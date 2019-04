Le Mopria Print Service est désormais disponible pour les solutions de gestion unifiée des points d'extrémité





La Mopria® Alliance, une organisation mondiale à but non lucratif, proposant des normes et des solutions universelles pour l'impression et la numérisation, a annoncé aujourd'hui que son application Mopria Print Service pour Android était désormais disponible pour une intégration aisée dans les solutions de gestion unifiée des noeuds d'extrémité (unified endpoint management, UEM), et figurait sur la MobileIron MarketPlace. Les services informatiques utilisant les solutions MobileIron peuvent facilement dès maintenant proposer et gérer des impressions mobiles dans l'ensemble de leur entreprise, ce qui fournit une fonction essentielle à un effectif de plus en plus mobile.

Figurer dans le répertoire de MobileIron signifie que les utilisateurs de leur solution UEM peuvent télécharger le Mopria Print Service en toute confiance, et que ce service fonctionnera dans leur écosystème d'entreprise sécurisé.

« Avec l'ajout du Mopria Print Service dans le répertoire de la MobileIron MarketPlace, les administrateurs informatiques peuvent être certains que les utilisateurs de l'entreprise impriment des documents de manière transparente et sécurisée sur plusieurs marques d'imprimantes », a déclaré Greg Kuziej, président du conseil d'administration de la Mopria Alliance. « L'impression mobile est l'un des avantages de mobilité que les employés attendent désormais d'un lieu de travail numérique ; or, nous offrons aux administrateurs un moyen de satisfaire ces préférences tout en garantissant le respect des politiques. »

Pour garantir une configuration simple et une application mobile sécurisée, la Mopria Alliance a adopté le cadre de sécurité AppConfig du Mopria Print Service, assurant une intégration aisée dans toute solution UEM. Ces modifications techniques simplifient le processus de configuration du Mopria Print service, de sorte que les administrateurs informatiques peuvent facilement ajouter une multitude de fonctionnalités d'entreprise souhaitables, notamment :

Des paramètres d'impression tels que la couleur ou le noir, le nombre de copies, l'impression recto verso, la taille du papier, la plage de pages, le type de support, l'orientation, la perforation, le pliage et l'agrafage, ainsi que la possibilité d'appliquer des stratégies d'impression liées à ces paramètres.

Des fonctions de sécurité telles que l'authentification de l'utilisateur et l'impression du code PIN, imposent aux utilisateurs de saisir un code PIN avant l'impression d'un document, afin de garantir que le document soit physiquement repris au lieu d'être laissé sans surveillance sur l'imprimante.

Des fonctions de comptabilité facilitent la création de rapports et le suivi de l'utilisation des ressources de l'imprimante.

Les utilisateurs peuvent télécharger le Mopria Print Service à partir de la boutique Google Play, ou directement depuis le Site web de Mopria.

La Mopria Alliance a été au départ fondée par Canon, HP, Samsung et Xerox. Aujourd'hui l'association à but non lucratif compte 22 membres représentant le secteur mondial de l'impression et de la numérisation. Outre les sociétés fondatrices, la Mopria Alliance regroupe actuellement Adobe, Brother, Epson, EFI, Fuji Xerox, Huawei, Konica Minolta, Kyocera, Lexmark, Microsoft, OKI Data, Pantum, Primax, Qualcomm, Ricoh, Sharp, Toshiba et YSoft.

À propos de la Mopria® Alliance

La Mopria® Alliance est une organisation de membres à but non lucratif regroupant des sociétés technologiques de premier plan et ayant pour mission de fournir des normes et des solutions universelles d'impression et de numérisation. S'inspirant des tendances actuelles en termes de mobilité et de productivité, la technologie Mopria est utilisée pour permettre aux utilisateurs d'interagir de manière intuitive et homogène avec une imprimante ou un scanner, quelle que soit la marque. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.mopria.org. Print. Scan. Go.

