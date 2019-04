Young Living promeut Irvin Bishop Jr. au poste de vice-président exécutif de la planification numérique et stratégique





Ce dirigeant stimulera l'innovation au sein de l'univers numérique en poursuivant l'engagement de Young Living consistant à créer et à maintenir les normes du secteur

LEHI, Utah, 22 avril 2019 /PRNewswire/ -- Young Living Essential Oils, leader mondial dans le secteur des huiles essentielles, a annoncé la promotion d'Irvin Bishop Jr. au poste de vice-président exécutif de la planification numérique et stratégique. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Irvin dirigera les efforts de Young Living consistant à mettre à ajour son implantation numérique mondiale et à faciliter la gestion et l'alignement stratégique à l'échelle de la société.

« Irvin est un leader éprouvé au sein de notre entreprise. Son leadership s'est révélé indispensable pour garantir une expérience de shopping fluide à l'occasion du trafic record du Black Friday de l'an dernier », a déclaré Jared Turner, président et directeur d'exploitation de Young Living. « Irvin a joué un rôle primordial dans la conception d'une expérience d'inclusion en ligne fluide ainsi que dans la mise en oeuvre d'améliorations innovantes pour les nouveaux membres. »

Irvin, qui a rejoint Young Living en 2018 au poste de vice-président principal de la stratégie numérique, possède plus de 20 ans d'expertise dans les domaines du marketing numérique, de la connaissance des consommateurs, et des technologies. Depuis qu'il a rejoint la société, Irvin dirige l'automatisation numérique de la capacité de promotion mondiale de la société, tout en stimulant son ensemble d'outils pour les distributeurs et sa réputation sociale.

Avant de rejoindre Young Living, Irvin a contribué à apporter plusieurs innovations primées à de nombreuses marques réputées, parmi lesquelles Coca-Cola Company et AT&T. En tant que responsable de l'informatique pour le marketing numérique chez Coca-Cola, il a dirigé plusieurs promotions destinées à des campagnes telles que la Coupe du Monde de la FIFA, les Jeux olympiques et le Super Bowl. Irvin a pour passion de générer un travail d'équipe cohérent en se focalisant sur le développement personnel, la communication ouverte et une vision commune claire, tout en favorisant un environnement de travail plaisant.

« Young Living est une société qui joint le geste à la parole », a déclaré Irvin. « C'est l'une des rares sociétés à prouver en permanence son engagement en faveur de la santé et du bien-être. Je suis impatient de relever ? et de surpasser ? le défi de notre Engagement 5 x 5 consistant à nous développer sur cinq nouveaux marchés cette année et à accueillir 5 millions de membres supplémentaires au cours des cinq prochaines années. »

Pour en savoir plus sur l'équipe de direction mondiale de Young Living, rendez-vous sur YoungLiving.com.

À propos de Young Living Essential Oils

Basée à Lehi, dans l'Utah, Young Living Essential Oils, LC, est le leader mondial dans le secteur des huiles essentielles, qui offre les produits à base d'huile parfumée présentant la plus haute qualité sur le marché. Young Living prend très au sérieux son leadership dans le secteur, en établissant la norme grâce à son engagement de qualité brevetée Seed to Seal®, qui repose sur trois piliers essentiels : Approvisionnement, Tests scientifiques, Critères de qualité. Ces lignes directrices aident Young Living à préserver la planète, et fournissent des produits authentiques purs que ses membres peuvent utiliser en toute confiance et partager avec leurs amis et leur famille. Les produits de Young Living ? qui proviennent tous d'exploitations privées, d'exploitations de partenaires, et de fournisseurs certifiés Seed to Seal ? soutiennent non seulement un mode de vie sain, mais offrent également à plus de 6 millions de membres à travers le monde l'opportunité de trouver motivation et bien-être pendant toute une vie, en alignant leur travail avec leurs valeurs et leurs passions. Pour en savoir plus, rendez-vous sur YoungLiving.com, suivez @younglivingeo sur Twitter, ou rejoignez-nous sur Facebook.

Contact médias

Pour les demandes des médias, veuillez contacter prinquiries@youngliving.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/874590/Young_Living_Essential_Oils_Irvin_Bishop_Jr.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/323110/Young_Living_Essential_Oils_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 21 avril 2019 à 19:56 et diffusé par :