La coentreprise de matériel électronique de Sumitomo Chemical située dans le district national des hautes technologies de Changzhou entre en production





CHANGZHOU, Chine, 22 avril 2019 /PRNewswire/ -- Le 16 avril 2019, Sumika Electronic Materials (Changzhou) Co., Ltd. a tenu une grande cérémonie d'ouverture dans son usine située dans le district national des hautes technologies de Changzhou (Changzhou National Hi-Tech District, CND). Qiao Jun Jie, directeur du comité administratif du CND et gouverneur du district de Xinbei, a assisté à l'événement et a prononcé un discours.

La société japonaise Sumitomo Chemical Corporation et Dongwoo Fine-Chem, filiale de Sumitomo Chemical en Corée, ont investi 150 millions USD dans le projet. Destinée à produire les produits chimiques de haute pureté nécessaires au processus de fabrication des semi-conducteurs avec une capacité annuelle de 79 800 tonnes, la société Sumika Electronic Materials (Changzhou) a pour ambition de devenir un fournisseur clé capable de répondre à la demande croissante de produits chimiques de haute pureté dans cette région.

« Respectant le principe fondamental de Sumitomo Chemical, qui est de "considérer la sécurité comme une priorité absolue", Sumika Electronic Materials (Changzhou) mettra ses intérêts commerciaux au service de la croissance économique locale et de la responsabilité environnementale pour atteindre ce qu'on appelle une croissance durable », a déclaré Masaki Matsui, directeur exécutif du secteur des produits chimiques liés aux technologies de l'information au Bureau de planification des activités PLED du Centre de développement des appareils électroniques. Il a également adressé ses remerciements au CND et à la zone de développement économique de Changzhou Binjiang pour leur soutien et leurs efforts lors de l'élaboration et de la concrétisation du projet.

« Nous sommes convaincus que Sumitomo Chemical, avec une histoire qui remonte à 400 ans, apportera à Sumika Electronic Materials (Changzhou) une grande expertise dans le secteur des semi-conducteurs et que cela lui permettra de croître rapidement et de contribuer à la prospérité de l'industrie des semi-conducteurs ainsi qu'au marché des produits chimiques de haute pureté », a déclaré M. Qiao pendant son discours, félicitant à cette occasion toutes les personnes impliquées dans le projet pour l'ouverture de cette usine après une phase de construction étonnamment efficace de 9 mois. « Le CND espère également établir une relation durable et solide avec Sumitomo Chemical afin de connaître ensemble un avenir prospère. »

Au nom de Sumika Electronic Materials (Changzhou), le président de Dongwoo Fine-Chem a remis un prix au gouvernement de la zone de développement économique de Changzhou Binjiang, qui a grandement apprécié la compétence et l'efficacité de ses services.

Au cours du premier trimestre 2019, le CND a présenté 21 projets de qualité représentant un total de 19,08 milliards de yuans (soit environ 2,8 milliards de dollars américains).

