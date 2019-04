Personalis, Inc. va exposer au So??mmet européen NeoAG 2019





Personalis, Inc., leader en génomique avancé sur le cancer, a annoncé aujourd'hui que la société exposerait au Sommet européen NeoAG 2019 qui se tiendra à Amsterdam le 24 avril à 14 h 30 heure de Paris.

La présentation, intitulée « Plateforme ImmunoID NeXT : Améliorer la prédiction de néoantigènes, l'évaluation MET et le séquençage d'ADN tumoral circulant (ctDNA) pour le développement de vaccins » lancera la nouvelle plateforme universelle immunogénomique de Personalis en recherche sur le cancer, ImmunoID NeXTtm. En plus d'un aperçu, la présentation mettra en avant les méthodes génomiques innovantes permettant d'améliorer l'évaluation des néoantigènes, à savoir une meilleure prédiction de liaison des néoantigènes aux CMH ainsi qu'un meilleur classement et une meilleure évaluation des TCR/MET et des mécanismes d'échappement tumoral pouvant affecter la réponse aux vaccins.

ImmunoID NeXT est la première plateforme qui offre une analyse complète à la fois d'une tumeur et de son micro-environnement immunitaire à partir d'un échantillon unique. La plateforme peut être utilisée pour effectuer des recherches dans les domaines clés de la biologie sur le cancer liés aux tumeurs et au système immunitaire, regroupant ainsi plusieurs tests de biomarqueurs de cancérologie en un test unique. Cela permettra d'optimiser les informations biologiques produites à partir d'un échantillon tumoral précieux.

La présentation sera effectuée par Sean M. Boyle, PhD, directeur des applications bio informatiques pour Personalis.

À propos de Personalis, Inc.

Personalis, Inc. est une société génomique du cancer en pleine croissance qui modifie le développement des thérapies de prochaine génération en offrant un plus grand nombre de données moléculaires complètes sur les réponses immunitaires et cancers de chaque patient. La plateforme NeXT de la société est conçue pour s'adapter à l'évolution des connaissances complexes sur le cancer, en offrant à ses clients du secteur biopharmaceutique des informations sur l'ensemble des 20 000 gênes humains et sur le système immunitaire, à partir d'un échantillon unique. Le Laboratoire clinique de Personalis est aligné sur les services GxP, accrédité par le Collège des pathologistes américains (CAP) et certifié CLIA ?88. Pour plus d'informations, veuillez consulter www.personalis.com et suivre Personalis sur Twitter (@PersonalisInc).

