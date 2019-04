Une programmation artistique incontournable à Sturgeon Falls





Le gouvernement du Canada appuie le Conseil des arts de Nipissing Ouest

STURGEON FALLS, ON, le 17 avril 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à favoriser la diffusion des arts aux quatre coins du pays, et ce, en milieu rural et urbain.

M. Marc Serré, député de Nickel Belt, a annoncé aujourd'hui l'octroi d'une somme de 30 000 dollars au Conseil des arts de Nipissing Ouest (CANO). Il a fait cette annonce au nom de l'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme.

Accordée par l'entremise du Fonds du Canada pour la présentation des arts, cette aide permettra au CANO de présenter une gamme de spectacles et d'activités dans le cadre de sa programmation pendant les trois prochaines années.

Le député Serré a profité de sa visite pour souligner le financement de 46 000 dollars accordé au CANO par l'entremise du Fonds d'action culturelle communautaire, qui fait partie des programmes d'appui aux langues officielles. Cet appui a permis à la Troupe de théâtre communautaire Les Pyromaniaques de réaliser leur ambitieux projet théâtral « Et si on allait plus loin ».

Citations

« Les arts et la culture rassemblent les gens, célèbrent la diversité et contribuent à notre qualité de vie. C'est pourquoi notre gouvernement est heureux d'appuyer le Conseil des arts de Nipissing Ouest, un organisme qui propose une programmation artistique diversifiée et qui enrichit la vie de la population de Sturgeon Falls et des environs. »

- L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme

« Je suis fier de l'appui que notre gouvernement apporte aux organismes culturels francophones du Nord de l'Ontario. Les organismes comme le Conseil des arts de Nipissing Ouest assurent la vitalité de la communauté et contribuent à la pérennité des arts et de la culture francophone de la région. »

? M. Marc Serré, député de Nickel Belt

« Nous pouvons affirmer sans hésitation que cette aide financière est un coup de main des plus appréciés par la direction et les membres du conseil d'administration du Conseil des Arts de Nipissing Ouest ? CANO. Cette subvention de Patrimoine canadien, en complémentarité avec notre nouveau partenariat financier triennal avec la Municipalité de Nipissing Ouest, nous permet de poursuivre efficacement l'établissement des bases d'un financement viable pour les trois prochaines années pour notre organisme. Il nous aidera directement à poursuivre la concrétisation de la vision de développement entreprise au cours de la dernière année par notre organisme. »

- M. Dany H. Poulin, directeur général et programmation, Conseil des Arts de Nipissing Ouest (CANO)

Les faits en bref

Le Conseil des arts de Nipissing Ouest est un centre des arts multidisciplinaire qui a pour but d'accroitre l'appréciation et le rayonnement des arts et des artistes francophones en offrant une pleine programmation d'arts visuels et de la scène.

Chaque année, le Fonds du Canada pour la présentation des arts appuie environ 650 festivals artistiques professionnels, séries de spectacles et autres activités liées à la présentation des arts dans plus de 250 villes ou communautés partout au Canada.

Le Fonds d'action culturelle communautaire est un volet des programmes d'appui aux langues officielles. Il soutient et renforce l'action culturelle, artistique et patrimoniale des communautés de langue officielle en situation minoritaire.

Liens connexes

