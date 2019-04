/R E P R I S E -- Avis aux médias - La ministre McKenna annoncera du soutien pour l'action climatique en Colombie-Britannique/

L'honorable Amarjeet Sohi, ministre des Ressources naturelles, a fait aujourd'hui la déclaration suivante au sujet du processus d'examen du projet d'agrandissement du réseau de Trans Mountain (TMX) et du plan d'action concernant la prise d'une...

Les représentants des médias sont priés de noter que la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Catherine McKenna, et le ministre de l'Environnement et de la Stratégie sur les changements climatiques de la Colombie-Britannique,...