Le Canada et la Nation Crie d'Eeyou Istchee joignent leurs efforts pour appuyer la Stratégie de logement de la Nation crie





Modification à l'Entente sur la gouvernance de la Nation crie

VAL-D'OR, QC, le 17 avril 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada et le Gouvernement de la nation crie collaborent pour faire progresser la réconciliation et renouveler leurs relations de nation à nation en misant sur la reconnaissance, les droits, le respect, la coopération et le partenariat.

Aujourd'hui, l'honorable Carolyn Bennett, ministre des Relations Couronne-Autochtones, et le Grand chef Abel Bosum, président du Gouvernement de la nation crie, ont annoncé la signature d'une modification à l'Entente sur la gouvernance de la Nation crie, une mesure essentielle en vue de soutenir la Stratégie de logement de la Nation crie.

Depuis 2011, le Gouvernement de la nation crie et les communautés cries collaborent à l'élaboration de la Stratégie de logement de la Nation crie pour répondre aux besoins urgents des membres de la communauté en matière de logement abordable et adéquat. L'une des pierres angulaires de la Stratégie de logement est la priorisation de la propriété privée résidentielle par les Cris.

Comme première étape, une modification à l'Entente sur la gouvernance de la Nation crie aidera à créer un marché pour la propriété privée résidentielle pour les Cris sur leurs terres en supprimant la limite précédente de 75 ans pour les concessions de terres résidentielles aux Cris.

La ministre Bennett a également discuté avec le Gouvernement de la nation crie du financement prévu dans le budget de 2019 ans en vue de l'effacement de dettes et du remboursement de tous les prêts liés aux négociations de revendications territoriales globales. Par suite du financement proposé, les prêts contractés par la Nation crie pour financer les négociations dans le cadre de l'Accord sur les revendications territoriales concernant la région marine d'Eeyou pourraient être admissibles à un remboursement.

L'effacement des dettes et le remboursement des prêts pourraient fournir aux groupes autochtones, dont la Nation crie, des fonds supplémentaires qu'ils pourront investir dans des priorités comme le logement, en plus de contribuer à réduire l'écart socioéconomique qui existe entre les Autochtones et l'ensemble de la population canadienne.

«Grâce aux mesures annoncées aujourd'hui, nous réaffirmons notre engagement à contribuer au bien-être des membres des communautés cries. Soutenir les priorités dans les communautés est un objectif primordial dans le renouvellement de notre relation avec les peuples autochtones.»

L'honorable Carolyn Bennett, M.D., C.P., députée

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

« Cette première modification apportée à l'Entente sur la gouvernance de la Nation crie est un tournant décisif en vue de l'accession à la propriété privée des Cris d'Eeyou Istchee. La modification d'aujourd'hui permettra aux Cris d'avoir, pour la première fois, un accès véritable à la propriété privée. Elle contribuera à créer de la richesse pour les propriétaires cris et des occasions d'affaires pour les entrepreneurs cris, tout en libérant des logements communautaires pour les Cris à faible revenu, les personnes âgées et les jeunes. Nous sommes impatients de travailler avec le Canada à mettre en oeuvre les prochaines étapes de notre Stratégie de logement de la Nation crie. »

Grand chef Abel Bosum

Président, Gouvernement de la nation crie

Faits en bref

Stratégie de logement de la Nation crie

Un groupe de travail mixte Canada-Nation crie a été mis sur pied pour établir un partenariat afin de mettre en oeuvre la Stratégie de logement de la Nation crie, incluant des secteurs où le gouvernement fédéral pourrait investir, dans le contexte du chapitre 28 de la Convention de la Baie James et du Nord québécois .

. La mise en oeuvre de la Stratégie de logement de la Nation crie va améliorer l'accès au logement dans les communautés cries en facilitant l'accession à la propriété, en libérant et créant un potentiel de richesse dans les communautés cries, en assumant et en améliorant les programmes fédéraux d e logement communautaire, et en faisant croître les possibilités offertes aux entrepreneurs cris (à titre d'exemple, dans le secteur de la construction et le marché locatif).

Dans le cadre du programme de logement privé, le Gouvernement de la nation crie a déjà mis de côté des ressources significatives afin de faciliter la construction et la propriété d'au moins 1 000 maisons dans les communautés cries. Le Gouvernement de la nation crie a également réservé des fonds significatifs pour l'infrastructure associée à la construction, comme des projets d'approvisionnement en eau potable et de traitement des eaux usées ainsi que des travaux de génie civil.

Effacement de dettes et remboursement de prêts

Le budget de 2019 propose un financement de 1,4 milliard de dollars sur sept ans en vue de l'effacement de dettes et du remboursement de tous les prêts liés aux négociations de revendications territoriales globales.

Cela comprend jusqu'à 938 millions de dollars en effacement de dettes en 2018-2019 afin de renoncer à la valeur comptable de tous les prêts liés aux négociations de revendications territoriales globales contractées par les groupes autochtones. Cela représente aussi jusqu'à 491 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2020-2021, afin de rembourser les groupes autochtones ayant conclu des revendications territoriales globales qui ont remboursé la dette contractée dans le cadre des négociations.

