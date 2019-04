L'assemblée générale de Siniora Food Industries a ratifié la distribution de dividendes en espèces à ses actionnaires pour un montant de 3 millions JOD (4,2 millions USD), soit 12 % du capital versé par l'entreprise





AMMAN, Jordanie, 18 avril 2019 /PRNewswire/ -- Siniora Food Industries a tenu son assemblée générale ordinaire le mercredi 17 avril 2019 à Amman, en Jordanie. L'assemblée générale, qui était présidée par le président de Siniora, Tarek Omar Aggad, a ratifié la distribution d'un dividende représentant 12 % du capital versé par l'entreprise sous la forme de dividendes en espèces, d'une valeur de 3 millions JOD (4,2 millions USD).

M. Aggad a indiqué que la société a enregistré des résultats respectables en 2018, malgré les nombreux défis auxquels la région fait face : le chiffre d'affaires s'est élevé à 55,66 millions JOD (78,39 millions USD) en 2018, par rapport à 55,81 millions JOD (78,60 millions JOD) en 2017. Bien que Siniora ait réalisé une croissance du chiffre d'affaires de plus de 2 %, l'adoption par l'entreprise de la norme IRFS 15 a eu un impact négatif de près d'1 million JOD sur son chiffre d'affaires, dû à la reclassification d'une partie des dépenses marketing et commerciales enregistrées en tant que ventes nettes. Le bénéfice net de l'entreprise s'est élevé à 4,33 millions JOD (6,10 millions USD) en 2018, et tenant compte de l'accroissement des coûts de fabrication en Jordanie ainsi que de l'augmentation du coût des matières premières en Palestine au quatrième trimestre de 2018.

En ce qui concerne l'expansion régionale, M. Aggad a précisé que Siniora avait acquis l'entreprise dubaïote Diamond Meat Processing Company dans son ensemble, en rachetant les parts de son partenaire, Emerging Investment Partners (EIP), qui représentaient 30 % de l'entreprise, pour un accord d'un montant de 4,5 millions JOD (6,14 millions USD). Siniora avait déjà acquis 70 % de l'entreprise en 2016, pour un montant de 8,52 millions JOD (12 millions USD).

Dans sa déclaration lors de l'assemblée générale, Majdi Al Sharif, PDG de Siniora, a confirmé que la société a conservé sa position de chef de file sur les marchés jordaniens, palestiniens et du Golf, ajoutant que l'entreprise a concrétisé une croissance remarquable de 52 % en 2018 par rapport à l'année précédente sur le marché de la viande surgelée en Jordanie. L'entreprise a par ailleurs étendu sa présence dans les secteurs de la vente au détail et des CHR. et a augmenté la capacité de production de ses usines tout en maintenant la qualité supérieure de ses produits.

À propos de Siniora

Siniora est un pionnier du secteur de la transformation de la viande dans la région, et un chef de file de la production et de la vente des marques de produits carnés transformés Siniora Al-Quds et Unium. L'entreprise a été fondée à Jérusalem, en Palestine, en 1920, et elle a établi son usine en Jordanie en 1992. Siniora a fait l'acquisition de Diamond Meat Processing Company à Dubaï en 2016. Siniora produit des charcuteries et des conserves de viande dans trois usines construites avec les dernières technologies. L'une se trouve à Jérusalem Est, en Palestine, la deuxième se trouve dans le parc industriel King Abdullah II en Jordanie, et la troisième est située aux Émirats Arabes Unis. En 2015, l'usine de Siniora en Jordanie a inauguré une nouvelle ligne de production de produits carnés surgelés. Les sites de production de Siniora en Jordanie et en Palestine maintiennent un certificat international de haut niveau de sécurité alimentaire, le FSSC : Food Safety System Certificate 22000 (ISO/TS22002-1), qui représente l'adoption des normes de sécurité alimentaire les plus strictes dans le monde et qui est reconnue par les organisations internationales clés, notamment la European Food and Beverage Association, l'American Manufacturing Association et la Global Food Safety Initiative. Les usines sont respectivement titulaires du Palestinian Standard Certificate en Palestine et du Halal Certificate délivré par les règlementations jordaniennes. Depuis 2014, les usines Siniora en Jordanie et en Palestine répondent aux normes internationales OHSAS 18001:2007 (systèmes de gestion de la santé et de la sécurité au travail) et ISO14001:2004 (systèmes de management environnemental). L'entreprise commercialise ses produits via les grandes surfaces, les supermarchés, les magasins à forte fréquentation et les centres commerciaux en Jordanie, en Palestine, en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis ainsi que dans de nombreux autres pays du Moyen-Orient. Siniora possède par ailleurs des centres de distribution en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis, ainsi qu'un département export dédié couvrant la région du Golfe et le Proche-Orient. Siniora est une entreprise publique cotée au Amman Stock Exchange (ASE : SNRA).

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/492392/Siniora_Food_Industries_Logo.jpg

