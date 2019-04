Immersion signe un accord avec TDK Electronics pour apporter la conception et la commercialisation de l'haptique aux actionneurs piézoélectriques PowerHap





Immersion Corporation (NASDAQ : IMMR), principal développeur et concédant de licence de technologie de rétroaction tactile, a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord avec la filiale de TDK Corp. (TSE : 6762) TDK Electronics portant sur la conception et la commercialisation de la rétroaction haptique pour les actionneurs piézoélectriques PowerHaptm de TDK.

Aux termes de l'accord, Immersion intégrera les actionneurs de TDK à des conceptions de référence pour les marchés de l'automobile, industriels, ainsi que d'autres. Immersion certifiera également les composants qui seront utilisés avec ses produits logiciels. Cela permettra aux clients de TDK sur des marchés très divers d'implémenter rapidement des solutions haptiques de pointe avec ses actionneurs haute performance.

Active depuis 25 ans dans le domaine de la technologie tactile, Immersion rassemble l'art de la conception et la science précise derrière la rétroaction tactile dans les actionneurs et les CI. La société connecte l'écosystème haptique via la certification de composants haptiques, aidant ainsi des partenaires tels que TDK et ses clients à maintenir la cohérence et des expériences haptiques haute-fidélité à travers les dispositifs et les configurations matérielles.

« En tant que leader mondial en matière d'expertise haptique, Immersion est ravie de collaborer avec TDK. Nos conceptions de référence créées conjointement montreront au marché comment offrir des expériences tactiles de premier ordre aux consommateurs du monde entier », a déclaré Ramzi Haidamus, PDG d'Immersion. « Nous aidons nos partenaires d'écosystème à promouvoir l'application du toucher dans leurs composants et à fournir un service et un savoir-faire d'experts leur permettant d'intégrer la puissance de l'haptique aux applications, appareils et systèmes de leurs clients. »

« Nos actionneurs piézoélectriques PowerHap assurent une performance inégalée en termes d'accélération, de force et de temps de réponse et offrent donc une qualité de rétroaction haptique sans précédent », a déclaré Dr Georg Kuegerl, directeur de la technologie du TDK Piezo & Protection Devices Business Group. « Notre partenariat avec Immersion nous permet d'étendre notre accès au marché pour atteindre les clients à la recherche des solutions haptiques les plus innovantes et les plus avancées pour leurs applications. »

À propos d'Immersion

Immersion Corporation (NASDAQ : IMMR) est l'innovateur leader de la technologie de rétroaction tactile, connue aussi sous le nom d'haptique. La société fournit des solutions technologiques visant à créer des expériences immersives et réalistes qui améliorent les interactions numériques en engageant le sens du toucher de l'utilisateur. Forte de plus de 3 500 brevets émis ou en instance, la technologie d'Immersion a été adoptée dans plus de 3 milliards d'appareils numériques et assure l'haptique dans des produits mobiles, automobiles, de jeux, médicaux et électroniques grand public. Immersion a son siège social à San Jose, en Californie, et des bureaux dans le monde entier. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.immersion.com.

À propos de TDK Corporation

TDK Corporation est une société d'électronique de premier plan basée à Tokyo, au Japon. Elle a été établie en 1935 afin de commercialiser la ferrite, un matériau clé utilisé dans les produits électroniques et magnétiques. Le portefeuille complet de TDK comprend des composants passifs tels que des condensateurs céramiques, à films et électrolytiques à l'aluminium, ainsi que des produits magnétiques, à haute fréquence, et des dispositifs piézoélectriques et de protection. Sa gamme de produits comprend également des capteurs et des systèmes de capteurs tels que des capteurs de température et de pression, magnétiques et MEMS. TDK fournit également des alimentations et des dispositifs énergétiques, des têtes magnétiques et bien plus. Ces produits sont commercialisés sous les marques de produits TDK, EPCOS, InvenSense, Micronas, Tronics et TDK-Lambda. TDK cible les marchés exigeants dans les domaines de la technologie de l'information et des communications et de l'électronique automobile, industrielle et grand public. La société exploite un réseau de sites de conception et de fabrication et des bureaux de vente en Asie, en Europe, et en Amérique du Nord et du Sud. Au cours de l'exercice 2018, TDK a enregistré un chiffre d'affaires de 12 milliards USD et employait environ 103 000 personnes dans le monde.

À propos de TDK Electronics

TDK Electronics (anciennement EPCOS) développe, fabrique et commercialise des composants et des systèmes électroniques sous les marques de produit de TDK et EPCOS, ciblant les marchés des technologies de pointe à croissance rapide couvrant l'électronique automobile, l'électronique industrielle et l'électronique grand public, ainsi que la technologie de l'information et des communications. Grâce à ses 24 000 collaborateurs situés dans environ 20 sites de conception et de production et un réseau de vente étendu, la société est positionnée à l'échelle mondiale ? au-delà de la fourniture de produits standard ? pour travailler en étroite collaboration avec ses clients et créer les solutions qui leur conviennent.

Déclarations prévisionnelles

Ce communiqué de presse contient des « déclarations prévisionnelles » qui impliquent des risques et des incertitudes, ainsi que des hypothèses, qui faute de se concrétiser, ou si elles se révélaient erronées, pourraient entraîner une différence sensible entre les résultats d'Immersion Corporation et de ses filiales consolidées, et les résultats énoncés ou impliqués dans les desdites déclarations prévisionnelles.

Toutes les déclarations, autres que celles qui revêtent un caractère historique, peuvent constituer des déclarations prévisionnelles, notamment, sans toutefois s'y limiter, la déclaration selon laquelle Immersion inclura les actionneurs de TDK dans les conceptions de référence pour les marchés de l'automobile, industriels ainsi que d'autres ; la déclaration selon laquelle Immersion certifiera les composants TDK pour leur utilisation avec les produits logiciels d'Immersion ; la déclaration selon laquelle les clients de TDK pourront rapidement implémenter des solutions haptiques de pointe ; la déclaration selon laquelle Immersion connecte l'écosystème haptique via la certification de composants haptiques ; la déclaration de M. Haidamus concernant la création de conceptions de référence montrant aux marchés comment créer des expériences tactiles de premier ordre ; et la déclaration de M. Haidamus concernant l'intégration de l'haptique par les partenaires d'écosystème d'Immersion dans les applications, dispositifs et systèmes de leurs clients.

Les résultats réels d'Immersion pourraient différer sensiblement de ceux énoncés ou impliqués dans lesdites déclarations prévisionnelles, en raison des risques et incertitudes liés aux activités d'Immersion, comprenant entre autres : les difficultés et défis inattendus auxquels Immersion et les bénéficiaires de ses licences (y compris TDK) pourraient être confrontés dans le cadre de leurs efforts de développement des produits (y compris la technologie de rétroaction tactile d'Immersion) ; les difficultés et défis inattendus auxquels les bénéficiaires des licences d'Immersion (y compris TDK) pourraient être confrontés dans le cadre de leurs efforts de mise en oeuvre ; les changements inattendus sur le marché des actionneurs ; les résultats défavorables obtenus à l'issue de tout procès futur concernant la propriété intellectuelle, et les coûts y afférant ; les effets du contexte macroéconomique actuel ; les retards ou l'incapacité à atteindre le niveau souhaité d'adoption ou de demande commerciale pour les produits d'Immersion, ou les produits tiers intégrant les technologies d'Immersion ; et un retard ou une incapacité à faire accepter la rétroaction tactile en tant qu'expérience utilisateur fondamentale. Un grand nombre de ces risques et incertitudes échappent au contrôle d'Immersion.

Pour de plus amples informations sur ces facteurs, et d'autres facteurs susceptibles de faire varier sensiblement les résultats réels, les parties intéressées sont invitées à consulter la liste des facteurs de risque, indiquée dans les formulaires 10-K et 10-Q, les plus récents, déposés par Immersion auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis (U.S. Securities and Exchange Commission). Les déclarations prévisionnelles énoncées dans ce communiqué de presse reflètent les croyances et prévisions d'Immersion à la date de publication de ce communiqué. Immersion décline toute obligation d'actualiser ces déclarations prévisionnelles suite à tout développement financier, commercial, ou autre, survenant après la date de publication de ce communiqué.

L'utilisation du mot « partenaire » ou « partenariat » dans ce communiqué de presse ne signifie pas un partenaire légal.

Immersion et le logo Immersion sont des marques de commerce d'Immersion Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

(IMMR - C)

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

