Avis aux médias - Le gouvernement du Canada appuie les voyages internationaux





KELOWNA, BC, le 17 avril 2019 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à assister à une annonce importante à laquelle prendra part Stephen Fuhr, député de Kelowna-Lake Country, au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada, annonce qui profitera au tourisme et au développement économique dans l'Ouest canadien.

Date : Le jeudi 18 avril 2019 Heure : 10 h Endroit : Aéroport international de Kelowna

Poste d'observation

1-5533, chemin Airport

Kelowna (Colombie-Britannique)

