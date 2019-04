Rise Logistics, le partenaire de distribution de CSPA Group, vend l'intégralité de la première commande de CannaStripstm à quatre points de vente





VANCOUVER, Colombie-Britannique, 17 avril 2019 /CNW/ - Lifestyle Delivery Systems Inc. (CSE : LDS), (OTCQX : LDSYF), (Francfort : LD6, WKN : A14XHT) (« LDS » ou la « société ») annonce que CannaStripsTM, son produit phare, est disponible dans plusieurs nouveaux points de vente.

Rise Logistics a reçu la commande la semaine dernière et a bien livré la totalité du stock de THC CannaStripsTM aux quatre points de vente énumérés ci-dessous. CSPA Group, Inc., la filiale en propriété exclusive de la société, a récemment rempli un bon de commande pour livrer du THC CannaStripsTM à Rise Logistics (« Rise »), afin de le commercialiser dans son réseau de plus de 200 points de vente.

Purple Star - San Francisco

Redstone Delivery - Oakland

Elevated - San Francisco

Fire Farms - Sacramento

Afin de satisfaire une demande augmentant rapidement, la société prépare déjà la prochaine livraison, qui devrait être expédiée sous peu.

Casey Fenwick, le président de LDS, a déclaré : « Nous savons que Rise Logistics peut écouler une grande quantité de produits et ce n'est qu'un début. L'équipe commerciale de Rise Logistics entretient de solides relations avec les détaillants et, ajouté au prix abordable de CannaStripsTM, la distribution du produit est avantageuse pour les deux parties. »

Outre la distribution par Rise Logistics, la société a également fournit elle-même son produit THC CannaStripsTM à deux autres points de vente :

Highway 33- Crows Landing

The Jet Room- Adelanto

The Jet Room est un partenaire commercial avec lequel la société s'est associée lors du dernier High Times Dope Cup Event dans le désert (« l'événement »), afin de légalement y commercialiser CannaStripsTM. L'événement a été un franc succès ; la demande de CannaStripsTM était telle que le détaillant a écoulé la totalité du THC CannaStripsTM avant même la fin de l'événement, la société devant livrer en urgence des CannaStripsTM supplémentaires le deuxième jour.

Brad Eckenweiler, le chef de la direction de la société, a déclaré : « Je me suis lancé dans cette aventure pour rendre CannaStripsTM accessible à tous. Les gens profitent de ce produit de tant de façons différentes que je voulais en faire un choix unique. »

À propos de CSPA Group, Inc.

CSPA Group, Inc. est basé à Adelanto (Californie). C'est un fabricant et un distributeur/livreur disposant d'un permis de la ville et d'une licence de l'État dans le secteur californien du cannabis. CSPA produit des huiles et des distillats extraits et produit CannaStripsTM en vertu d'un accord de licence avec Lifestyle Delivery Systems Inc., une société de Colombie-Britannique.

À propos de Lifestyle Delivery Systems Inc.

Lifestyle Delivery Systems Inc. est une entreprise technologique qui dispose d'installations de production et de conditionnement de pointe situées dans le Sud de la Californie. La technologie de la société sert à produire des bandelettes imprégnées (semblables aux bandelettes nasales) qui sont non seulement un choix plus sûr et plus sain que toute autre forme de prise, mais elles présentent une biodisponibilité supérieure de composants cannabiques. Certaines bandelettes incluront également des ingrédients coactifs tels que des produits nutraceutiques, vitamines et peptides. La technologie offre une nouvelle manière de mesurer précisément le dosage et d'assurer la pureté du produit sélectionné. Du début à la fin, le processus de production basé sur la technologie de l'entreprise s'accompagne de tests pour vérifier la qualité et la composition de tous les ingrédients utilisés dans chaque bande, ce qui donne un système de distribution sûr, uniforme et efficace.

Lifestyle Delivery Systems Inc.

Brad Eckenweiler

Chef de la direction et Directeur

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS, VEUILLEZ VISITER :

information@lifestyledeliverysystems.com

Déclaration de mise en garde :

La Bourse des valeurs canadiennes n'a pas examiné le contenu du présent communiqué de presse et n'accepte aucune responsabilité quant à son adéquation et à son exactitude.

Les renseignements contenus dans le présent communiqué de presse contiennent des énoncés prévisionnels fondés sur des hypothèses qui avaient cours au moment de la rédaction dudit communiqué. Ces déclarations reflètent les estimations, les opinions, les intentions et les attentes actuelles de la direction. Elles ne constituent en aucun cas des garanties de rendement futur. La société fait savoir que tout énoncé prévisionnel est foncièrement incertain et que d'importants facteurs imprévisibles pourraient avoir une incidence sur le rendement réel, facteurs sur lesquels la société n'a souvent aucun contrôle. Ces facteurs comprennent, entre autres choses : les risques et incertitudes liés à l'historique d'exploitation limitée de la société et la nécessité de respecter les règlements environnementaux et gouvernementaux. En outre, la marijuana demeure une drogue inscrite à l'annexe 1 de la Controlled Substances Act (loi sur les substances contrôlées) des États-Unis de 1970. Bien que le Congrès américain ait interdit au Ministère de la justice des États-Unis de dépenser des fonds fédéraux pour interférer avec la mise en oeuvre des lois des États du pays concernant la marijuana médicale, cette interdiction doit être renouvelée annuellement pour rester en vigueur. Par conséquent, les événements, conditions et résultats réels et futurs pourraient être sensiblement différents des estimations, opinions, intentions et attentes exprimées de façon expresse ou implicite dans les renseignements fournis et les énoncés prévisionnels. À moins que les lois applicables en matière de valeurs ne l'exigent, la société ne s'engage aucunement à mettre à jour ou à réviser publiquement tout énoncé prévisionnel.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/457613/Lifestyle_Delivery_Systems_Logo.jpg

SOURCE Lifestyle Delivery Systems Inc.

Communiqué envoyé le 17 avril 2019 à 18:01 et diffusé par :