Startup Québec(MD) - Le gouvernement du Québec appuie 34 projets d'accompagnement de startups

Le gouvernement du Québec accorde 8 298 232 $ afin d'appuyer 34 projets1 d'accompagnement de startups sélectionnés à la suite des appels de projets de Startup QuébecMD et du programme Parcours numérique Québec-France lancés à l'automne 2018. Ces...

La diversification et la croissance économiques sont essentielles pour assurer une économie forte et résiliente dans le Nord. C'est pourquoi le gouvernement du Canada investit plus de 4,3 millions de dollars dans 16 projets de développement...