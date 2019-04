Le secteur des Faubourgs permettra enfin de faire profiter l'est du centre-ville du nouveau momentum de Montréal





MONTRÉAL, le 17 avril 2019 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain a présenté ce mercredi son mémoire intitulé Le centre-ville se tourne vers l'Est : l'avenir du secteur des Faubourgs, dans le cadre des consultations de l'Office de consultation publique de Montréal. La Chambre estime que le contexte est propice pour permettre à l'est du centre-ville de retrouver son rôle moteur et pour créer un milieu de vie qui mise sur une mixité fonctionnelle, au bénéfice des résidents actuels et futurs de cette zone longtemps négligée par le milieu des affaires.

Réinvestir un secteur à fort potentiel

« La présente consultation se déroule à un moment où la métropole connaît un véritable élan économique et alors que la Ville de Montréal a exprimé son intention d'en faire profiter tous les quartiers. La Ville a d'ailleurs fait de l'augmentation de sa population et du rehaussement de la vitalité de son centre-ville une priorité. La Chambre appuie cette vision. Après plusieurs restructurations malheureuses du quartier, qui ont entraîné un déclin économique relatif et l'exode d'une partie de ses résidents, les conditions sont finalement réunies pour revitaliser le secteur des Faubourgs », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

Mettre en place des conditions gagnantes

« Un centre-ville vivant est un centre-ville dynamique et habité. Le nouvel élan que connaît la métropole doit profiter aux résidents de l'Est. Le secteur des Faubourgs doit se préparer à attirer des entreprises à haute valeur ajoutée, tout en offrant aux résidents actuels et futurs un environnement urbain moderne et accueillant. La Chambre invite la Ville de Montréal à veiller à ce que son projet de règlement concernant les investissements résidentiels maintienne des conditions qui stimuleront les mises en chantier résidentielles. La Ville doit poursuivre le travail de préparation du projet de règlement en collaboration étroite avec les promoteurs participant aux efforts de développement », a indiqué M. Leblanc.

Établir un quartier vivant au bénéfice des résidents actuels et futurs

« Pour améliorer les conditions de vie des résidents, le quartier devra encourager une mixité fonctionnelle. La cohabitation entre les différentes zones d'activité constitue le principal ingrédient de l'approche « live, work and play ». La clé sera donc d'y attirer des emplois de qualité, des commerces de destination et des commerces de proximité. Il faudra prévoir un aménagement urbain invitant, qui inclut des écoles, des liens piétonniers et des services de transport collectifs, dans le respect des éléments patrimoniaux de ce secteur historique », a poursuivi M. Leblanc.

« Une réflexion sur la densification s'impose également. Hausser les seuils de densité et la hauteur des nouveaux édifices permettrait de construire plus d'unités à des prix abordables, tout en dégageant de l'espace au sol pour la création d'espaces publics et de parcs urbains », a ajouté Michel Leblanc.

Miser sur la mixité des activités économiques

« Le secteur des Faubourgs doit retrouver son rôle de pôle économique. Pour y parvenir, il faudra notamment prendre en compte la réalité du transport de marchandises et maintenir la fluidité des déplacements dans cet important corridor. La Chambre invite la Ville à sensibiliser les résidents aux fonctions essentielles du quartier sur cette question, de façon à prévenir les enjeux de cohabitation », a conclu Michel Leblanc.

Consultez le mémoire de la Chambre ici.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de plus de 7 000 membres, la CCMM agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

Facebook : www.facebook.com/chambremontreal

Twitter : @chambremontreal

Suivez la discussion : #ccmm

SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Communiqué envoyé le 17 avril 2019 à 16:02 et diffusé par :