Nominations/Organisation d'Ilex International





Ilex International, éditeur de logiciels spécialiste de la gestion des identités et des accès (ou IAM, pour Identity & Access Management) annonce plusieurs mouvements internes afin d'accompagner sa forte croissance.

Aymeric DURAND, 43 ans, est nommé Directeur du service Intégration d'Ilex International, en remplacement de Vincent Desbiendras. Il a pour mission de piloter le pôle destiné à fournir aux clients et partenaires d'Ilex International des prestations d'expertise à haute valeur ajoutée autour de ses solutions IAM.



De formation ingénieur, Aymeric fait ses armes dans de multiples sociétés de services, où il développe sa culture informatique et son sens du management de projet. C'est en tant que RSSI qu'il intègre par la suite le groupe Korian où il gère notamment les problématiques liées à la fusion avec le groupe Medica. Toujours en quête de nouveaux défis, Aymeric rejoint Ilex International l'an dernier afin de mettre son expérience au profit d'un éditeur ambitieux porté par un marché stratégique en pleine expansion.

Vincent DESBIENDRAS, 37 ans, devient Directeur Produits d'Ilex International avec pour mission principale de manager le pôle produits et de coordonner l'ensemble de cette activité. L'objectif final étant d'offrir au marché une réponse logicielle performante conciliant sécurité, simplicité d'utilisation et innovation technologique.



Ingénieur diplômé de l'école d'ingénieurs Sup Galilée, Vincent intègre Ilex International en 2005. Passionné et curieux, il occupe ensuite de nombreuses fonctions au sein de la société telles que chef de projets, responsable intégration ou encore chef de produit IDSphere. De par son parcours, Vincent a une vision affutée du marché et une expertise technologique pointue. Il a accompagné Ilex International à travers son évolution et incarne l'esprit et les valeurs de l'entreprise.

Ces nominations sont effectives depuis le 15 avril 2019 et traduisent le souhait d'Ilex International d'accompagner l'accélération de sa croissance en s'entourant de dirigeants ambitieux qui incarnent ses valeurs technologiques fortes, son sens du service sur-mesure et sa vision novatrice de l'IAM.

« Ces nominations interviennent un an après la nomination d'Olivier Morel en tant que DGA et s'inscrivent pleinement dans la stratégie de développement que nous suivons depuis 2 ans. Vincent et Aymeric sont tous les deux membres du Comité Exécutif d'Ilex International, et contribueront activement, à ce titre, aux décisions stratégiques de l'entreprise. Ils sont l'avenir d'Ilex et nous sommes convaincus qu'ils seront à la hauteur des ambitions que nous nous sommes fixées. » explique Laurent GAUTIER, Président d'Ilex International.

A propos d'Ilex International :

Ilex International est l'éditeur de logiciels français leader dans la gestion des identités et des accès (IAM pour Identity and Access Management). Partenaire de la plupart des grands comptes et de nombreuses ETI, Ilex International a su développer depuis plus de 30 ans une expertise forte et étendue dans la sécurité des systèmes d'information.

Sur un marché exigeant et en perpétuelle évolution, Ilex International occupe une place prépondérante grâce à sa capacité d'innovation et à sa flexibilité. Faire le choix d'Ilex International, c'est faire le choix d'une société capable de prendre en compte rapidement vos nouveaux besoins issus d'évolutions technologiques ou réglementaires.

Pour plus d'informations : www.ilex-international.com

