France, du Maghreb et du Luxembourg. Dirigeant alors une équipe de 20 responsables du développement d'affaires, elle était chargée de transformer l'équipe, le modèle opérationnel, les méthodologies et les outils afin d'atteindre les objectifs de croissance. En plus d'avoir travaillé pour EY, madame Desharnais est dotée d'une grande expérience en leadership et en développement des affaires, ayant notamment travaillé chez Siebel Systems Canada et CGI. À titre de directrice régionale au Mouvement Desjardins, elle était principalement responsable de la croissance et de l'amélioration de la rentabilité d'un groupe de coopératives d'épargne et de crédit, qui gérait entre 2 et 4 milliards de dollars d'actifs.

« Nous souhaitons la bienvenue à France au sein du conseil d'administration d'Avison Young. Elle est un atout formidable. », a déclaré Bob Slaughter, membre du conseil d'Avison Young et directeur des affaires juridiques. « Elle offrira une nouvelle perspective aux délibérations du conseil. L'expertise de France en tant que cadre d'entreprises des secteurs stratégiques et complexes des services et de la gestion des relations clients, ainsi que son expérience internationale, lui permettront de contribuer de façon importante aux discussions de notre conseil alors qu'Avison Young continue de mettre en oeuvre sa stratégie de croissance. »

Madame Desharnais est actuellement membre indépendante du conseil d'administration et du comité d'audit de la Société de télédiffusion du Québec. Elle a également occupé les postes de membre du conseil auprès de l'Association des MBA du Québec (2016 à 2018), des conseils provincial et national de la Société canadienne du cancer (2007-2013); et de certaines coopératives de crédit Desjardins (1993 à 1994). Elle est à l'affût des tendances et des défis actuels en matière de gouvernance d'entreprise, de gestion des risques et de nouvelles technologies, y compris en matière d'intelligence artificielle, de blockchain, de robotique et de cybersécurité.

« Je suis privilégiée de joindre le conseil d'administration d'Avison Young en tant qu'administratrice indépendante », a déclaré madame Desharnais, basée à Montréal, Canada. « L'expansion rapide et le succès de la société au cours des 10 dernières années témoignent des valeurs fortes, de la culture et de l'approche unique d'Avison Young au service des clients. La solide équipe de direction et l'environnement de travail collaboratif d'Avison Young ont été soulignés par de nombreuses récompenses et éloges au fil des ans, et je crois en l'approche centrée sur le client de la société pour établir des relations de confiance à long terme, et ce, partout autour du globe. Je suis plus qu'enthousiaste à l'idée de contribuer au succès et à la croissance continus d'Avison Young. Dans cet environnement en rapide mutation, nos clients ont plus que jamais besoin de conseils pour s'assurer que leur lieu de travail a un impact positif sur la vie des gens. »

Madame Desharnais est comptable professionnelle agréée (CPA-CA) et administratrice de sociétés certifiée (ASC). Elle est titulaire d'une maîtrise en administration des affaires en finance de HEC Montréal et d'un baccalauréat en administration des affaires en comptabilité de l'Université de Sherbrooke.

Avec l'arrivée de madame Desharnais, le conseil d'administration d'Avison Young se compose désormais de Mark Rose (président du conseil d'administration), Mathieu Desforges, France Desharnais, Carol Johnson, Arthur Mirante, Benoit Raillard, Bob Slaughter, Earl Webb et Cory Wosnack.

Avison Young est la société de services immobiliers commerciaux dont la croissance est la plus rapide au monde. Basée à Toronto, Canada, Avison Young est une société mondiale collaborative, détenue et gérée par ses associés. Fondée en 1978 et riche d'une histoire de plus de 200 ans, la société compte environ 5 000 professionnels de l'immobilier répartis dans 120 bureaux à travers 20 pays. Les experts de la société offrent des services à valeur ajoutée de vente, de location, de consultation, de gestion et de financement axés sur le client, portant sur les édifices de bureaux, les commerces de détail, ainsi que les propriétés industrielles, multi-résidentielles ou hôtelières.

