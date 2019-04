Le gouvernement du Canada va bâtir des logements sûrs et abordables à Barrie





BARRIE, ON, le 24 avril 2019 /CNW/ - Tous les Canadiens méritent un chez-soi sûr et abordable. C'est pourquoi, en mai 2018, le gouvernement a lancé le Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL), le plus important programme du genre dans l'histoire du Canada.

Aujourd'hui à Barrie, l'honorable Filomena Tassi, ministre des Aînés, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), a annoncé un engagement de financement de 2,85 millions de dollars provenant du gouvernement fédéral pour l'ensemble Allanview Place.

Grâce à cet investissement du FNCIL, une initiative phare de la Stratégie nationale sur le logement (SNL), et aux apports de fonds d'autres partenaires, notamment le gouvernement de l'Ontario et la Ville de Barrie, cet ensemble du Barrie Municipal Non-Profit Housing Corporation procurera un logement sécuritaire et abordable à 23 familles au revenu faible ou moyen et 11 logements pour les aînés.

L'ensemble, un immeuble de 3 étages, a été détruit par un incendie en avril 2018. Le financement du FNCIL permettra la construction d'un 4e étage qui comprendra 11 logements supplémentaires réservés aux aînés et l'amélioration du système de chauffage de l'immeuble.

Citations

« Tout le monde a droit à un chez-soi sûr, et c'est pourquoi nous sommes heureux de soutenir ce projet dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement. Nous voulons aider les familles qui vivaient ici à reconstruire ce qu'elles ont perdu. Je suis fier de faire partie d'un gouvernement qui travaille en collaboration avec nos partenaires afin d'aider les aînés et tous les Canadiens à prospérer et s'épanour au sein de leurs communautés. » - Filomena Tassi, ministre des Aînés

« Ce gouvernement continue de montrer sa détermination à investir dans les collectivités et à résoudre les problèmes locaux. Le logement abordable est l'un des problèmes les plus pressants de Barrie en ce moment, et le tragique incendie survenu au 100, avenue Little l'an dernier constitue un recul important pour nous. Ce financement est précisément l'aide dont nous avons besoin pour rebâtir et accroître le nombre de logements abordables dans notre collectivité. Nous sommes reconnaissants au gouvernement fédéral de son approche de collaboration pour améliorer la qualité de vie de nos concitoyens de façon significative. » - Jeff Lehman, maire de Barrie

Faits en bref

Les coûts prévus de construction et de réparation de l'ensemble Allanview Place s'élèvent à plus de 3,5 millions de dollars.

Quand il sera terminé, l'ensemble comprendra 34 logements, dont 23 logements existants prévus pour les familles au revenu faible ou moyen, et 11 logements supplémentaires réservés aux aînés.

En tout, 27 logements seront abordables, leur loyer correspondant à moins de 71 % du loyer médian du marché.

10 des 11 logements réservés aux aînés seront accessibles.

Le nouveau bâtiment devrait permettre de réaliser des économies d'énergie et de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 35,9 % par rapport au Code national de l'énergie pour les bâtiments 2015.

Incorporée en 1985, un organisme sans but lucratif, la société Barrie Municipal Non-Profit Housing Corporation (« Barrie Housing ») est l'un des plus importants fournisseurs de logements abordables dans la ville de Barrie. Barrie Housing possède et exploite 953 logements répartis sur 14 emplacements et comptant environ 3 000 locataires, gérés par une équipe de gestion expérimentée composée d'un maire, de conseillers municipaux, de locataires et de membres de la communauté et d'une équipe dévouée ayant entre 2 et 20 ans d'expérience.

Doté d'une enveloppe budgétaire de 13,2 milliards de dollars, le FNCIL accorde la priorité aux projets qui ont pour but de venir en aide aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les aînés, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

Par l'entremise du FNCIL, le gouvernement du Canada va collaborer avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60 000 logements abordables et réparer jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires au cours des 10 prochaines années.

va collaborer avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60 000 logements abordables et réparer jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires au cours des 10 prochaines années. Le FNCIL prévoit en outre des investissements pour la création ou la remise en état d'au moins 4 000 places dans des centres d'hébergement pour les survivants de violence familiale ainsi que pour la création d'au moins 7 000 logements abordables pour les aînés, et de 2 400 logements abordables pour les personnes ayant des déficiences développementales.

Dans le cadre du Plan investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, le commerce et les transports, ainsi que dans les communautés rurales et nordiques du Canada .

Liens connexes

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, elle vient en aide aux Canadiens dans le besoin et elle fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. Pour obtenir de plus amples informations, visitez notre site web ou suivez-nous sur Twitter, YouTube, LinkedIn , Instagram et Facebook.

, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, elle vient en aide aux Canadiens dans le besoin et elle fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. Pour obtenir de plus amples informations, visitez notre site web ou suivez-nous sur Twitter, YouTube, LinkedIn Instagram et Facebook. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Communiqué envoyé le 24 avril 2019 à 11:15 et diffusé par :