La Ville de Montréal se donne les moyens d'agir pour protéger l'environnement





MONTRÉAL, le 24 avril 2019 /CNW Telbec/ - La mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante, accompagnée de la responsable de la transition écologique et de la résilience au comité exécutif, Mme Laurence Lavigne Lalonde, procédera à une première annonce de projets mis en place par la Ville de Montréal afin de léguer une ville plus verte et plus résiliente.

Les élues annonceront une initiative permettant d'arriver à des résultats concrets en matière de réduction des déchets.

Dates : Le mercredi 24 avril



Heure : 13 h



Lieu : Salon Maisonneuve

