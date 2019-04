Lancement de l'application mobile Acheter-louer.fr, 1 million d'annonces géolocalisées sur votre Smartphone





LES ULIS, France, 18 avril 2019 /PRNewswire/ -- Après le lancement réussi de la nouvelle version de son site www.acheter-louer.fr, développé en mobile first le nouveau format reconnu par Google, classé par Google PageSpeed Insights N°1 de tous les portails immobiliers en matière de rapidité d'accès avec des scores proches du maximum possible : 99 sur 100 sur Smartphones et Tablettes et se situe loin devant ses concurrents, acheter-louer.fr a développé son application mobile avec une version iPhone et Android.

Plus de 1 million d'annonces immobilières sur toute la France disponible sur votre smartphone avec l'application acheter-louer.fr, extrêmement complète qui vous offre un guide complet pour votre recherche de logement.

Développement et déploiement en avril 2019 de l'application mobile Acheter-louer.fr en versions iOS et Android. Avec cette application, Acheter-louer.fr propose aux mobinautes de découvrir sur leur smartphone les offres immobilières géolocalisées de leur région, de réaliser leurs projets immobiliers d'achat ou de location, de vente ou d'investissement, et de découvrir également tous les bons plans, les offres, les astuces, les bonnes idées, les articles, les infos pratiques, les services et les nouveautés, pour équiper, améliorer, rénover, agrandir leurs habitats.

Avec l'application Acheter-louer.fr, vous trouverez l'ensemble des fonctionnalités qui vous accompagneront dans votre recherche immobilière et pour votre habitation.

Vous recherchez un bien immobilier à acheter ou à louer ?

Vous souhaitez vendre un bien immobilier ?

Vous souhaitez financer l'acquisition d'un bien immobilier ?

Vous souhaitez faire des économies pour votre habitation ?

Vous souhaitez améliorer votre habitation ?

Découvrez une sélection de maisons, de villas, d'appartements, de studios, de lofts, de duplex, d'appartements neufs, de projets terrain + maison, de terrains, de propriétés, d'immeubles, de bâtiments, de châteaux, d'hôtels particuliers.

Et également tous les bons plans, des offres, des astuces, des bonnes idées, des articles, des infos pratiques, les services et les nouveautés, pour équiper, améliorer, rénover, agrandir votre habitat.

VOTRE RECHERCHE IMMOBILIÈRE GÉOLOCALISÉE, PLUS DE 1 MILLION D'ANNONCES

Avec l'application Acheter-louer.fr, consultez les annonces immobilières géolocalisées de location ou de vente en France, dans le neuf ou l'ancien. Une recherche par région, département, ville et quartier. Un affichage en version listing avec photos ou en version carte dynamique.

LES SERVICES DE L'APPLICATION ACHETER-LOUER.FR

L'application Acheter-louer.fr propose de nombreuses fonctionnalités : Géolocalisation, Carte dynamique, Dessiner sur la carte, Points d'intérêts, Estimer votre bien, les biens autour de moi, ...

Favoris : vous pouvez mémoriser vos annonces préférées en un clic, puis les retrouver dans la rubrique "Mes annonces"

Mes recherches : vous pouvez mémoriser vos recherches en un clic, puis les retrouver dans l'espace « Mes recherches »

Partager : partagez les annonces facilement avec vos proches

Alertes : pour ne rater aucune opportunité, créez des alertes pour recevoir en temps réel les nouvelles annonces.

Notifications : vous permettent de recevoir les nouvelles annonces immobilières en temps réel grâce au système d'alerte par notification.

Autour de moi : retrouvez toutes les annonces immobilières et les professionnels de l'immobilier situées à moins de 2 Km autour de vous.

Géolocalisation : retrouvez les biens immobiliers géolocalisés partout en France sur la carte dynamique, avec les points d'intérêts de la ville ou du quartier (Transport, Commerce et Service, Loisirs, Éducation, Culture, Santé, Petite enfance, Tourisme, Service Public, Activités sportives)

sur la carte dynamique, avec les points d'intérêts de la ville ou du quartier (Transport, Commerce et Service, Loisirs, Éducation, Culture, Santé, Petite enfance, Tourisme, Service Public, Activités sportives) Dessiner sur la carte : dessinez directement sur la carte la zone de recherche qui vous intéresse et découvrez les biens immobiliers disponibles avec les points d'intérêts.

Estimer votre bien : vous êtes propriétaire et souhaitez connaître la valeur de votre bien immobilier, faites une estimation gratuite sur l'application Acheter-louer.fr. Renseignez les caractéristiques principales de votre logement et notre estimateur de bien immobilier vous permet d'obtenir gratuitement et en temps réel une évaluation fiable de votre maison ou de votre appartement.

Annuaire : localisez facilement et entrez en relation avec le professionnel de l'immobilier le plus proche, qui vous accompagnera dans votre projet d'achat, de vente, de gestion ou de location.

GUIDES ET CONSEILS IMMOBILIERS

Que ce soit pour acheter, louer, vendre, investir, financer votre acquisition, déménager, ou même pour équiper, améliorer, rénover, agrandir votre habitat, pour bien préparer votre projet immobilier, l'application mobile Acheter-louer.fr vous fait profiter d'articles, de conseils d'experts, de tous les bons plans, d'offres, d'astuces, de bonnes idées, d'infos pratiques, de services et de nouveautés sur l'actualité du marché immobilier et de l'habitat.

Disponible gratuitement sur :

Apple Store https://itunes.apple.com/fr/app/acheter-louer-achat-location/id1456786832?mt=8

Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.acheterlouer.htl

À propos d'Acheter-Louer.fr (FR0010493510-ALALO)

Acheter-Louer.fr offre aux professionnels de l'immobilier et de l'Habitat une gamme complète de solutions marketing

Thématiques d'annonces immobilières et magazines de réseaux immobiliers

Portail de petites annonces immobilières de professionnels

Outils de marketing direct numérique, de site responsive ainsi qu'une gamme complète d'applications web-mobiles

Générations de leads intentionnistes immobilier

Campagnes e-mailing BtoC et BtoB

Monétisation de Bases de données : Immobilier - Changement - Transition - Habitat

Informations investisseurs : https://www.acheter-louer.fr/qui-sommes-nous/infos-invest

