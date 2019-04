Invitation aux médias - Le ministre Jean-François Roberge prendra part au 7e Sommet du numérique en éducation





QUÉBEC, le 24 avril 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, M. Jean-François Roberge, prendra la parole lors du 7e Sommet du numérique en éducation. Pour l'occasion, il procédera à une annonce importante pour améliorer la compréhension de la compétence numérique et favoriser son développement par tous les élèves, étudiants et étudiantes.

Le ministre délégué à la Transformation numérique gouvernementale, M. Éric Caire, sera également présent. Les ministres se rendront par la suite disponibles pour répondre aux questions des médias présents.

DATE : Le jeudi 25 avril 2019



HEURE : Prises de parole : 13 h 15 (ouvert aux médias)

Mêlée de presse : 13 h 45



LIEU : Centre Sheraton de Montréal

1201, boulevard René-Lévesque Ouest

Montréal, Québec H3B 2L7

