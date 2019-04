AqVida et Phyton Biotech se voient octroyer l'agrément de la Direction européenne de la qualité du médicament pour le produit pharmaceutique fini injectable paclitaxel d'AqVida contre le cancer





Phyton Biotech, l'entreprise germano-canadienne ayant développé la technologie de fermentation de cellules végétales (Plant Cell Fermentation, PCF®), et AqVida, le fabricant allemand de produits pharmaceutiques finis (PPF) oncologiques, sont ravis d'annoncer ce jour qu'ils ont obtenu l'agrément européen de l'EDQM (Direction européenne de la qualité du médicament) pour le PPF injectable paclitaxel d'AqVida.

Phyton Biotech est le premier fabricant au monde de l'ingrédient pharmaceutique actif (IPA) paclitaxel, basé sur son processus technologique exclusif PCF®. Grâce à son partenariat stratégique avec AqVida, Phyton Biotech deviendra le fournisseur exclusif de l'IPA paclitaxel pour la formulation générique Taxol d'AqVida, fabriquée dans les toutes nouvelles installations de pointe de production de produits injectables situées à Dassow, en Allemagne. La chaîne de production robotisée ultramoderne d'AqVida, conçue pour le conditionnement de produits injectables cytotoxiques, sera exploitée pour fabriquer les médicaments oncologiques génériques d'AqVida utilisés dans le traitement des types de cancers courants.

« Nous avons choisi de travailler avec Phyton en raison de son IPA obtenu par fermentation de qualité supérieure par rapport aux autres produits extraits naturellement ou produits de façon semi-synthétique », affirme Wolfgang Heinze, président-directeur général (PDG) d'AqVida. « L'agrément de notre PPF injectable paclitaxel par la Direction européenne de la qualité du médicament est une étape majeure pour notre entreprise. »

Reconnue pour son vaste portefeuille novateur de médicaments oncologiques génériques, AqVida est un fournisseur allemand de premier rang de médicaments contre le cancer qui distribuent ses produits à l'international.

« Nous sommes fiers d'avoir conclu un partenariat avec AqVida et de les aider à développer leur gamme de produits oncologiques », déclare Colin Marr, président de Phyton Biotech. « Phyton est résolu à travailler en collaboration avec des partenaires pharmaceutiques fiables dont l'objectif est d'améliorer la qualité des médicaments oncologiques. »

À propos de Phyton Biotech

Phyton Biotech, filiale en propriété exclusive de DFB Pharmaceuticals, est le leader mondial de la technologie de fermentation de cellules végétales (PCF®, Plant Cell Fermentation) offrant des services complets de développement et de commercialisation de produits recombinants, extraits et molécules à base de plantes destinés aux secteurs pharmaceutiques, cosmétiques, agricoles, agroalimentaires et de la médecine traditionnelle chinoise. La technologie PCF® permet à Phyton Biotech de proposer une voie équilibrée en termes de délais, de risques et de coûts pour des processus de production commercialement viables, surmontant ainsi les limites souvent rencontrées dans le cadre de l'extraction des plantes et de la synthèse chimique classiques.

Acteur de premier plan du secteur biotechnologique doté d'installations certifiées conformes aux normes de bonne pratique de fabrication en Allemagne et au Canada, Phyton Biotech peut se targuer de posséder une solide expérience dans la conception et la mise en oeuvre de solutions novatrices de développement de contrats de sous-traitance destinées à des clients du monde entier. L'entreprise est à présent le plus important producteur mondial de paclitaxel et de docétaxel par PCF®, capable de répondre à plus d'un tiers de la demande internationale en ce qui concerne ces ingrédients pharmaceutiques actifs essentiels. Pour de plus amples informations, veuillez vous rendre sur phytonbiotech.com.

À propos d'AqVida

AqVida est un laboratoire pharmaceutique allemand spécialisé dans les produits pharmaceutiques injectables sous leur forme galénique finie (PPF, produits pharmaceutiques finis). Sa mission spécifique est intégralement dédiée à l'élaboration, l'enregistrement et la distribution de PPF injectables destinés principalement au secteur de l'oncologie. L'entreprise s'est composé un portefeuille de médicaments oncologiques génériques injectables permettant de traiter les types de cancers les plus courants. L'expertise d'AqVida dans le domaine des produits oncologiques génériques a érigé la société un partenaire de premier plan au sein de l'industrie pharmaceutique.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

