Un congédiement trop implacable par le groupe Restos-Plaisirs de Québec





QUÉBEC, le 19 avril 2019 /CNW Telbec/ - De l'avis du Tribunal administratif du travail, le Groupe Restos-Plaisirs a agi de manière trop implacable en congédiant une serveuse ayant cumulé 9 années de services. Malgré le fait que depuis plus de 5 mois, aucun reproche ne lui avait été formulé par l'employeur relativement à son attitude et à son service, l'employeur a congédié automatiquement la serveuse suite à une plainte d'une cliente.

Le Tribunal reproche au Groupe Restos-Plaisirs d'avoir refusé de communiquer les circonstances de la plainte à la serveuse au moment des événements et au moment du congédiement alors que la serveuse apprend pour la première fois devant le Tribunal les événements en cause et qu'elle en conteste l'existence. L'employeur ne s'est pas acquitté de son fardeau de prouver qu'il s'agissait de la goutte qui a fait déborder le verre.

Le Tribunal annule le congédiement de la serveuse d'expérience mais conclut que la réintégration n'est pas indiquée dans les circonstances, compte tenu de ses rapports tendus avec la gérante et des serveurs.

L'employeur n'entend pas respecter la décision du tribunal et en demandera la révision judiciaire même si elle est finale et sans appel. La serveuse ne comprend pas cet acharnement. Elle demande le remboursement du salaire perdu et une indemnité raisonnable de fin d'emploi, soit un mois pour chaque année de service.

Le Groupe Restos-Plaisirs a à son emploi plus de 950 employés dans la région de Québec et possède des établissements tels que les Cochon-Dingue, le Café du Monde et le 7e Ciel à l'hôtel Le Concorde.

Pour accéder rapidement à la décision: http://t.soquij.ca/Sx7n2

