20 000 $ pour la lutte aux îlots de chaleur dans St-Michel





MONTRÉAL, le 23 avril 2019 /CNW Telbec/ - À l'occasion du Jour de la Terre qui se tenait hier, le député de Viau et porte-parole de l'opposition officielle pour les dossiers jeunesse, pour la protection de la langue française et en matière de tourisme, M. Frantz Benjamin, est heureux d'annoncer, en collaboration avec le P.A.R.I. (Projet d'Aménagement Résidentiel et Industriel) St-Michel, un engagement de 20 000 $, sur quatre ans, pour la lutte aux îlots de chaleur dans la circonscription.

Cette somme visera notamment à soutenir des actions concrètes de verdissement afin de préserver la végétation dans le quartier St-Michel et d'assurer une meilleure qualité de vie pour les citoyens actuels, comme pour les générations futures :

Mobiliser les Michelois et les Micheloises à une vaste adhésion aux campagnes de plantation d'arbres et de verdissement, sous le slogan Un Michelois et une Micheloise un arbre;

Verdir le domaine privé en facilitant l'accès aux arbres pour les propriétaires de résidence, de commerce et d'industrie;

Augmenter la biodiversité et assurer la pérennité du couvert végétal.

« Comme député de Viau, je souhaite offrir une qualité de vie exceptionnelle pour les citoyens actuels et futurs de la circonscription. Le phénomène des îlots de chaleur est bien présent dans St-Michel. Les 20 000 $ permettront, en collaboration avec le P.A.R.I. St-Michel, de mettre en place des actions qui protégeront la santé des citoyennes et des citoyens de chez nous. »

Frantz Benjamin, député de Viau et porte-parole de l'opposition officielle pour les dossiers jeunesse, pour la protection de la langue française et en matière de tourisme

« L'Environnement d'aujourd'hui, c'est notre santé de demain. L'initiative de mon collègue le député de Viau et du P.A.R.I. St-Michel est formidable et viendra directement contribuer à la santé des Michelois et Micheloises. Pour lutter contre le réchauffement climatique, c'est exactement le genre d'actions qui aura un impact positif direct pour assurer une meilleure qualité de vie aux citoyens. »

Marie Montpetit, députée de Maurice Richard et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'environnement, de lutte contre les changements climatiques et d'agriculture

« Un Michelois et une Micheloise un arbre. »

Pape G. Dione, directeur, PARI ST-Michel, Eco-quartier St-Michel/François-Perrault

