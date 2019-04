/R E P R I S E -- Invitation aux journalistes - Décès d'un mécanicien écrasé par un véhicule : la CNESST rend publiques les conclusions de son enquête/





QUÉBEC, le 23 avril 2019 /CNW Telbec/ - La CNESST rendra publiques, le 24 avril 2019, les conclusions de son enquête sur l'accident ayant coûté la vie à un mécanicien de l'entreprise Garage Jean-Yves Godin inc. le 24 septembre 2018.

Les journalistes sont conviés à une conférence de presse, à laquelle seront présents Mme Sophie Pellerin-Huet et M. Benoît St-Louis, les inspecteurs responsables de l'enquête, ainsi que Mme Caroline Sylvestre, directrice en santé et sécurité, tous trois de la Direction régionale de la Capitale-Nationale de la CNESST.

Date : Mercredi 24 avril 2019



Heure : 10 h



Lieu : CNESST

Direction régionale de la Capitale-Nationale

Salle Pollack, 5e étage

425, rue du Pont

Québec

Source : Alexandra Houde, responsable des communications

Direction régionale de la Capitale-Nationale

Tél. : 418 266-4000, poste 4162

SOURCE Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail

Communiqué envoyé le 24 avril 2019 à 07:30 et diffusé par :